WhatsApp está caído y no funciona: los mensajes no se envían

WhatsApp está caída, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta vuelve a sufrir problemas después de una temporada algo tranquila, en la que parecía que la estabilidad había vuelto.

Pero eso ha resultado ser un espejismo al menos, para algunos usuarios. En nuestras pruebas, hemos podido comprobar cómo la app móvil para Android está teniendo dificultades en enviar mensajes, y estos no llegan a su destinatario.

Mensajes de WhatsApp no se envían

La app no tiene ningún indicador de que algo vaya mal, y sólo nos hemos dado cuenta de que se ha caído porque los mensajes ya no se envían. En concreto, cuando enviamos un mensaje sólo aparece el icono del reloj, que indica que el mensaje se está enviando; sin embargo, eso no cambia sin importar la cantidad de tiempo que pase.

Los mensajes de WhatsApp no se envían y aparece el icono del reloj El Androide Libre

En el momento de escribir estas palabras, WhatsApp no ha respondido a las quejas de los usuarios afectados, que parecen ser muchos. Como mínimo, los usuarios en España de WhatsApp no pueden enviar mensajes, mostrando el mencionado icono del reloj.

A diferencia de otras ocasiones, el resto de servicios de Meta no parecen haber sido afectados, y tanto Facebook como Instagram funcionan correctamente en estos momentos.

Además de en España, también hay indicios de que otros países se han visto afectados. En Sudamérica, por ejemplo, algunos usuarios nos han comentado que está ocurriendo exactamente lo mismo.

Según DownDetector, los problemas de WhatSapp son mundiales aunque, evidentemente, se notan más en las zonas en las que la gente está despierta. Sin embargo, todo indica que se trata de una caída mundial, ya que en redes sociales es posible encontrar quejas de usuarios de varios países.

Por lo tanto, en estos momentos no es posible hacer nada para recuperar WhatsApp. Lo único que podemos hacer es esperar a que los servidores de la compañía vuelvan a la normalidad, lo que normalmente suele tardar un poco; como mínimo, esperamos que el problema se subsane a lo largo de la mañana.

Mientras tanto, la única alternativa es usar otras apps de mensajería instantánea, redes sociales o correo electrónico para contactar con las personas que necesitamos, aunque lamentablemente, eso no quita que hayamos perdido acceso a los grupos de WhatsApp, por ejemplo.

Artículo en desarrollo

