Google Discover no funciona en España: el móvil no mostraba noticias y la búsqueda salía en blanco

Millones de usuarios de todo el mundo usan la misma fuente de noticias: Google Discover. Esta app viene preinstalada por defecto en la mayoría de los móviles Android que se venden en España, y ofrece acceso a las últimas noticias en nuestro país, a través de enlaces a los medios de comunicación más importantes.

Por eso, cuando un servicio como este sufre un fallo, las consecuencias son desastrosas. Eso es lo que empezó a ocurrir a las 14:30 hora peninsular española aproximadamente, cuando el servicio de noticias de Google se cayó completamente; y no fue hasta una hora después que se mostraron signos de recuperación.

El problema no afectó sólo a los usuarios españoles; en otros países como Estados Unidos también están informando de fallos semejantes. Los síntomas son evidentes: las noticias no cargan en ninguno de los servicios de Google. Cuando el usuario abre Discover en su móvil, deslizando hacia la izquierda, aparece una página en blanco que no muestra ningún tipo de contenido.

Si fuese un problema en Discover, sería fácil localizar el problema en la app de Android. Sin embargo, no se queda ahí. Google News, el servicio de noticias de la compañía, también se ha caído completamente. Eso incluye la búsqueda de Google, que incluye una pestaña de noticias que no muestra ningún tipo de enlace sin importar la búsqueda que se hace. Además, el navegador Chrome también ha sufrido problemas, y no mostraba titulares de noticias como es lo habitual.

Mensaje de error en Google Discover El Androide Libre

Por el momento, Google no ha realizado declaraciones públicas sobre este problema, por lo que su gravedad no está del todo clara; eso dejó a los usuarios con la necesidad de buscar alternativas para leer las últimas noticias.

Aproximadamente a las 15:40 hora peninsular española, los usuarios empezaron a notar que Google Discover y el servicio de noticias de Google volvía a funcionar. Sin embargo, una hora después estas apps aún daban algunos problemas al intentar la carga de nuevas noticias.