Spotify volverá a subir precios y será más caro que nunca: así quedarán las nuevas suscripciones que prepara

La subida de precios generalizada en el sector del streaming ya es realidad. No es sólo Netflix la que está subiendo precios, también muchas alternativas que hasta ahora eran más baratas; y a eso hay que sumar que servicios como Amazon Prime Video ahora tienen anuncios si no pagamos más, que es básicamente una subida de precios oculta.

Y no hablamos sólo de los servicios de streaming de series y películas; el streaming de música también se verá afectado. Eso es lo que confirma la última publicación de Bloomberg, que ha revelado los planes de Spotify para subir los precios de sus suscripciones. Recordemos que Spotify ya subió precios el año pasado.

Spotify ya es uno de los servicios de música más caros del sector, especialmente teniendo en cuenta que es uno de los pocos que aún no ofrece música en alta definición. Pese a eso, la compañía parece confiar en que unos cambios en las suscripciones serán suficientes para convencer a los usuarios para pagar más.

Spotify subirá precios

Según el informe, el motivo detrás de esta subida de precios está en los audiolibros, que se han convertido en la nueva ‘obsesión’ de la compañía como lo fueron los podcasts en su día. En algunos países, Spotify ofrece acceso a hasta 15 horas de escucha de audiolibros, incluidas en la suscripción Premium; y para los usuarios que han podido probarlo, es una opción muy popular.

El problema es que Spotify no está ganando dinero con esta opción, pese a lo popular que se ha hecho; por el momento, los únicos ingresos que recibe es de los usuarios que superan las 15 horas de límite. Por lo tanto, la compañía ha decidido subir el precio de la suscripción Premium, de manera efectiva cobrando por una función que hasta ahora venía incluida gratis. En concreto, se espera que Spotify suba de precio entre 1 y 2 dólares al mes para finales del mes de abril.

Un cambio que no será popular, pero que viene con otro plan bajo el brazo que puede suavizar el golpe: una nueva suscripción Premium más ‘básica’, que costará lo mismo que la actual. Esta nueva suscripción será idéntica a la actual, pero no incluirá el acceso a los audiolibros; por lo tanto, los usuarios tendrán la opción de seguir pagando lo mismo si sólo quieren seguir escuchando música y podcasts.

¿Cómo afectará esto a la suscripción en España? En estos momentos, la suscripción Premium no ofrece acceso a audiolibros en España, así que en teoría por ahora no debería cambiar nada; pero cabe la posibilidad de que Spotify aproveche para lanzar esta función y subir el precio, aunque la compañía no lo ha confirmado.

Ese no es el único cambio que se espera en Spotify. Bloomberg también ha confirmado que Spotify sigue trabajando en un plan “Supremium” con acceso a música en alta definición y otras funciones adicionales; sería un plan más caro que el actual, pero al menos por fin respondería a las peticiones que los aficionados a la música llevan tres años esperando.