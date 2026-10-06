Análisis del Huawei Watch 6: un reloj con diseño premium y ultraligero que cuida tu salud con tecnología avanzada

No es necesario ser deportista de élite para sacarle partido a los actuales relojes inteligentes. Cargados con todo tipo de sensores, estos dispositivos registran numerosos datos para analizar la salud del usuario tanto si está haciendo ejercicio, como si se encuentra sentado delante del televisor.

Tras presentar la gama Watch GT 7 que ha aprendido a esquiar en interiores este año, Huawei ha lanzado en España los nuevos relojes Watch 6 y 6 Pro equipados con todo lo necesario para medir la salud física y poder olvidarse del móvil durante un buen rato.

En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos podido probar el modelo más pequeño y ligero, el Watch 6 de 42 mm, para conocer sus puntos fuertes. Este reloj parte de 449 euros, pero con descuentos los primeros días de lanzamiento (desde el 5 de octubre), que lo dejan en 399 euros.

Diseño

Hemos tenido la oportunidad de probar el modelo más pequeño de esta serie, de 42 mm con solo 38 gramos de peso. Huawei presume que es su diseño más ligero hasta la fecha y se nota.

Huawei Watch 6 El Androide Libre Omicrono

Fabricado con aleación de aluminio y vidrio de zafiro esférico, la sensación es de comodidad todo el día y la noche. Al ser un reloj, sigue sin ser el accesorio más cómodo para registrar el sueño, pero en su defensa diremos que casi ni lo notas por la noche.

A sus materiales y diseño premium le acompaña una correa de cuero suave. No es la versión EasyCross que hemos probado en otros relojes de la marca, pero no podemos ponerle ni una sola pega. La pantalla panel AMOLED LTPO 2.0 con 3.000 nits de brillo se ve con claridad en toda clase de escenarios.

Deporte y salud

La marca china ofrece ya en todos sus relojes el registro de más de 100 modos deportivos. Desde los clásicos como correr, caminar o ciclismo, hasta los más variopintos como golf, esquí o bailes de todo tipo.

Cada año se incorporan más controles en diferentes deportes. Para los ciclistas, por ejemplo, rastrea en tiempo real la pendiente, la pendiente media y el rango de pendientes para obtener información más profunda sobre el terreno y el rendimiento.

Huawei Watch 6 El Androide Libre Omicrono

Además de funciones como los mapas para seguir rutas deportivas, la salud es otro factor clave durante las 24 horas del día . Aquí destaca el Multisensor X-TAP que se ha mejorado. Permite acceder a “Panorama de mi salud” con un simple toque y amplía sus capacidades para ofrecer una evaluación basada en un total de 11 parámetros de salud, que abarcan cuatro ámbitos clave: salud general, endocrina, cardiovascular y respiratoria.

Para quienes no hayan probado antes esta tecnología, basta con colocar el dedo sobre el visor lateral, al lado de la corona, para recibir un vistazo rápido de nuestra salud con medición ECG y monitorización del oxígeno en sangre. En un minuto, después de las mediciones llevadas a cabo, se mostrarán los resultados e incluso la tendencia.

Huawei Watch 6 El Androide Libre Omicrono

Todos estos datos pueden parecer excesivos en el día a día, pero tienen multitud de usos: empezando por las personas que tienen gripe o resfriados, pasando por aquellos que sufren afecciones respiratorias, hasta los casos más puntuales en los que un deportista ha estado realizando una actividad a gran altitud, donde los niveles de oxígeno son más bajos.

Huawei ha trabajado para mejorar sus recomendaciones de salud siguiendo cuatro pilares fundamentales del bienestar: ejercicio, sueño, estado de ánimo y alimentación.

En cuanto a la autonomía, el modelo de 42 mm dura entre 5 y 6 días, aunque con el modo batería ultralarga se puede alargar algunos más. Finalmente, la carga rápida está disponible en todos los modelos para que el Watch 5 de 42 mm se cargue al 100 % en 60 minutos y el de 46 mm llegue a los 90 minutos.

El móvil en casa

Otro de los puntos fuertes de estos relojes es poder sustituir durante horas al teléfono móvil. Para empezar, esto se consigue gracias al uso de una eSim para poder dejar el móvil en casa y recibir llamadas.

Sensores del Huawei Watch 6 El Androide Libre Omicrono

Si te gusta hacer deporte con música, puedes meter tu lista de reproducción en la memoria y no gastar datos móviles. Por otro lado, la función Safety Check permite compartir en tiempo real tu ubicación y estado con familiares, para mayor tranquilidad cuando se van a hacer rutas por terrenos complicados.

Por supuesto, no pueden faltar los pagos sin contacto a través de Curve Pay para poder olvidarse definitivamente del teléfono y disfrutar de una experiencia deportiva más ligera.

A esto se suman los controles por gestos que facilitan el control del reloj en cualquier momento con la misma mano en la que se lleva. Esta última generación incorpora un nuevo gesto de rotación de muñeca, que se suma a los controles mediante toques y deslizamientos. Con un sencillo movimiento, al girar rápidamente la muñeca hacia fuera 90 grados y vuelve a silenciar las llamadas, desactivar alarmas o volver a la pantalla de inicio.

¿Me lo compro?

Huawei Watch 6 Series ha aterrizado en España este lunes, 5 de octubre, con un precio recomendado desde 449€ para la versión que este periódico ha analizado y de 679€ para la versión Pro. Con motivo del lanzamiento, quienes quieran comprarlo pueden aprovechar un descuento de 50 €.

A pesar de que la mayoría de precios en el mercado tecnológico se están disparando, Huawei ha mantenido el coste de estos modelos como el año anterior. El Watch 6 es un reloj completo, con buen diseño, elegante y que permite desentenderse del móvil además de registrar buena parte de la salud del día a día.

Es un reloj a tener en cuenta a la hora de comprar y que tiene como principal rival relojes de la competencia como el Xiaomi Watch 5 por 299,99 € con características similares.