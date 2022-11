A mi gato ya no le falta de nada: probamos el comedero y el bebedero inteligentes de Xiaomi

¿Dónde está el límite del hogar inteligente? Probablemente no estaremos contentos hasta que absolutamente todos los aspectos de nuestra vida diaria se puedan controlar fácilmente con el móvil, y eso alcanza a los seres queridos que viven con nosotros.

Me refiero, por supuesto, a nuestras mascotas. Aunque parezca una exageración, la verdad es que el Internet de las Cosas tiene el potencial para hacerles la vida más fácil y sana, como he podido comprobar con los últimos dispositivos de Xiaomi: un bebedero y un comedero inteligentes que se pueden controlar con el móvil.

El comedero inteligente

Para empezar, el Xiaomi Smart Pet Food Feeder es un comedero inteligente, diseñado para servir pienso a nuestro perro o gato y gestionar su ingesta de comida desde cualquier sitio y a cualquier hora.

En la práctica, este dispositivo consiste en un contenedor de almacenamiento, que es donde meteremos el pienso, y una bandeja inferior. En la parte inferior del contenedor hay un dispensador, que se abre para dejar caer el grano según lo hayamos configurado. Es un aparato extremadamente simple, pero al mismo tiempo ofrece muchas posibilidades.

Comedero para mascotas de Xiaomi Adrián Raya El Androide Libre

La idea de este dispositivo es que rellenemos el depósito interior con el pienso que suele comer nuestra mascota; a partir de entonces, podemos determinar la cantidad disponible en la bandeja inferior. Todo está bien pensado: la bandeja es metálica para evitar la formación de olores, y el pienso almacenado en el interior permanece fresco y seco gracias a un filtro integrado, que debemos acordarnos de cambiar cada mes. Podemos llenar la bandeja simplemente pulsando el botón superior (aunque suelta sólo una pequeña cantidad de pienso cada vez), pero eso es sólo la punta del iceberg.

Donde realmente descubrimos el potencial de este dispositivo es cuando lo conectamos a nuestra red local y usamos la app Mi Home de Xiaomi; entonces encontraremos una variedad de opciones para adaptar el comedero a las necesidades de nuestra mascota.

La app de Mi Home permite controlar el bebedero y el comedero inteligentes El Androide Libre

Por ejemplo, una de las funciones más útiles es la que permite programar la alimentación, soltando una cantidad predefinida de pienso a lo largo del día a determinadas horas. Esto es increíblemente útil si nuestra mascota tiene una dieta especial (por ejemplo, si está castrada), o si simplemente queremos controlar su peso. También podemos comprobar la cantidad de porciones y los gramos que se han dispensado, gracias a la precisión del dispensador que permite soltar exactamente la cantidad de granos justa; o podemos directamente abrir el dispensador desde la app.

Me ha gustado especialmente que este dispositivo no necesite Internet para funcionar una vez esté configurado. Eso supone que te puedes ir al trabajo sin preocuparte de que haya un corte, porque seguirá soltando comida a la hora correcta; aunque evidentemente, los cortes de luz son otra historia.

A las mascotas les puede costar un poco adaptarse a dispositivos inteligentes Adrián Raya El Androide Libre

Sobre el papel, todo pinta bien, pero desde el principio sabía que no podía hacer este artículo yo solo, así que llamé a mi ayudante especial para esta ocasión, César. Mi gato es un poco especial, supongo que como todos los gatos; no le gustan los cambios, y sí mantenernos como esclavos para sus designios. Así que era pesimista y no creía que fuese a aceptar un mamotreto mecánico para cumplir la función que yo cumplía hasta entonces.

Por eso fue una grata sorpresa cuando César empezó a comer directamente de la bandeja del dispensador sin tener que hacer nada. Normalmente le gusta que su bol de comida esté relativamente lleno, y se angustia si le queda poca comida, así que inicialmente dejé algo de comida en el cuenco, y eso fue suficiente para que aceptase este nuevo lugar para comer. No me lo esperaba, y seguramente habrá ayudado mucho que el cuenco sea de acero inoxidable de grado alimenticio 304, para evitar la formación de olores.

El pienso se mantiene fresco y seco en el comedero inteligente de Xiaomi Adrián Raya El Androide Libre

En el caso de César, no es necesario mantenerlo a dieta pero aún así, un comedero como este puede resultar muy útil, sólo por el hecho de no tener que cambiarle el bol de la comida cada día, ya que el depósito interno tiene una capacidad de 1,8 kilogramos de pienso. Eso sí, no puede ser cualquier pienso; Xiaomi detalla exactamente el tamaño y forma del pienso en la página oficial, pero básicamente debe tener forma redonda u ovalada. Es una pena, porque eso significa que no es compatible con otros tipos de comidas, como premios con formas de pescado o estrella, por ejemplo.

El Xiaomi Smart Pet Food Feeder puede ser una ayuda genial para controlar la dieta de nuestra mascota, e incluso si no es nuestro caso, el mero hecho de poder controlar la cantidad de comida y de mantener la comida fresca ya puede ser una gran ventaja.

Este dispositivo tiene un precio de 129,99 euros. Sin embargo, con motivo del Black Friday es posible encontrarlo mucho más barato, por apenas 99,99 euros.

El bebedero inteligente

El segundo dispositivo de la gama inteligente para mascotas de Xiaomi es un bebedero, el Xiaomi Smart Pet Fountain, y este puede ser incluso más útil que el comedero para muchas personas. Y es que el agua es una de las grandes preocupaciones para cualquier amigo de las mascotas; el agua siempre debe ser limpia, nunca permanecer estanca y debemos tener especial cuidado de los olores. Si no tenemos en cuenta esas consideraciones, podemos encontrarnos con que nuestra mascota no bebe nada por mucho que afecte a su salud.

El bebedero inteligente de Xiaomi Adrián Raya El Androide Libre

Personalmente, el agua siempre ha sido una de mis grandes preocupaciones con César, que siempre ha solicitado que yo le ponga agua recién servida para poder beber. Por lo tanto, era muy escéptico con este aparato, mucho más que con el comedero, y temía que ni siquiera pudiese hacer una foto del gato bebiendo.

Y es cierto que, inicialmente, la adaptación es difícil. Estamos ante una fuente, que soluciona el problema del agua estanca moviéndola constantemente en un ciclo continuo. El compartimento inferior se llena de agua hasta la marca, y una vez encendido, la bomba de agua crea un chorro que llena parcialmente la bandeja superior. De esta manera, el agua se oxigena por el movimiento.

El bebedero de Xiaomi mantiene el agua en movimiento para oxigenarla Adrián Raya El Androide Libre

Mis temores con este dispositivo eran que fuese a hacer mucho ruido o peor aún, que me fuese a poner agua por todo el salón. Afortunadamente, ambos miedos fueron infundados y Xiaomi ha diseñado bien este dispositivo. La bomba de agua es completamente silenciosa, hasta el punto de que no la escuchamos de noche; y no se produce ninguna salpicadura, gracias a la manera en la que el agua sale y también al diseño de la propia bandeja superior.

Nada de esto impresionó a César, que inicialmente ni se acercó a la fuente. Fue algo decepcionante, ya que básicamente la fuente se convirtió en un accesorio decorativo para el salón; pero poco a poco, fue comprendiendo que podía beber de ahí sin peligro.

El bebedero para mascotas de Xiaomi en acción Adrián Raya El Androide Libre

Después de dos semanas, César ya bebe de manera esporádica en la fuente inteligente de Xiaomi. Muy pocas veces lo pillamos, pero al menos sabemos que está bebiendo. Da la sensación de que la primera vez fue la más difícil, y una vez que se dio cuenta de que era agua fresca y limpia, se abrió a la idea; aunque sigue pidiendo agua de vez en cuando. Fue importante elegir el sitio adecuado, y de hecho se lo cambiamos y desde entonces bebe en más ocasiones.

Creo que un motivo por el que César aceptó este bebedero es una de sus funciones estrella: el filtro de agua incorporado. El problema de una fuente siempre va a ser el hecho de que está al aire libre, cogiendo polvo y suciedad conforme pasa el día; en ese sentido, el hecho de que este dispositivo tenga su propio filtro de agua es importante, incluso si ya usas agua filtrada normalmente.

El filtro integrado es el gran punto fuerte del bebedero de Xiaomi Adrián Raya El Androide Libre

La app de Mi Home te avisará con una notificación cuando toque cambiar el filtro, así como de controlar los niveles de agua por si hace falta rellenarlo, y de limpiar el aparato de vez en cuando. Otro detalle interesante desde la app es la posibilidad de activar el “modo inteligente”, que mueve el agua de manera intermitente, haciendo una pausa de 10minutos.

El comedero y el bebedero de Xiaomi se pueden conseguir juntos más baratos Adrián Raya El Androide Libre

El Xiaomi Smart Pet Fountain es una opción a tener en cuenta si tenemos problemas para que nuestra mascota beba; puede que el problema que esté teniendo es la falta de agua fresca y limpia. Tiene un precio de 79,99 euros, pero con motivo del Black Friday se puede conseguir por 57,23 euros. Además, el paquete de los dos dispositivos cuesta sólo 147,50 euros como parte de esta oferta.

