Así es cómo la inteligencia artificial puede ayudarte en tu día a día: los 4 ejemplos que recomiendo para hacer uso fácil

La inteligencia artificial es la tecnología del momento, como demuestra la cumbre internacional 'AI Action Summit', celebrada esta semana en París, donde la Unión Europea plantea su respuesta a las propuestas chinas y estadounidenses. El uso de este tipo de tecnologías en España y en otros mercados, tanto a nivel empresarial como particular, sigue creciendo mucho. Servicios como ChatGPT y Gemini han traido a nuestro país sus funciones más avanzadas.

Los fabricantes de móviles lo saben y están apostando por ello, de la mano de las principales empresas del sector. Por ejemplo, Nothing se ha posicionado con OpenAI para integrar ChatGPT en sus productos, y Samsung va de la mano de Google para presentar novedades en sus nuevos móviles, como hemos visto en los Samsung Galaxy S25 Series.

Esto hace que las herramientas de inteligencia artificial estén disponibles en los smartphones, lo que potencia el número de veces que se usa, al llevarlos siempre encima. En nuestro día a día podemos integrar este tipo de herramientas, incluso aunque creamos que no es algo para nosotros. De hecho, muchos usuarios utilizan funciones de IA sin saberlo.

Circle To Search

A Google se le ha criticado mucho que en los últimos tiempos las novedades que lanzaba relacionadas con productos clásicos, como el buscador, Gmail o Google Docs no eran lo suficientemente avanzadas. Entre eso y que la compañía no tenía problemas en cerrar todo tipo de servicios que no rindieran bien, la imagen de empresa innovadora empezaba a tambalearse.

Pero lanzaron Circle To Search. Se trata de una nueva forma de buscar información en los móviles de manera muy sencilla. Esta característica se estrenó en los S24 Series hace un año, y permite buscar información que aparece en la pantalla del móvil simplemente con un gesto.

Usando Circle to Search para buscar una flor Álvarez del Vayo El Androide Libre Selva Negra (Alemania)

En los dispositivos con esta función solo hemos de dejar pulsada la barra de navegacón inferior y veremos cómo la pantalla se ilumina. Con el dedo deberemos seleccionar la parte de la pantalla donde aparece lo que queremos buscar y se realizará dicha búsqueda en Google. Es una manera diferente de usar la tecnología que ya estaba presente en Google Lens.

Google Lens

Otra de las funciones que usa inteligencia artificial para resolver problemas es la propia aplicación de Google Lens, que ha evolucionado mucho desde sus inicios. Ahora permite no sólo hacer una foto y buscarla en internet, sino traducir en tiempo real lo que estemos viendo en un cartel en otro idioma o resolver problemas matemáticos.

Google Lens en un Samsung

Esta es una app integrada en todos los móviles Android, pero también se puede lanzar directamente desde el botón de cámara del widget de Google, lo que hace que sea muy sencillo usarla. El tenerlo siempre a mano es algo que ayuda a que estas herramientas se conviertan en opciones populares.

Edición de fotos

La generación de imágenes es otra de las ramas de la inteligencia artificial generativa que más revuelo está causando. Pero no suele ser algo que se use en el día a día, salvo que en nuestro trabajo sea una herramienta útil. Herramientas como Recraft o Midjourney son muy populares.

Edición avanzada en Google Fotos Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo que sí que puede sernos de utilidad es el poder editar las fotos usando este tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso de Google o Samsung, integran funciones de IA en sus aplicaciones de galería. Esto permite eliminar elementos, crear objetos o reconstruirlos, además de usar IA de reconocimiento para poder buscar imágenes usando lenguaje natural.

Gemini

El salto del asistente de Google a Gemini ha sido uno de los más notables de los últimos años. La empresa no empezó con buen pie, primero con el nombre de Bard y luego con un lanzamiento con muchas limitaciones. No obstante, actualmente el sistema funciona muy bien, dispone de múltiples voces y reconoce el lenguaje natural de manera correcta.

Gemini Live Samsung El Androide Libre

Podemos hacer lo mismo que hacíamos con el asistente y además realizarle preguntas que responde de manera concisa y sencilla en vez de redirigirnos en muchas ocasiones a páginas de internet. A esto hemos de sumar Gemini Live, la versión conversacional que si bien aún está limitada en cuanto a funciones, nos muestra cómo será el futuro cuando este tipo de interacciones las podamos tener con altavoces, el coche, etc.

Más en el futuro

Todas estas funciones están ya disponibles en muchos móviles, pero es que poco a poco iremos viendo más. Samsung, por ejemplo, está integrando un sistema de grabación de llamadas avanzado que permite transcribir las mismas. Google en sus Pixel está permitiendo que un sistema de IA con voz responda ciertas llamadas por nosotros.

Son funciones que muestran su utilidad en el día a día, del mismo modo que lo hacen aplicaciones normales. Es posible que muchas de las nuevas aplicaciones y servicios de IA no se usen de manera masiva, o que no sean usadas en todo momento, pero cada vez veremos más propuestas y a más gente usando de forma normal este tipo de características.

Las funciones de IA se van a normalizar como lo ha hecho el uso del móvil, la toma de fotos en cualquier momento del día o el ir hablando por unos auriculares sin cable. Todo eso hace años parecería propio de una película de ciencia ficción y actualmente está tan integrado en nuestra vida que ni pensamos en ello.