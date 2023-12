Adiós al modo conducción de Google Maps: así pretende Google que uses la app para conducir a tu destino

Hace menos de dos años Google presentó una de las mayores novedades de Google Maps con el modo conducción, uno que transforma la interfaz de la app para que así sea más fácil para el conductor dirigirse a su destino montado en su coche. Otro de esos giros inesperados por parte de Google que se convirtió en toda una sorpresa, al igual que sucede hoy mismo con esta noticia.

El modo conducción fue muy bien recibido por los usuarios para así transformar la interfaz de Google Maps en una más adecuada cuando uno va con su coche. Esta novedad del verano de 2021 llegó para eliminar el modo de asistencia de conducción para que ahora se vaya acercando el día en el que Google finalmente lo elimine.

Este modo pasará al histórico de Google de aplicaciones y servicios que finalmente abandona. El más sonado de los últimos años fue Stadia, el cloud gaming de Google que pasó a mejor vida para dejar a todos asombrados ante la decisión del gigante tecnológico.

A través del despiece del archivo APK de la versión 14.52 de la app Google se pueden encontrar dos líneas de código en las que se puede leer que la vista de modo conducción desaparecerá en febrero de 2024. Este modo vino a sustituir al Assistant Driving Mode Dashboard que mostraba elementos como el mapa, sugerencia de medios, controles de audio, llamadas y mensajes de texto.

El modo conducción llegó para sustituir la app Android Auto para móviles que finalmente desapareció de la Google Play Store. El modo conducción se inicia una vez que se indica la ruta al destino con una barra situada en la parte inferior de la pantalla y accesos rápidos a Assistant, Google Maps y un lanzador para podcasts, audiolibros y otras apps de streaming, al igual que se aumenta el tamaño de la interfaz para que su experiencia sea lo más cómoda posible para el conductor.

Así que en febrero de 2024 este modo desaparecerá para ser sustituido por el modo navegación de Google Maps a través de Google Assistant. Lo que significa que habrá que usar la voz para manejarse con Maps, y de hecho, en junio de este año se lanzó una actualización para que el reconocimiento de voz funcionase más rápido.

La idea, según 9to5Google, es que el conductor cuando use Google Maps en el móvil puesto en el salpicadero de su vehículo use su voz para iniciar la navegación con Assistant y así se evite en la medida de lo posible la interacción con la pantalla, que no consigue otra cosa que distraerle cuando ha de estar plenamente centrado en lo que ocurre en la carretera.

