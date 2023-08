Instagram para tablets y pantallas grandes es real después de 12 años, primero para este dispositivo

Uno de los grandes motivos por los que las tablets Android no son más populares está en la falta de apps adaptadas a las pantallas más grandes que tienen. No es un problema exclusivo de Android, ya que el iPad también lo sufre, pero eso es poco consuelo para los usuarios, que no pueden usar ciertas apps o tienen que conformarse con la misma app para móviles, pero 'estirada'.

Instagram es la app más popular que aún no tiene versión específica para tablets y pantallas grandes; los usuarios están obligados a usar la app para móviles, que no aprovecha la mayor cantidad de espacio disponible en las tablets.

Durante más de una década, Meta (antes Facebook) se ha negado a cambiar esto, probablemente porque Instagram nació como una app diseñada exclusivamente para subir fotos tomadas con el móvil; y poco importó que haya recibido nuevas funciones con el paso del tiempo que la hayan asemejado más a una red social convencional. Finalmente, esa política va a cambiar, al menos un poco, gracias a la llegada de los móviles plegables.

Instagram para pantallas grandes

Y es que por fin existe una versión de Instagram para pantallas grandes, que adapta la interfaz para aprovechar todo el espacio disponible; esa es la buena noticia, la mala es que, por ahora, sólo estará disponible en un dispositivo en concreto.

El nuevo Samsung Galaxy Fold 5 será el modelo afortunado que primero recibirá esta nueva versión de Instagram; por el momento, no hay noticias sobre si llegará a otros dispositivos como tablets u otros móviles plegables, pero nada indica que vaya a ser exclusiva de este modelo, y de hecho, algunos usuarios del Galaxy Fold 4 ya han podido instalarla.

Instagram para pantallas grandes cambia la interfaz 9to5Google

Esta versión de Instagram, según 9to5Google, tiene una interfaz algo modificada para aprovechar la pantalla, con una barra lateral desde la que es posible acceder a las diferentes partes de la app y dejando las historias en la parte superior. Esta barra lateral aloja todos los botones que normalmente están en la parte inferior suma otros nuevos, como acceso a las notificaciones y a los mensajes directos. Otro cambio importante es la expansión de las imágenes al ancho de la pantalla. De esta manera, las fotos se ven mucho mejor y es más fácil apreciar sus detalles. En cambio, los Reels mantienen las barras negras a los lados, para conservar la relación de aspecto en la que fueron grabados.

Los móviles plegables han obligado a los desarrolladores a adaptar sus apps para pantallas grandes; y es que ya no tienen la excusa de que haya pocos usuarios de tablets, o que estas sean dispositivos demasiado diferentes. Los plegables pueden pasar de ser un móvil normal a una tablet pequeña, y es necesario que el cambio sea lo más directo posible. Ahora la pregunta es si las tablets se beneficiarán de este cambio.

