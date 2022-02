Xiaomi CarWith: la alternativa a Android Auto dentro de MIUI

Xiaomi se ha convertido en todo un gigante de la electrónica de consumo, y ahora parece que va a por los coches eléctricos mediante una fortísima inversión en un sector que crecerá mucho en los próximos años. Y no era descabellado pensar que la empresa querría vincular ambas patas de su negocio, mediante hardware o mediante software.

La propia Google tiene propuestas como Android Auto y Android Automotive, y ahora es Xiaomi la que da un paso en la misma dirección.

Xiaomi Carwith ya está en pruebas

La compañía china ha activado en MIUI una nueva función diseñada para ser usada en los coches. Esta función se ha visto en una de las versiones de prueba de MIUI según MIUI.es.

Esta característica permitiría usar las aplicaciones del teléfono en la pantalla del coche, mucho más grande y mejor integrada en el momento de la conducción.

Xiaomi Carwith

Por ahora no hay muchas imágenes pero sí alguna en la que podemos ver que sería algo a activar en el teléfono y a usar en el vehículo.

No sabemos qué aplicaciones serían compatibles pero al menos sí que se confirman las más lógicas, como navegación, música y la propia aplicación de teléfono.

También vemos un acceso directo para XiaoAI, el asistente inteligente de Xiaomi que se usa en China, donde Google no está presente.

Por ahora sólo es compatible con pocos móviles: Xiaomi 11i, Xiaomi 11 y 11 Pro.

¿Llegará a España?

Android Auto El Androide Libre

Sobre la posibilidad de que esta función llegue a España, tenemos muchas dudas. Para empezar, es una función que está en la beta de la versión MIUI china, no la global. Además, este tipo de usos requiere de la compatibilidad con el hardware de ciertos vehículos, por lo que no sería raro que la empresa empezara a apostar por marcas chinas. Al ser una prueba no hay garantía de que acabe llegando a la versión final, pero sí que es algo lógico.

Por último, en Europa tanto CarPlay como Android Auto tienen una gran cuota de mercado entre los fabricantes de coches, y no parece claro que Xiaomi vaya a entrar en ese sector cuando aún está expandiendo otros como el de la domótica. Parece más bien una opción para los usuarios chinos, que no pueden usar herramientas como Android Auto.

Pese a todo, no podemos descartar que en un futuro podamos usar esta función porque la ambición de Xiaomi Automobiles, la división de vehículos de la empresa, podría incluso llegar a nuestro continente.

Imagen de portada Vojtěch Planík

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan