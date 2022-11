Si compraste este popular juego para Android, te has quedado sin dinero y sin juego

Lo malo de los juegos online gratuitos es que cualquier día pueden cerrar los servidores y hacerte perder todo el progreso que tienes; es algo que ya hemos visto en más de una ocasión, cuando un título no tiene el éxito que le gustaría a su desarrollador.

[Uno de los mejores mandos para iPhone por fin llega a Android]

En cambio, los juegos de pago para un jugador suelen ofrecer una experiencia completa, que puedes descargar en tu móvil y disfrutar cuando quieras; al menos, esa es la teoría. Ahora, el grupo Embracer se ha ganado muchos enemigos entre los jugadores después de anunciar que bloqueará un juego ya vendido.

Deus Ex Go deja de funcionar

El juego en cuestión es Deus Ex Go, una recopilación de puzles inspirados en la saga Deus Ex; concretamente, en las últimas entregas protagonizadas por Adam Jensen. Aunque Deus Ex Go es completamente diferente a los títulos de consola y PC, recibió buenas críticas por adaptar la ambientación cyberpunk a una jugabilidad más apropiada para un móvil.

Además, aunque su precio es elevado, 6,99 euros, el consuelo es que es un juego completo que se descarga en la memoria del móvil y siempre está disponible, sin micropagos; algo que lamentablemente no es muy común en Android.

Por eso, ha sido una sorpresa que sus desarrolladores, Studio Onoma, hayan anunciado hoy que Deus Ex Go dejará de funcionar a partir del próximo 4 de enero de 2023; además, otros tres juegos que desarrollaron también cerrarán, aunque son casos diferentes ya que eran gratuitos y online.

En cambio, Deus Ex Go era un juego de pago para un jugador, así que es algo incomprensible que simplemente vaya a dejar de funcionar. Lo peor de todo es que el juego sigue estando disponible para comprar en la Play Store, por lo que sus creadores siguen recibiendo dinero para un juego que van a abandonar en algo más de un mes, y ya han avisado que no devolverán el dinero.

Aparentemente, esta extraña decisión no viene de los creadores del juego, sino de arriba. La licencia de Deus Ex fue adquirida el pasado mes de mayo por el gigante Embracer Group, que en apenas unos años se ha convertido en una de las compañías de videojuegos más grandes del mercado, prácticamente sólo a base de comprar otras compañías. Junto con Deus Ex, también se hizo con otros juegos clásicos como Tomb Raider y Legacy of Kain, por 300 millones de dólares.

Ahora, Embracer Group ha decidido que no quiere seguir invirtiendo en juegos para móviles, centrando sus recursos en juegos de consola y PC; por eso, ha ordenado el cierre de los estudios y juegos para iOS y Android. Es perfectamente comprensible, pero no lo es tanto que vaya a quedarse con el dinero de tantos jugadores que compraron un juego que esperaban poder jugar para siempre. Es un caso inusual, ya que la mayoría de plataformas permiten descargar y ejecutar juegos que han sido retirados de la tienda, lo que nos dice que esto se ha hecho a propósito.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan