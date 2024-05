Adiós al ‘abuelo’ de WhatsApp: una de las apps de mensajería pioneras cierra después de casi 30 años

Aunque WhatsApp sea la app de mensajería más usada en España, eso no significa que haya sido la primera en triunfar; antes de la llegada de los smartphones, había una gran variedad de servicios que cumplía una función similar, y que fueron la inspiración de WhatsApp, Telegram, y otras apps sociales.

Uno de los programas más populares para comunicarse con amigos, familiares o compañeros de juegos era ICQ; este rival de IRC fue de los primeros en implementar funciones que hoy en día son básicas, como la creación de una cuenta específica para cada usuario, o un servicio centralizado al que se conectaban todos los usuarios.

Inicialmente lanzado en 1996 por el desarrollador israelí Mirabilis, ICQ tardó poco en popularizarse, siendo compartido en páginas web o directamente entre amigos usando disquetes o discos. Una popularidad que se disparó cuando el gigante de Internet, AOL, lo adquirió en 1998 y se expandió en más comunidades y países. Por momentos, ICQ fue el producto más importante de AOL, una empresa que era sinónimo de Internet en EEUU, alcanzando los 100 millones de usuarios en el 2001.

Hasta la llegada de ICQ, servicios de mensajería como IRC sólo permitían la creación de grupos en los que los participantes podían elegir su nombre; pero esa identidad estaba limitada a ese grupo y mientras que el usuario estuviese conectado. No había ninguna garantía de que un usuario con el mismo nombre en otro grupo fuese la misma persona; en aquellos tiempos, el anonimato era lo habitual en Internet, así que no era un gran problema, pero empezó a serlo conforme Internet se popularizó y la gente empezó a buscar a sus familiares y amigos para hablar.

ICQ asignaba un número de identificación único a cada persona que se apuntaba al servicio; un número que siempre era el mismo sin importar el chat en el que participase, así que participar en varias comunidades con las mismas personas era más sencillo (manteniendo el anonimato). Cuando WhatsApp fue lanzado en el 2009, se basó en un concepto muy parecido; pero en vez de asignar un número a cada persona, WhatsApp usaba el número de teléfono como identificador, simplificando las cosas y sustituyendo a los SMS.

ICQ llegó a tener app para Android

Pero incluso antes de la llegada de WhatsApp, el futuro de ICQ ya estaba en duda. Alternativas basadas en el mismo concepto, como MSN Messenger, eran más completas y con más funciones sociales. Pero ICQ seguía siendo más popular en ciertos países, como Rusia, así que no fue de extrañar que fuese vendido a la empresa rusa VK en 2010, que ha seguido manteniéndolo hasta ahora.

Ahora, VK ha anunciado el cierre de ICQ; no es una sorpresa, ya que la app llevaba ya más de un año sin recibir actualizaciones, pero no deja de ser un momento importante en la historia de Internet. ICQ dejará de funcionar el próximo 26 de junio, 28 años después de su lanzamiento original, y las apps, tanto de escritorio como de Android, no podrán conectarse para enviar mensajes. VK ha recomendado a los usuarios de ICQ que quedan que migren a otras apps desarrolladas por la compañía, como VK Messenger para mensajería casual y VK WorkSpace para empresas.