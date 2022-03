Movistar Plus+ emitirá LaLiga de fútbol al completo tras un acuerdo con DAZN

Movistar Plus+ ha llegado a un acuerdo con DAZN en el que se reparten los derechos de emisión de LaLiga, el torneo doméstico de España para el cual se ha firmado un acuerdo que perdurará hasta la temporada 2026/27. De esta manera, Movistar Plus+ podrá emitir todos los partidos de cada jornada, incluyendo los de DAZN, convirtiéndose, en principio, en la única plataforma para ver toda la competición.

Podrás ver todo el fútbol de LaLiga en Movistar

Movistar Plus+ tenía la pretensión de ser la plataforma en la que poder ver todo el fútbol en España, y tras este acuerdo será así, ya que ambas compañías han pactado que la primera emita todos los partidos, incluyendo cinco partidos que emitirá DAZN, pero a los que los clientes del servicio de Movistar podrán acceder.

Y es que, se pondrá a disposición de estos un paquete de DAZN integrado en la plataforma. Además, este servicio contará con su propio equipo de narradores y comentaristas con el que quiere diferenciarse de la emisión de Movistar y aportar valor a los 5 partidos que emitirán cada jornada.

Por otra parte, dichos partidos estarán disponibles también para los clientes de DAZN que no lo sean de Movistar Plus+, aunque no está claro cuáles serán. En cualquier caso, serán la mitad de los partidos de cada jornada.

De cualquier manera, el único sitio en el que se podrá ver el fútbol de La Liga al completo será en Movistar Plus+, donde se podrán ver los 10 partidos de cada jornada, incluyendo atrasos y adelantamientos del juego de algunos partidos, algo que se suele dar varias veces por temporada.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan