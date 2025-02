El bloqueo de Internet de LaLiga, acusado de no ser legal: empiezan las reclamaciones y podría haber indemnizaciones

La lucha contra la piratería en España ha dado un nuevo giro de guión, que podría tener consecuencias tanto para internautas como para empresas de Internet y propietarios de derechos. El nuevo bloqueo de IPTV pirata iniciado por LaLiga ha provocado el caos entre los internautas, incluso entre aquellos que no estaban interesados en un 'stream' pirata para ver el partido de fútbol.

Y es que potencialmente miles de servicios y páginas web han sido bloqueados en España, de manera intermitente y temporal, que no tienen nada que ver con la piratería ni el fútbol; son sitios legales que se han convertido en víctimas colaterales de la última campaña contra la piratería de LaLiga. En concreto, todos estos sitios son clientes de Cloudflare, un servicio de computación en la nube que aloja desde páginas web a servicios internos de empresas o plataformas como GitHub.

LaLiga ya ha adelantado que va a seguir adelante con esta táctica, literalmente reenviando las quejas a Cloudflare, a la que acusa de sacar provecho de los piratas. Tenga razón Tebas o no, otra cuestión es si lo que está haciendo es legal y si tiene permiso judicial para ello. Aquí es donde radica el mayor misterio hasta ahora, ya que ni LaLiga ni las operadoras han sido transparentes sobre las direcciones IP bloqueadas, el proceso usado para el bloqueo, o la base legal que están usando para realizar este tipo de bloqueos.

En lo técnico, se rumorea que LaLiga ha desarrollado su propia herramienta para solicitar bloqueos a las operadoras, que sería similar al Piracy Shield italiano y que contaría con las mismas desventajas: el bloqueo de páginas legales de parte de una entidad privada. Eso abre la puerta a posibles problemas legales para LaLiga o para las operadoras que han seguido sus órdenes, si no son capaces de demostrar que la justicia apoya estas decisiones.

Hasta ahora, los bloqueos de páginas web y direcciones IP en España estaban protegidos por dos sentencias del 2022, que ordenan a las operadoras españolas a bloquear las direcciones web, dominios y direcciones IP suministradas por LaLiga y Telefónica. Sin embargo, las sentencias incluyen ciertas limitaciones para evitar el abuso, como por ejemplo, que cada nuevo bloqueo tenga relación con los originales del 2022; de esta manera, se permite el bloqueo de servicios piratas que vuelven con otra dirección, por ejemplo, pero no se permite el bloqueo de nuevos servicios sin relación.

Pero sobre todo, las sentencias originales apreciaron que el bloqueo no era "contrario a la ley ni que perjudique a terceros"; como apuntan en BandaAncha, ese es un detalle que gana importancia con esta nueva tanda de bloqueos, ya que potencialmente miles de servicios no relacionados con la piratería están siendo bloqueados. Por eso, puede que la apuesta de LaLiga esté en una supuesta sentencia de diciembre del 2025 que habría ampliado estos poderes de bloqueo, pero por ahora, el contenido de dicha sentencia no se ha hecho público.

Lo de @digimobil_es es de juzgado de guardia. Tienen ahora mismo un BLOQUEO TOTAL Y CONTINUADO DESDE las 14.00 aproximadamente a Cloudflare. Mirad las fotos, el nivel de bloqueo que están realizando es IMPRESIONANTE, cada captura es un Cloudflare Tunnel diferente. pic.twitter.com/tXsi0ucYbk — Sergio de Luz (@Sergio_deLuz) February 16, 2025

Todo esto no ha impedido que ya haya afectados que estén buscando justicia, especialmente las empresas que usan Cloudflare tanto para sus servicios críticos como para aquellos dirigidos al consumidor como sus páginas web oficiales. El bloqueo podría tener importantes consecuencias económicas tanto para estas grandes empresas como para las PYMES que dependen de esta plataforma.

Pixabay El Androide Libre Golpe histórico a las IPTV para ver fútbol pirata: LaLiga ahora puede conocer la identidad de todos los españoles que las usan

A eso hay que sumar los usuarios afectados que no han podido visitar sus servicios y páginas web. Por todo esto, ya hay quienes están enviando reclamaciones a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. La página oficial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ofrece un formulario de presentación de reclamaciones, que algunos usuarios están usando para informar de la denegación de acceso a Cloudflare.

De hecho, ya se está hablando de posibles indemnizaciones a los usuarios y las empresas afectados por este bloqueo general a Cloudflare. FACUA-Consumidores en Acción ya ha reclamado a Movistar que "deje de bloquear páginas de manera indiscriminada", aunque por el momento, no ha anunciado acciones contra la compañía.