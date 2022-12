Lo nuevo de Ikea es una lámpara inteligente para el salón con tecnología de Sonos

El hogar inteligente va más allá de electrodomésticos conectados. También alcanza algo tan simple como las bombillas conectadas, que nos permiten el control con un asistente personal.

De todas las alternativas que hay, tal vez las más atractivas son las que ofrece Ikea con su gama Symfonisk, compuesta de varios altavoces. En vez de simplemente poner un altavoz que se note que es un altavoz, la idea de la marca sueca es que se integren perfectamente en el diseño de la casa.

La lámpara que te responde

Con ese contexto hay que comprender el último lanzamiento de Ikea, unas lámparas de pie, que a simple vista no parecen más que eso, lámparas; pero si nos fijamos un poco, veremos que tras su diseño se esconde un dispositivo inteligente.

En concreto, estas lámparas han sido diseñadas en colaboración con Sonos, que ya es una de las referencias en esto del sonido elegante con su gama de altavoces y barras de sonido. Por lo tanto, estos dispositivos tienen las mismas ventajas que otros productos de Sonos, incluyendo su calidad de sonido y el acceso a características como el emparejamiento automático con otros altavoces.

La nueva lámpara de salón Symfonisk de Ikea y Sonos

Otra gran ventaja de Sonos es que no tiene su propio asistente personal y por lo tanto, no nos lo intenta meter forzosamente. Tenemos completa libertad para elegir nuestro asistente personal favorito, por ejemplo, pero eso también supone que estas lámparas no pueden sustituir a nuestro Amazon Echo o Google Nest, y necesitaremos un dispositivo inteligente aparte para acceder a esas funciones. También tenemos acceso a una increíble lista de servicios de streaming, por lo que no tenemos excusa para usar el que queramos.

Tal vez lo más llamativo de este modelo es que es el más caro lanzado hasta ahora como resultado de la alianza entre Ikea y Sonos, con un precio de 260 dólares (por confirmar en España). La buena noticia es que la gama es muy completa y tenemos varias alternativas disponibles en las tiendas Ikea en España, como una lámpara de mesa, altavoces para baldas que se insertan entre los libros, o incluso un altavoz integrado en un marco para cuadros.

