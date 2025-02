El menú inicio de Windows 11 cambia para siempre: estas son las novedades de las próximas actualizaciones de Microsoft

Puede que las dos primeras grandes actualizaciones de Windows 11 no hayan tenido mucho éxito, por la cantidad de problemas que provocaron para los usuarios. Recordemos que las últimas actualizaciones de Windows han introducido una buena cantidad de novedades, incluyendo cambios en el Explorador de archivos; sin embargo, también tienen fallos imposibles de evitar, que incluso están afectando al funcionamiento normal del sistema operativo.

Pero eso no parece que vaya a afectar a Microsoft y su política de actualizaciones. De hecho, ya está preparando cambios importantes para el sistema, y ya han llegado para los usuarios de las versiones Beta y Dev de Windows 11; por lo tanto, los usuarios de la versión estable (la mayoría), aún no pueden acceder a estas novedades, pero es de esperar que sean implementadas en una de las actualizaciones previstas para los próximos meses.

En esta ocasión, Microsoft se ha centrado en la que siempre ha sido una de las partes vitales de Windows: el menú inicio. Con Windows 11, se estrenó un nuevo diseño y una nueva localización, algo que no fue del agrado de todo el mundo; especialmente, hubo críticas sobre la organización del menú y lo difícil que es a veces encontrar el programa que queremos.

Microsoft quiere solucionar este problema con dos nuevas vistas del menú inicio, que se mostrarán cuando pulsemos en el botón "Todos"; en la actualidad, cuando pulsamos ahí todos los programas instalados aparecen en una lista ordenada alfabéticamente, con un icono pequeño y el nombre del programa, algo que puede ser cansino.

La nueva vista de parrilla, o 'Grid', puede facilitar la búsqueda de programas, al mostrar los iconos más grandes. De hecho, se parece mucho a la vista principal del menú inicio, con la parrilla de iconos con el nombre debajo; pero la gran diferencia, por supuesto, es que aquí aparecen todos los programas que tenemos instalados.

Nueva vista de Categorías del menú inicio de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Sin embargo, esta vista sigue mostrando las apps en orden alfabético, algo que no siempre es muy útil, especialmente si la app en cuestión empieza por una de las últimas letras del alfabeto, por ejemplo. Por eso, la nueva vista de Categorías puede ser más interesante; como su nombre indica, cuando activemos esta vista Windows 11 automáticamente ordenará las apps en diferentes categorías, dependiendo de su función, para que sean más fáciles de encontrar.

Por ejemplo, en la captura compartida por Microsoft se aprecia que programas como Microsoft Word, PowerPoint y Teams aparecen en una sección de 'Productividad'. De la misma manera, las apps de Netflix, Spotify, y YouTube aparecen en la sección de 'Entretenimiento'. Otros tipos de programas, como videojuegos, plataformas de desarrollo y creatividad, tienen sus propias secciones. Sin embargo, Microsoft no ha explicado cómo pretende organizar todas las apps, especialmente aquellas que no hayan sido instaladas de la tienda oficial; es posible que el usuario pueda organizarlas manualmente, pero esto no ha sido confirmado.

Además del nuevo menú inicio, Microsoft ha confirmado la llegada del nuevo menú de compartir de Windows 11. Esta función fue filtrada el mes pasado, pero ahora Microsoft ha confirmado oficialmente que está siendo implementada en la versión beta de Windows 11.

Recordemos que el nuevo menú de compartir aparece flotando en la parte superior de la pantalla cuando arrastramos un archivo desde el Explorador de Archivos, en vez de tener que navegar por diferentes menús como hasta ahora. Esta ventana flotante muestra iconos de diferentes apps que pueden recibir el archivo, como WhatsApp, OutLook o Teams, además de un enlace que nos permite enviar el archivo directamente a nuestro móvil, usando la app Enlace Móvil.