Realme inaugura su primera Pop Up store en España con muchas sorpresas, y la hemos visitado

Realme ha sido una de las compañías que han protagonizado el pasado 2021, y no es para menos, ya que ha experimentado un gran crecimiento a lo largo del año gracias a sus lanzamientos, que han dado mucho que hablar, sobre todo algunos tan especiales como el realme GT Neo 2 en su edición de Dragon Ball Z. Ahora, la compañía china ha abierto su primera Pop Up store en España, y puedes visitarla hasta el próximo 16 de enero.

Realme Pop Up store: así es la tienda de la marca

Mural de la realme Store El Androide Libre

Realme ha decidido abrir una Pop Up store por tiempo limitado en el madrileño barrio de Chamberí, concretamente en el Espacio Ephimera, en Calle Sandoval 3, que estará abierta hasta el próximo 16 de enero, siendo este su horario:

Viernes 14: de 13:00 a 21:00.

Sábado 15: de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00.

Domingo 16: de 12:00 a 13:00.

Durante el tiempo que la tienda esté abierta, se podrá disfrutar de diferentes tipos de actividades, como talleres o creación de tote bags personalizadas. Incluso hay una piscina de bolas y un DJ que ambientará la estancia.

Piscina de bolas en realme Pop Up store El Androide Libre

Hemos estado en esta pop up store, y en esta vas a poder ver diferentes móviles como el realme GT 2 Neo o su versión de Dragon Ball Z, la cual se podrá ver, pero no comprar, ya que este no saldrá a la venta en España.

La inspiración para esta tienda, según la compañía, ha sido la temática del papel, englobando la idea de sostenibilidad y basándose en el mismo concepto que los futuros móviles de la compañía, como la serie GT 2.

Móviles expuestos en la realme store El Androide Libre

Por otra parte, también podrás ahorrar gracias a esta tienda, ya que la compañía ha anunciado descuentos de hasta 120 euros en sus realme GT y GT Neo 2, además de la posibilidad de conseguir el realme GT Master Edition por tan solo 10 euros. Incluso puedes conseguir otros dispositivos con Internet de las cosas por tan solo 1 euro.

La compañía también ha hecho valer su compromiso con el medio ambiente, y ha anunciado que plantará árboles en Madrid que ayuden a absorber todo el CO2 que la instalación de su Pop Up store haya podido generar.

