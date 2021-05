Snapdragon 778 5G: el nuevo procesador de gama media de Qualcomm

La gama de procesadores de Qualcomm sigue creciendo con la presentación de Snapdragon 778 5G. Este nuevo procesador es una nueva variante del 780G presentado hace un par de meses por la marca. Es un procesador más potente que el anterior y que sigue apostando por el 5G para la gama media.

Snapdragon 778 5G está llamado a ser uno de los procesadores más populares dentro de la gama media con 5G en Android. De hecho, podríamos verlo dentro de poco en el Honor 50, según apuntan algunos medios.

Características Snapdragon 778 5G

Fabricación 6 nm

CPU : Kryo 670 CPU cores (hasta 2.4GHz).

: Kryo 670 CPU cores (hasta 2.4GHz). GPU : Adreno 642L. Vulkan 1.1. Snapdragon Elite Gaming. HDR Gaming. H.265 and VP9 decoder. HDR10+, HDR10, HLG.

: Adreno 642L. Memoria : LPDDR4 (2133MHz) Hasta 16GB RAM

: Módem : Snapdragon X53 4G LTE y 5G multimode. Velocidad de descarga de 3.3Gbps (5G). sub-6 GHz: 100MHz ancho de banda, 4×4 MIMO.

: Pantallas : Soporte máximo: resolución FHD+ y tasa de refresco de 144Hz Soporte máximo pantalla externa: 4K y 60Hz Profundidad de color de 10-bit. Soporte a HDR10 and HDR10+ Soporte a DisplayPort sobre USB Type-C

: Cámaras : Cámara única hasta 192 Mpx. Doble cámara: Hasta 36 Mpx + 22 Mpx. Triple cámara: Hasta 22 Mpx. Arquitectura de fotografía con poca luz Compatibilidad con sensores HDR escalonados y de fotogramas múltiples Grabación de vídeo 4K HDR Slow-motion (cámara lenta) hasta 720p@480 fps HDR10+, HDR10, HLG

: Conectividad : Qualcomm FastConnect 6900 Soporte para WiFI 6E, WiFI 6 2.4GHz, 5GHz, 6GHz bands 8×8 MU-MIMO Bluetooth 5.2. NFC. Antena Bluetooth doble. Compatible con Snapdragon Sound.

: Carga rápida : Qualcomm Quick Charge 5.

: Inteligencia artificial: Motor AI de sexta generación. Procesador Hexagon 770. Qualcomm Sensing Hub de segunda generación. 12 TOPS de operaciones (12 trillones).



Similar a Snapdragon 780G

Nuevo Snapdragon 780G: Qualcomm renueva su gama media con 5G

Snapdragon 778 5G es similar a Snapdragon 780G, aunque Qualcomm ha introducido una serie de cambios en el mismo. Una gran diferencia es que este nuevo procesador está fabricado en un proceso de 6 nm, mientras que el 780G está fabricado en un proceso de 5 nm.

Otro de los cambios lo encontramos en el soporte para las cámaras. Este chip tiene soporte para sensores únicos de hasta 192 Mpx, combinaciones duales de 36+20 Mpx y triples de hasta 22 Mpx. Esto ofrece muchas posibilidades a los fabricantes a la hora de introducir cámaras en estos modelos.

Para la conectividad 5G, este Snapdragon 778 5G cuenta con el módem Snapdragon X53 5G que promete velocidades de descarga de hasta 3.3 Gbps. Además, el procesador tendrá soporte para WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS de doble frecuencia, USB 3.1 y USB-C. Coincide con Snapdragon 780G en todos estos aspectos.

La carga rápida hace también acto de presencia en este procesador, que tiene soporte para Qualcomm Quick Charge 5. Es una diferencia respecto al anterior procesador, que se tenía que confirmar con Quick Charge 4+.

Disponibilidad

Por el momento no se sabe cuándo llegarán los primeros teléfonos Android con Snapdragon 778 5G como su procesador. Se especula que el Honor 50 será el primero y que no tardará mucho en ser oficial, pero de momento no tenemos fechas para su lanzamiento.