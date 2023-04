General Motors rechaza Android Auto y CarPlay, pero el resto de la industria los abraza

Las propuestas de las distintas marcas dedicadas a la automoción respecto a Android Auto difieren bastante. La misma BMW utilizará Android Automotive para dejar a Auto en un segundo plano. Después de la asombrosa noticia de General Motors la semana pasada, parece que la industria de la automoción sí que seguirá permitiendo el uso de Android Auto.

General Motors rechaza Android Auto

La semana pasada General Motors comunicó, según The Verge, que en sus próximos modelos de vehículos eléctricos restringirán el acceso a Android Auto y CarPlay. Lo que quiere GM es alejarse de los sistemas de proyección de los smartphones para ofrecer a sus clientes una experiencia más integrada.

Ésta experiencia llevará a Google Maps, Assistant, Spotify y otras apps a que funcionen de forma nativa en la pantalla de infoentretenimiento. Lo que significa que no habrá que hacer nada, solamente encender el vehículo y éste mostrará en ese panel las apps más usadas cuando tomamos el volante en nuestras dos manos.

CarPlay y Android Auto son utilizadas por la gran mayoría de conductores para que la primera clame que los nuevos compradores de un vehículo siempre insisten en si es compatible su sistema en su próximo utilitario.

Esta es la respuesta de la industria de la automoción

The Verge se puso en contacto con los mayores fabricantes de vehículos del planeta para saber si van a seguir la propuesta de General Motors para así prescindir de Android Auto y CarPlay.

Y de momento, ninguno ha respondido afirmativamente para que prácticamente GM se quede solo. La respuesta de algunos se refiere a la necesidad imperante de los propietarios para tener un vehículo que sí dé soporte a estos dos sistemas para los vehículos.

De hecho, Jim Rowan, CEO de Volvo, respondió a la noticia de Apple del año pasado sobre una integración más plena en los vehículos que siempre es importante tener soluciones distintas.

Otra de las que se ha sumado al rechazo ante General Motors es Honda que adoptará el software de Google en su próximo Honda Accord y no tiene planes, de momento, de prescindir de Android Auto en sus próximos modelos.

Hay otra que no ha tardado en dar su opinión. Ésta es Hyundai, con Kia en propiedad, diciendo que no tiene ningún plan sobre la mesa para no ofrecer Android Auto y CarPlay en sus vehículos.

GM no está sola

Hay dos marcas relacionadas con los vehículos eléctricos, según The Verge, que también rechazan la idea del uso de la proyección de un teléfono en su próxima línea de VE. Rivian y Tesla, sin ofrecer acceso a CarPlay y Android Auto, seguirán firmes en su posición.

Lo curioso del asunto es que General Motors tienen al Cadillac Lyric como uno eléctrico que viene con las apps de Maps y Assistant ya instaladas por defecto en sus utilitarios.

Mientras los coches de combustión basada en fósiles de GM sí que ofrecen la experiencia de Apple CarPlay y Android Auto, y quedará ver si seguirán lanzando modelos con estas dos opciones.

De todas formas, habrá que tener un poco de paciencia para así ser testigos de que toda la industria de la automoción prima ahora por estos dos sistemas, ya que podría caber la posibilidad de que algunos comiencen a seguir la pista dejada por General Motors.

