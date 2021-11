Xiaomi cancela la actualización a MIUI 12.5 Enhanced Edition en estos modelos

MIUI 12.5 Enhanced Edition es la versión de la capa de personalización de Xiaomi que ha sido lanzada de forma anticipada a MIUI 13, cuya beta llegaría a finales de año, y que contaría con cambios en el sistema más notables. Sin embargo, Xiaomi parece haber dado marcha atrás en la actualización a MIUI 12.5 Enchanced Edition, al menos en algunos dispositivos, que parece que tendrán que esperar a MIUI 13 para poder actualizarse.

MIUI cancela la actualización de estos dispositivos

MIUI 12.5

Xiaomi ha decidido cancelar la actualización a MIUI 12.5 Enchanced Edition en algunos dispositivos, y según el canal Mi Fans Home de Telegram, esta característica versión de la capa de personalización, no llegará a estos móviles:

Redmi Note 7 Pro.

Redmi Note 7S.

Redmi Note 7.

Redmi Y3.

Redmi 7.

Redmi 7A.

En la misma publicación también se anunció que MIUI 13 no llegará al Xiaomi Mi A3, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que se trata de un móvil que integra Android One, y cuyo software depende de Google.

Sin embargo, es cierto que Xiaomi afirmó también que el Redmi 7 no recibiría MIUI 12, y al final ha acabado por recibir no solo esta versión, sino también MIUI 12.5, por lo que cabe la posibilidad de que Xiaomi sí que la libere en alguno de ellos.

Se desconoce si estos dispositivos acabarán por recibir MIUI 13, ya que no están en la lista de móviles compatibles, por lo que habrá que esperar para ver qué sucede, finalmente, con su software. No sería de extrañar que, en algún momento, algunos tuvieran alguna ROM disponible con MIUI 13, aunque no fuera la oficial.

