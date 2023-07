WhatsApp ha caído: la aplicación no funcionaba en todo el mundo y se quedaba conectando

WhatsApp está caído, no te pasa sólo a ti: la app no funciona y se queda conectando

Nueva semana, nuevo problema en WhatsApp. La app de Meta ha sufrido un grave fallo que impide completamente el uso del servicio, llegando al extremo de que no era posible conectarse ni continuar los chats ya abiertos.

WhatsApp ha empezado a fallar aproximadamente a las 21:51 hora peninsular española. Fue entonces cuando los primeros usuarios se dieron cuenta de que no podían usar la app como es debido, pero en apenas unos minutos el fallo se ha extendido a todos los usuarios.

El problema fueque la app de WhatsApp no era capaz de conectarse a los servidores de la compañía, y por eso aparece un mensaje de "Conectando..." cuando abrimos la app; aunque seguía siendo posible acceder a los chats almacenados en la memoria del dispositivo. Si intentábamos enviar un mensaje, aparecía el icono del reloj que indica que no ha llegado aún a su destino, y por lo tanto, el destinatario no lo ha leído porque no lo ha recibido.

WhatsApp con problemas

Por el momento, Meta no ha explicado el motivo del problema, lo cual aún podría tardar teniendo en cuenta su magnitud. Según informa Downdetector, WhatsApp ha fallado en todo el mundo, y no sólo en España, aunque en nuestro país se nota más por la gran popularidad que tiene la app entre todo tipo de usuarios.

Este tipo de fallos son relativamente comunes, y posiblemente tienen que ver con la infraestructura interna de la compañía. Como en otras ocasiones, todos los servicios de Meta se han caído al mismo tiempo, y las apps de Instagram y Facebook también están fallando de la misma manera para conectar con sus servicios.

Aproximadamente a las 22:50 los usuarios han ido recuperando el servicio de WhatsApp y el resto de apps del grupo Meta, aunque aún parecen dar fallo a algunas personas. El funcionamiento de la app ha vuelto a la normalidad, y los mensajes que se habían quedado sin enviar finalmente se han mandado y han llegado a su destino.

