Igual que ir en helicóptero: Google Maps añade vistas aéreas de grandes monumentos

Google Maps le está dando una especial atención a las visitas virtuales que se pueden hacer a grandes monumentos y puntos de interés en su plataforma, y si hace poco la compañía ha introducido nuevos gráficos y vídeos, ahora ha hecho lo mismo con la vista aérea.

Y es que, a partir de ahora podrás acceder en algunos puntos de interés a un pequeño vídeo que parece grabado desde un helicóptero o dron y con el que podrás descubrir cómo se ven desde arriba algunos edificios importantes.

Se trata de una nueva función destinada a visitar virtualmente puntos de interés, y puede venirte bien para hacerte una idea de cómo son las vistas. Todo un consuelo si no vas a ir a ningún lado en las próximas vacaciones.

Google Maps añade la vista aérea a algunos monumentos

Vista aérea del Big Ben El Androide Libre

Google Maps está añadiendo a la plataforma una vista aérea de más de 100 puntos de interés, tal como la compañía anunció en el pasado Google I/O, y gracias a estas puedes echar un vistazo a una suerte de vista en helicóptero de puntos tan interesantes como el Big Ben de Londres.

Se trata de una característica que la compañía irá ampliando de aquí a final de año en ciudades como Barcelona, a Londres, Nueva York, San Francisco y Tokio, entre otras. Por lo pronto, algunas de las vistas aéreas ya están llegando a los usuarios a nivel global.

Se trata de un añadido muy interesante por parte de Google y que se suma a otras características de la plataforma que te permiten explorar puntos turísticos sin estar cerca de ellos y que es una gran oportunidad para conocer lugares en los que no has estado y a los que quizá no puedes ir ahora mismo.

