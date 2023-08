Documentos de Google se actualiza para añadir una de sus funciones más esperadas

Pese a que algunos usuarios están utilizando Google Docs para encontrar pareja, hay algunas funciones relacionadas con la ofimática que se esperan desde hace tiempo en el procesador de texto de la compañía. Ahora, la compañía ha anunciado que una de las más reclamadas ya está disponible.

Se trata de las firmas electrónicas, que ya están integradas en la plataforma, de manera que los usuarios puedan rubricar todo tipo de contratos y textos sin necesidad de utilizar una plataforma externa, que es lo que sucede ahora en muchas ocasiones y hace que la experiencia con los documentos de Google no acabe de ser completa.

La compañía ya está probando esta nueva función en Google Docs, aunque promete que pronto la llevará a otras de sus plataformas de oficina. Un año después de que la compañía anunciara por primera vez esta versión, ya está disponible para los usuarios de Google Workspace.

Firma de documentos

El nuevo sistema de firma electrónica que Google ha incluido en su app de documentos permite a los usuarios agregar su nombre, iniciales y firma a la plataforma. Una vez hecho esto, la dinámica es tan sencilla como pulsar en la firma y arrastrarla hasta el lugar del documento en el que se quiera poner. Además, también existe la opción de rellenar automáticamente la fecha en la que se está llevando a cabo.

Los usuarios tendrán la capacidad también de solicitar una firma cuando compartan un documento, además de seguir el progreso de esta solicitud para saber cuántas firmas hay pendientes aún. Una vez todas las solicitudes de firma hayan sido resueltas, se podrán crear copias para que todas las partes que hayan firmado puedan guardar los documentos fácilmente

Por el momento, esta nueva función solo se puede utilizar en cuentas de Gmail que formen parte Workspace, aunque la compañía ha prometido que la expandirá a usuarios que no sean de Gmail, aunque no ha dado una fecha para saber cuándo lo podrán utilizar usuarios que no sean de pago. Parece que tocará esperar, puesto que según indica Google en su blog, esta característica permanecerá en versión beta lo que queda de año, como poco.

