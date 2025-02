Se acabó dar tu correo electrónico a extraños: Gmail va a recibir una de las mejores funciones de seguridad

Hoy en día, absolutamente todo es un servicio para el que tenemos que registrarnos; incluso las apps que funcionan de manera local nos piden crear una cuenta. No es que sea algo difícil, ya que en la mayoría de las ocasiones sólo tenemos que dar nuestra dirección de correo para registrarnos; pero ¿y si no queremos dar nuestro correo? Google está trabajando en una función de Gmail que nos va a ayudar.

No es ningún secreto que los ingenieros de Gmail están trabajando en una función llamada 'Shielded Email' (correo electrónico blindado), y ahora, en Android Authority han descubierto referencias en la última versión de la app de Gmail que indican que su lanzamiento podría estar cerca. Y cuando llegue, no tendremos que volver a dar nuestro correo si no queremos.

Shielded Email de Gmail funciona de manera sencilla, creando un 'alias' o seudónimo de nuestra dirección de correo, que podemos compartir para crear una cuenta en cualquier servicio. Cuando alguien mande un correo a esa dirección falsa, automáticamente será reenviado a nuestra dirección real, y lo recibiremos en nuestra bandeja de entrada; la gran ventaja es que, de esta manera, el servicio no podrá conocer nuestra verdadera dirección de correo.

Estos 'alias' abren la puerta a muchas posibilidades. Por ejemplo, podríamos bloquear todos los correos dirigidos a una de estas direcciones falsas, y ese servicio no tendría manera de saltarse el bloqueo, porque no conoce nuestra dirección real. Esto puede ser especialmente útil como precaución, para registrarse en servicios que pueden enviarnos 'spam' o vender nuestros datos a otras compañías.

También sirve como protección en caso de que el servicio sea hackeado y sus datos vendidos en la 'dark web'; en ese caso, los hackers no tendrían nuestra dirección real y podríamos bloquear todos los correos enviados a la dirección falsa con un toque.

Además de en Gmail, la función de Shielded Email también estará integrada en GBoard, el teclado de Google para Android. De esta manera, será capaz de recomendarnos direcciones falsas cuando vayamos a crear una cuenta en cualquier app o página web; Shielded Email aparecerá como una recomendación en la parte superior, y cuando pulsemos en ella, automáticamente se rellenará el campo con el correo falso, y será configurado para redirigir a nuestro correo real.

En realidad, esta no es una idea precisamente nueva. Ya existen varios proveedores de correo electrónico que ofrecen funciones parecidas, permitiéndonos crear un 'alias' de nuestro correo para cada servicio al que nos apuntamos; incluso hay navegadores como Firefox que tienen esta funcionalidad integrada. Pero con la implementación en Gmail y GBoard, dos de las apps más usadas en Android, los usuarios tendrán mucho más fácil proteger su correo electrónico.