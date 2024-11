Adiós al 'jajajaja' en WhatsApp: así has de escribirlo ahora según recomienda la RAE para reírte en tus chats en español

Si se van añadiendo nuevos emojis para ayudar a la expresión emocional en las frases o reacciones que se envían en los chats de WhatsApp, también se van produciendo cambios en expresiones familiares debido a los nuevos formatos y las herramientas que se usan para comunicarse como sucede con esta misma app. La Real Academia Española quiere redirigir ciertas expresiones y una de ellas es la risa "jajaja".

Las nuevas generaciones siempre usan un vocabulario distinto y es una forma de identificarse en un mundo que es nuevo para ellos, y como siempre ha sucedido, es algo común al humano. Y de hecho, que incluso ni usen mayúsculas en sus chats también es otra forma de 'rebelarse' o buscar una identidad propia. Lo que dificulta que incluso la RAE pueda imponer ciertas normas para que la gente joven siga usando las que 'ellos' entienden que son las correctas.

El lenguaje evoluciona como el ritmo natural de la vida y ahora la Real Academia Española quiere que se use la interjección ja, siempre escrita con jota para referirse la risa cuando se use en apps como WhatsApp. De hecho, como también suele usarse la forma ha, el aviso de la RAE es que la hache no representa ningún sonido en español.

WhatsApp

La recomendación de la RAE va más allá y quiere que el jajaja se escriba con comas para que quede como "ja, ja, ja". Y el motivo para que se deba escribir así en WhatsApp se debe porque cuando los tres 'ja' están juntos forman una palabra llana que llevaría tilde según su intención. Es decir, que quedaría así: "jajajá".

Como no, es una recomendación, y si por algo se caracterizan los chats hoy en día es por el ahorro en palabras y tiempo para pasar directamente a una comunicación ágil y efectiva para que se entienda simplemente lo que se dice. Solo hay que echar un vistazo a los chats en Twitch o los servidores de juegos en Discord para entender mejor los cambios que se están produciendo en la comunicación escrita.

La recomendación de la Real Academia Española ahora es usar el "ja, ja, ja" o la palabra llana "jajajá" que lleva tilde, pero al final queda en la decisión final de los usuarios que utilizan WhatsApp y otras apps de mensajería.

Y siempre, lo más fácil para representar al "jajajá" o al "ja, ja, ja" será un simple emoji de risa que consigue expresar esta emoción al igual que sucede con los cientos que se tienen disponible desde WhatsApp y otras apps como Telegram o Signal.