realme presenta DIZO: una nueva marca para dispositivos del hogar inteligente

realme es una marca que ha crecido a gran ritmo en España en el pasado año. La firma busca ir ampliando su presencia en el mercado y lanzarán más dispositivos más allá de teléfonos y wearables. Aunque estos dispositivos no se lanzarán bajo su nombre, sino que lo harán con DIZO, la marca que han presentado hoy.

DIZO es la primera marca que realme crea y que se engloba en su ecosistema TechLife. Esta nueva marca se orienta a dispositivos del Internet de las cosas y hogar inteligente en diversas categorías y que se lanzará en primer lugar en India.

DIZO: la marca de realme para el hogar inteligente

DIZO categorias productos

DIZO es una marca que llega con el eslogan "Be Different" y prometen lanzar dispositivos del hogar inteligente para cada tú diferente, es decir, dispositivos que se adaptan a todo tipo de usuarios y situaciones en tu hogar. Buscan lanzar dispositivos innovadores y que se lanzarán de forma global.

Se espera que vayan a lanzar productos en cuatro categorías diferentes: Entretenimiento, hogar Inteligente, salud y accesorios. realme estará detrás de esta nueva marca en campos como el diseño industrial, la cadena de suminstro o la experiencia AIoT que tienen con su Link App. La marca tendrá además servicio y centros de servicio en más de 310 ciudades, inicialmente en India.

Dizo realme

Por el momento no se sabe qué productos se lanzarán bajo el nombre DIZO al mercado. Ha habido rumores estas semanas sobre el posible lanzamiento de un reloj y auriculares bajo la marca, aunque de momento no se sabe nada. Tampoco han dado fechas sobre cuándo podrían llegar al mercado.

Nos hemos puesto en contacto con realme España para saber si los productos de DIZO se lanzarán o no en nuestro país. De momento no se sabe si llegarán o no a España, pero esperamos tener más información al respecto pronto.