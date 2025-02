Conseguir una licencia de Windows 11 no es difícil; las claves se venden a través de varios distribuidores legales, y la propia Microsoft las ofrece en sus tiendas oficiales. Si instalamos Windows 11 sin clave, incluso es posible comprarla directamente desde el sistema. Por último, existen muchos métodos para conseguir una licencia de Windows 11 muy barata.

Por supuesto, lo que mucha gente prefiere es no pagar, y busca maneras de usar Windows 11 de manera pirata; para Microsoft, es toda una lacra que afecta directamente a sus arcas, y por eso no deja de ser irónico que una de sus últimas creaciones sea tan buena pirateando Windows 11. Hablamos de Copilot, la IA de Microsoft basada en el mismo modelo de lenguaje usado por ChatGPT pero con las modificaciones e innovaciones adaptadas a los productos de la compañía.

Copilot ha ganado mucha importancia en Windows 11, especialmente después de la última gran actualización del sistema, 24H2, que introdujo nuevas funciones basadas en IA. Por defecto, ahora Copilot permanece en nuestro escritorio, siempre dispuesto a ayudarnos; aunque la ayuda que busquemos no sea precisamente legal.

Usuarios de Reddit han descubierto que Copilot puede ayudar a piratear Windows 11, ofreciendo un tutorial para activar una instalación de Windows 11 que no tiene clave; el método ha sido corroborado por varios medios, y todo indica que funciona perfectamente. Parece mentira, pero nadie en Microsoft se ha dado cuenta hasta ahora de que su nuevo producto estrella sirve para piratear Windows 11, aunque la reacción no ha tardado mucho en llegar.

En la actualidad, existen varios métodos para piratear Windows, pero el elegido por Copilot es tal vez uno de los más populares, consistente en activar una instalación ya terminada de Windows 11 usando un servicio no oficial. De esa manera, el sistema se cree que ha sido activado directamente con los servidores de Microsoft, y no es necesaria una clave. Copilot describe este proceso con gran detalle y explica las ventajas, sólo con preguntárselo.

Ni que decir tiene que a Microsoft no le ha gustado mucho esta 'traición' de Copilot. En el momento de escribir estas palabras, el método usado publicado en Reddit ha sido desactivado; si ahora pedimos a Copilot que nos ayude a activar Windows 11, mostrará un mensaje predefinido en el que nos advierte que usar métodos no autorizados "no es recomendable", afirmando que no sólo poseen un riesgo de seguridad, sino que también puede conllevar "consecuencias legales" por vulnerar los términos de servicio de Windows. Por último, la IA 'se lava las manos' si necesitamos activar Windows, y nos pide que obtengamos una clave legal o que contactemos con el servicio técnico de Microsoft.

Con la popularidad repentina que ha alcanzado este método para piratear Windows, no es de extrañar que haya durado poco. Pero esta curiosa situación vuelve a poner en evidencia el gran problema de las IA generativas, que aún no han conseguido solventar; son propensas a saltarse las reglas, y a 'alucinar' resultados que no encajan con su función o que son directamente falsos.