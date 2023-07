El cambio de WhatsApp con el que dirás adiós a escanear un código QR con el móvil

El funcionamiento interno de WhatsApp ha cambiado mucho en apenas un par de años. Atrás quedaron los tiempos en los que nuestra cuenta estaba asociada a sólo un smartphone; ahora podemos usar WhatsApp en cualquier dispositivo al mismo tiempo, sin necesidad de cerrar cuenta y pasar de uno a otro, e incluso tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo móvil.

Eso sólo ha sido posible gracias a una gran remodelación interna, que ha cambiado la manera en la que el servicio funciona, manteniendo características importantes como el cifrado de extremo a extremo que hacen única a WhatsApp. Sin embargo, aún quedan algunos flecos de la manera en la que las cosas funcionaban antes.

En una futura actualización, se cortarán uno de esos flecos, al permitir a los usuarios iniciar sesión en una cuenta sin necesidad de escanear un código QR como es el caso en la actualidad, sólo con nuestro número de teléfono.

WhatsApp sin código QR

La novedad ha sido descubierta por WABetaInfo en la última versión 'beta' de la app de WhatsApp para Android, que ya está en la versión 2.23.14.18. Esta nueva función sustituye el método actual para asociar nuestra cuenta en WhatsApp Web, permitiéndonos hacerlo simplemente introduciendo el número de teléfono.

Ahora mismo, WhatsApp Web, la versión de la app accesible desde un navegador web, debe estar asociada directamente con un dispositivo que ya tenga la cuenta de WhatsApp. Al entrar en la página, se nos pide escanear un código QR que aparece en la pantalla, usando la app de WhatsApp en nuestro móvil. Entonces, ambos dispositivos se sincronizarán y podremos acceder a los chats y al historial.

Nuevo método para asociar la cuenta de WhatsApp WABetaInfo

El nuevo método puede ser más sencillo, especialmente si no podemos escanear un código por cualquier razón. La función se llama "enlazar con número de teléfono", y como su nombre indica, lo único que tendremos que hacer es introducir el número de teléfono que tengamos asociado con WhatsApp, en la página de WhatsApp Web. Al hacer esto, aparecerá un código que tendremos que introducir en el móvil para confirmar que realmente somos nosotros. Este código tiene caducidad y sólo se puede usar una vez, así que no hay peligro de que un atacante intente robarnos la cuenta usando el mismo código.

Puede parecer algo más complicado que simplemente escanear el código QR, y para la mayoría de los usuarios, eso es cierto; pero esta novedad puede ser especialmente útil para muchas personas que no pueden escanear códigos por cualquier razón. Por ejemplo, si nuestra cámara está rota, o no funciona, hasta ahora no podíamos usar WhatsApp Web, punto. También es posible que nuestro dispositivo no tenga cámara; aunque parezca raro, hay que tener en cuenta que WhatsApp ya no estará asociado a un móvil, así que en teoría, nuestra cuenta puede estar en un ordenador, por ejemplo.

Esta función ha llegado ya a algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp, sin información por el momento de cuándo llegará a todos los usuarios.

