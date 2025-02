La última actualización de Windows 11 no es tan buena como pintaba: tiene un fallo grave imposible de evitar

Después de un mes de enero para olvidar, con polémicas relacionadas con el fin de Windows 10 y la instalación de apps sin permiso en los ordenadores de los usuarios, parecía que Microsoft por fin había conseguido un respiro. El lanzamiento de la actualización de febrero de Windows 11 fue bien recibida por la comunidad de usuarios, por la cantidad de novedades reales y útiles que podían cambiar cómo usábamos el sistema.

Entre las novedades de la actualización KB5051987, destacaba la llegada de nuevas funciones al Explorador de Archivos, algunas de las cuales llevábamos años pidiendo. Por ejemplo, el Explorador ahora es capaz de recordar las pestañas que teníamos abiertas la última vez que lo abrimos, y restaurarlas para continuar por donde estábamos.

Lamentablemente, esta historia no tiene final feliz, y Microsoft ha vuelto a tropezar en la línea de meta, lanzando una actualización con muchos 'bugs' graves que afectan seriamente al funcionamiento y uso del ordenador. Irónicamente, el fallo más importante afecta precisamente al Explorador de Archivos, que ha dejado de funcionar para algunos de los primeros usuarios que instalaron la actualización KB5051987.

Estos usuarios están usando plataformas como Reddit y X, además de medios como Windows Latest, para quejarse de que el Explorador de Archivos ya no se abre cuando pulsan el acceso directo en el escritorio o cuando usan la búsqueda de Windows. Lo curioso es que el programa sigue funcionando en segundo plano, como demuestra el hecho de que explorer.exe aparece en la lista de procesos en el Administrador de Tareas (pulsando Ctrl+Alt+Supr en el teclado).

El proceso no parece estar bloqueado, y de hecho, algunos usuarios afirman que han conseguido abrir la ventana del Explorador, pero que no han podido entrar en carpetas, sólo en Inicio y en Galería en la sección lateral izquierda. Esto indica que el problema no está necesariamente en el Explorador, sino en alguno de sus componentes que se ha bloqueado y ha dejado 'colgado' al resto del programa. Aunque inicialmente se pensaba que era un conflicto con un programa de terceros, eso ha sido descartado porque el error también ocurre en instalaciones nuevas de Windows 11 con la última actualización. Además, este no es el único problema descubierto, y algunos usuarios han comprobado que la webcam de su ordenador ha dejado de funcionar, por ejemplo.

Es normal que las actualizaciones de sistema tengan fallos y problemas, que son solucionados con un parche posterior; el verdadero problema es que esta es una actualización obligatoria de Windows 11, que va a ser instalada en todos los ordenadores sin que los usuarios puedan hacer nada al respecto. Por lo tanto, si Microsoft no reacciona rápido, millones de usuarios podrían empezar a sufrir este problema en los próximos días.

Por eso, no deja de ser irónico que el otro problema que algunos usuarios están sufriendo es que la actualización no se puede instalar, mostrando un mensaje de error sin mucha información más allá de que pueden faltar algunos archivos. Windows Update se queda 'pillado' en el 0% cuando se intenta iniciar la actualización, aunque visto lo visto, tal vez esa es una bendición.

Por el momento, Microsoft no ha realizado declaraciones sobre estos problemas, así que los usuarios no tienen muchas opciones. Si ya hemos instalado KB5051987 y el Explorador no nos funciona, una posibilidad es desinstalar la actualización; para ello, debemos entrar en Windows Update y en el Historial de actualizaciones, donde podremos encontrar KB5051987 y desinstalarla.