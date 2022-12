WiFi con el modo avión activado: por fin llega la novedad que llevamos años pidiendo

El modo avión es una de las funciones más útiles que tiene nuestro móvil y, al mismo tiempo, una de las más molestas. Cuando lo activamos, nuestro móvil cerrará todas las comunicaciones, y con eso queremos decir TODAS las comunicaciones.

El dispositivo quedará completamente aislado, lo cual es muy bueno en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando el piloto de nuestro vuelo nos pide que no usemos el móvil o que lo apaguemos para evitar que interfiera con las comunicaciones del avión. Esa era la utilidad original, y de ahí viene el nombre del modo avión.

El modo avión cambia

Sin embargo, con el paso de los años esa utilidad original se ha ido perdiendo, hasta tal punto que el modo avión dejará de ser obligatorio en la Unión Europea, ya que todos los nuevos aviones tendrán antenas 5G. Y ya hay muchas aerolíneas que ofrecen conectividad WiFi para seguir conectados a Internet incluso sin cobertura.

En ese sentido, un modo avión que cierre todas las comunicaciones no es tan útil, y sí que puede llegar a ser molesto si no tenemos más remedio que activarlo. Afortunadamente, poco a poco esta función está evolucionando. Desde Android 11, ya es posible seguir usando Bluetooth con el modo avión activado, así que no perdemos la conexión con nuestros auriculares, por ejemplo.

El móvil ahora te permitirá activar el WiFi con modo avión activado 9to5Google

Y hoy llega otra novedad similar. Google ahora permite activar el WiFi con el modo avión activado, por lo que podremos usar la conexión del avión sin necesidad de desbloquear completamente las comunicaciones del móvil. Esto también nos ofrece una manera rápida de cerrar la conexión móvil pero mantener Internet por WiFi.

Según Google, cuando activemos el modo avión, tanto el WiFi como el Bluetooth serán desactivados; sin embargo, podremos cambiar la configuración para que se mantengan activas, así como cerrarlas en cualquier momento.

Si activamos WiFi con modo avión, la próxima vez el móvil lo recordará

La mala noticia es que, por el momento, esta novedad parece exclusiva de los móviles Pixel, aunque ha llegado como parte de una actualización de Android 13. Esta no es la primera vez que Google da ventaja a sus móviles, y es algo que vamos a ver cada vez más. En estos momentos, no está claro cuándo y cómo llegará esta novedad al resto de móviles Android.

