Spotify acaba de convertir este producto en un 'ladrillo': haz esto lo antes posible si no quieres perder tu dinero

El Spotify Car Thing pasará a la historia como uno de los mayores fracasos del sector tecnológico, con un tiempo de vida de apenas ; ese fue el tiempo que pasó entre que fue anunciado a bombo y platillo, y fue retirado del mercado. Por lo menos, los usuarios podían seguir disfrutando del dispositivo, que permitía usar Spotify en el coche con una interfaz sencilla y segura. Sin embargo, Spotify aún tenía malas noticias relacionadas con este dispositivo, y hoy las ha confirmado.

Para empezar, y tal y como prometió, todos los Spotify Car Thing han dejado de funcionar. En efecto, el dispositivo que costó 90 dólares a los usuarios hace dos años ya no funciona más; los usuarios que seguían utilizando el dispositivo se han encontrado con una pantalla en blanco que muestra el temido mensaje: "Car Thing ha sido descatalogado y ya no está operativo". Spotify da las gracias "por estar en este viaje con nosotros", y desea "viajes seguros" a los usuarios que apostaron por su producto.

Aunque no es un final imprevisto, ya que fue anunciado este mismo año, no deja de ser frustrante para los usuarios que apostaron por esta tecnología. El Car Thing se presentó como una gran alternativa a Android Auto, ya que permitía usar Spotify en coches sin pantalla táctil; no podía hacer nada más, pero para acompañamiento musical en nuestros viajes era más que suficiente.

Sin embargo, la compañía abandonó Car Thing muy pronto, ya sea por bajas ventas o por un cambio de prioridades; recordemos que sobre esta época la compañía también retrasó indefinidamente su servicio de música en alta definición, Spotify HiFi.

La buena noticia es que la compañía ha decidido reembolsar el dinero a los compradores del Spotify Car Thing (aunque sólo lo permitió después de recibir críticas); la mala noticia es que no queda mucho tiempo para ello, hasta el 14 de enero de 2025.

Si en su día compramos el Car Thing, tenemos que acceder a la página oficial del producto y pulsar en "Refund options"; nos llevará al servicio de soporte técnico, donde tendremos que aportar alguna prueba de que compramos el dispositivo para recibir el reembolso. Teniendo en cuenta que Car Thing no fue lanzado oficialmente en España, es poco probable que haya muchos usuarios españoles afectados, pero era un dispositivo popular en algunos círculos de entusiastas.

De hecho, son esos entusiastas los que pueden salvar este producto. Aunque los Car Thing han dejado de funcionar porque ya no se pueden conectar a los servidores de Spotify, ya han nacido comunidades de usuarios que están intentando 'hackear' el dispositivo para seguir usándolo en otras cosas. Aunque el procesador del Car Thing es poco potente y no puede ejecutar Android, algunos proyectos como Desk Thing han conseguido convertirlo en un método de control para el ordenador.