El Chromecast secreto de Google basado en Android 14 que la compañía no quiere que sepas que existe

Aunque Google ya ofrece el Chromecast con Google TV HD y el Chromecast 4K, esas son opciones de relativo bajo precio que no cubren las necesidades de todos los usuarios; por eso, muchos optan por un 'set top box', un sistema más completo que suele venir en una caja más grande que se conecta al televisor.

Ahora, ya sabemos cómo sería un dispositivo semejante si lo lanzase Google. Y es que la compañía en realidad ya tiene un nuevo dispositivo Chromecast de tipo 'box', pero por ahora no parece que vaya a estar disponible para el usuario medio. Y es que la historia de este dispositivo es algo extraña.

El ADT-4 es un dispositivo basado en Android TV que destaca por una cosa en concreto: ya tiene Android 14, aunque desarrollo del sistema aún no ha sido terminado completamente y la versión más moderna disponible para los Chromecast es Android 12.

El misterio del Android TV en caja

El dispositivo, y su verdadero cometido, han sido revelados por Android Authority. En realidad, el Google ADT-4 no es un dispositivo comercial, y la intención de la compañía nunca fue venderlo, ni al gran público, ni a los desarrolladores. En efecto, Google se ha molestado en crear un nuevo dispositivo, pero no verá la luz del día a menos que se produzca una gran filtración en el futuro, o la política de Google de un giro de 180 grados.

El ADT-4 nació por un solo motivo: para servir de referencia para el desarrollo de Android TV y Google TV. En otras palabras, cumple una función parecida a los Nexus, que originalmente fueron creados para establecer lo que era un "móvil Android" y ayudar a desarrolladores y fabricantes a alcanzar un cierto estándar. En el caso de este ADT-4, está ayudando a los desarrolladores de la propia Google a crear la próxima versión de Android TV, que estará basada en Android 14.

El Google ADT-4 es mucho más completo que un Chromecast convencional

Por supuesto, Google ya tiene dos dispositivos Android TV que podría haber usado para esta tarea; pero el ADT-4 es más completo y cubre más casos de uso, algo realmente importante a la hora de crear aplicaciones para Android teniendo en cuenta la variedad de dispositivos diferentes basados en el sistema que existen en el mercado. Además, un detalle crucial es que, como hemos comentado, Android 12 es la versión más nueva disponible para los Chromecast actuales; así que la única manera de probar Android 14 en 'hardware' real es crear un nuevo dispositivo con componentes más modernos y actualizados.

Esta no es la primera vez que Google crea un dispositivo de la nada para desarrollar la nueva versión de Android; como su nombre indica, el ADT-4 es el cuarto modelo ya que cumple la misma función. La gran diferencia es que los anteriores estaban disponibles para desarrolladores, y han continuado recibiendo actualizaciones; de hecho, el ADT-3 recibió la actualización a Android 13 que no han recibido los Chromecast. Pero en el último evento para desarrolladores, Google informó que no iba a poner el ADT-4 a disposición de nadie más que sus propios empleados.

La buena noticia es que no es una gran pérdida. En realidad, el ADT-4 está basado en el Amlogic S905X4, un sistema que está disponible públicamente y en el que se basan muchos aparatos provenientes de China. En Amazon, un equipo basado en el S905X4 puede costar sólo 75,99 euros, aunque viene sólo con Android 11 de serie y claro está, no recibirá el soporte de Google.

