Cómo saber dónde votar en las elecciones europeas usando sólo el móvil

El próximo 9 de junio los españoles vuelven a ser llamados a las urnas, con la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. Un proceso electoral marcado por la reciente actualidad política en España, y que servirá para decidir cómo se ocuparán los 720 asientos del Parlamento, 15 más que en las elecciones anteriores.

Las elecciones europeas también se han visto marcadas por los últimos avances tecnológicos, tanto para bien como para mal. En lo que respecta a lo segundo, se espera que la desinformación generada con Inteligencia Artificial se expanda a niveles nunca vistos. Tampoco falta la polémica en la lucha contra las noticias falsas, después de que la AEPD haya prohibido a Meta el despliegue de funciones para las elecciones europeas, para evitar la recopilación de datos de los ciudadanos.

Aunque no se traten de unas elecciones nacionales, la importancia de los comicios europeos está fuera de toda duda, ya que será en el Parlamento Europeo donde se decidirán muchas de las leyes que, a continuación, los gobiernos de cada país tendrán que hacer realidad con leyes nacionales. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo fue donde se votó que el USB-C fuese obligatorio en todos los móviles, algo que luego el Gobierno español reguló con una ley.

Sin embargo, puede que muchos ciudadanos no sepan exactamente cómo pueden votar durante las elecciones europeas, si no saben exactamente la localización del colegio electoral, o si no saben el número de mesa que les ha tocado. Afortunadamente, la tecnología nos puede ayudar mucho en esta situación, y sólo nos hace falta el móvil para obtener esos y otros datos sobre las próximas elecciones.

En concreto, sólo tenemos que instalar la app Mi Carpeta Ciudadana en nuestro móvil. Esta app será familiar para el lector de EL ESPAÑOL – El Androide Libre por la cantidad de trámites y que son posibles, como consultar el pasaporte y la tarjeta sanitaria europea u obtener nuestra vida laboral. Esta app además contiene nuestros datos del censo electoral, incluyendo la mesa que nos ha tocado para votar en las próximas elecciones.

Cómo consultar la mesa electoral en la app Mi Carpeta Ciudadana El Androide Libre

Una vez que hemos instalado la app y hemos iniciado sesión (con Cl@ve, certificado electrónico o DNI electrónico), debemos acceder a la sección “Mi carpeta” en la barra inferior de la app. Aquí, encontraremos acceso a varios datos personales, como los de nuestra vivienda, vehículo, o relacionados con la salud.

La sección que nos interesa aquí es la llamada “Ciudadanía”. Aquí, encontraremos varias opciones, y si pulsamos en “Censo, local y mesa electoral” en la parte de “Elecciones”, se nos mostrarán nuestros datos personales y censales, incluyendo la dirección del colegio electoral que nos toca y la mesa en la que podemos ir a votar el próximo domingo.