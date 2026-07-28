Probamos el Galaxy Z Fold8: el último capricho tecnológico plegable de Samsung tiene algo especial que me ha encantado

El Samsung Galaxy Z Fold8 es un intento de la empresa coreana por adelantarse al que es, sin duda, su mayor rival: Apple. Samsung tiene una trayectoria de muchos años en el mercado de los plegables y cada vez lo ha hecho mejor.

El Samsung Galaxy Z Fold7 es un buen ejemplo, y yo lo he utilizado como móvil personal durante un año sin ninguna queja. Incluso en batería, aunque obviamente no es de los mejores, cumple de forma aceptable.

Este Samsung Galaxy Z Fold8 propone algo diferente. No quiere ser un terminal superportable como el Flip, ni una bestia de la productividad como aspira a ser el Z Fold8 Ultra, que es el sucesor directo del Z Fold7.

Análisis del Samsung Galaxy Z Fold 8

En este caso estamos ante un terminal que apela a un público más masivo, que lo que quiere es disfrutar de una experiencia multimedia ampliada. Sí, se puede utilizar con la pantalla abierta, con dos aplicaciones a la vez en multitarea, y es cómodo, pero sobre todo es interesante a la hora de hacer dos cosas: ver películas, series y vídeos, y también leer, ya sean artículos largos, reportajes o libros).

El terminal tiene unas dimensiones desplegado de 161.4 x 123.9 x 4.5 mm, plegado de 81.9 x 123.9 x 9.7 mm. Pero lo mejor es su peso, de solo 201 gramos.

Diseño y resistencia

Es muy ligero para ser un terminal plegable, tiene una batería bastante aceptable y una resistencia mejorada, aunque no deja de ser un terminal más frágil que el resto de modelos. Destaca sobre todo su lado corto, que lo hace muy cómodo de llevar encima, y cuando lo abrimos parece una tablet pequeña, equiparable a un iPad mini o modelos similares.

Una de las pocas cosas que a mí personalmente no me ha gustado es que cuando está cerrado es muy ancho. Esto no es un problema en absoluto si sueles utilizar el móvil a dos manos.

Leyendo en un Samsung Galaxy Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Yo es que estoy acostumbrado a usarlo a una mano y me resulta mucho más incómodo que, por ejemplo, el Fold 7. Pero es una opinión personal.

He estado hablando con muchos compañeros de otros medios que lo están probando también, se lo he enseñado a gente ajena al sector de la tecnología y a todo el mundo le ha encantado.

Así que no lo pongo como un fallo, sino como algo que a mí no me gusta, lo cual es muy diferente y hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos un dispositivo.

El Fold 8 usa una estructura con marco de aluminio reforzado y cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 3, además de tener certificación IP48 (resistente al agua hasta 1.5 metros durante 30 minutos y protección contra objetos sólidos mayores a 1 mm).

Rendimiento

En cuanto al rendimiento, tenemos una potencia más que de sobra gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y sus 12 GB de RAM, además de 256 GB de almacenamiento interno, aunque hay versiones con más memoria en ambos apartados.

En cuanto a la fluidez y a las capacidades de este terminal, estamos a la altura de los mejores, como el Galaxy S26 Ultra, el Z Fold8 Ultra, etc.

Jugando en el Samsung Galaxy Z Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es un dispositivo pensado quizás para exprimirlo tanto, pero teniendo en cuenta su precio, que parte de los 1.999 euros (sí, es muy costoso), se agradece que al menos no hayan racaneado en este apartado.

Por supuesto, tenemos pagos móviles por NFC, Wi-Fi y conectividad de última generación, todo lo esperable en un dispositivo que además es extremadamente fino, lo cual se agradece, sobre todo para usarlo cerrado, aunque abierto ya es una virguería.

Lo que sí es mejorable es el sonido. Dado el bajo grosor del terminal, los altavoces no pueden generar un audio muy potente. Pero el mayor problema es la colocación de los mismos, que se puede bloquear fácilmente si usamos el terminal abierto en algunas ocasiones.

Pantalla

En cuanto a la pantalla o las pantallas, aquí tenemos que hablar de dos paneles con un brillo máximo de 3.000 nits y una arruga central que se ve muy poco gracias a la nueva tecnología de la bisagra de Samsung, presentada unos días antes del lanzamiento de estos productos.

Pantalla externa del Samsung Galaxy Z Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es verdad que visualmente sí que se ve todavía la arruga, no ha conseguido llegar al nivel de Oppo, por ejemplo, pero al tacto es prácticamente indistinguible.

Es decir, ya el año pasado en el análisis del Z Fold 7 os dije que era algo irrelevante, pero es que en este caso es aún menos relevante. Lo comentamos porque evidentemente hay una nueva tecnología y Samsung ha hecho hincapié en esto, pero la verdad es que no es un problema.

Samsung Galaxy Z Fold8 Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

Sí que se agradece mucho el nuevo tratamiento antirreflejos de la pantalla interior, que es parecido al del Galaxy S26 Ultra (y modelos anteriores de la saga Ultra), pero creo que no llega al mismo nivel de parar los reflejos, aunque se nota y se agradece.

La pantalla principal, la interior, usa una tecnología Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X de 7.6 pulgadas, con 120Hz de tasa de refresco, compatible con HDR10+, y resolución de 1828 x 2448 píxeles y brillo de 3000 nits (pico). La externa es una Dynamic LTPO AMOLED 2X de 5,5 pulgadas, 120Hz y resolución de 1248 x 1972 píxeles.

Autonomía

En cuanto a la batería, tenemos buenas noticias: 4.800 mAh con tecnología de silicio-carbono. Pero aquí tenemos que hacer un inciso.

Samsung nos ha confirmado que ha utilizado silicio-carbono, pero cuando se usa esta tecnología también hay que hablar de los porcentajes en los que se usa en las baterías, y este dato no lo tenemos.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Samsung no lo ha dicho y parece que no será mucho, en tanto que no tenemos una capacidad enorme (no tenemos 7.000 u 8.000 mAh), aunque tampoco le hace falta. Eso sí, que en un terminal tan sumamente fino hayan cabido 4.800 mAh es una virguería técnica y se agradece.

En el día a día hemos visto que la batería no es la mejor del mercado, pero no es un problema, cosa que en un móvil de 2.000 euros por lo menos esperas.

Por otra parte, tenemos carga de 45 W por cable; por fin los plegables se ponen a la altura de los Galaxy S (aunque otras marcas estén en 60, 80 o 120 W).

Por lo menos esta debilidad se corrige parcialmente. También tenemos mejoras en la carga inalámbrica con 20 W en vez de los 15 W de la generación anterior, pero seguimos sin el equivalente a MagSafe (carga Qi2 con imanes). Con todo, el tema de la autonomía es decente, sobre todo porque el software de Samsung lo controla muy bien.

Cámara

En el apartado fotográfico tenemos la experiencia que esperábamos. Pese a ser un móvil de precio elevado, las cámaras no son tan buenas como en los Ultra de cualquier marca.

No podemos decir que las fotos sean malas, son buenas. De hecho, Samsung ha decidido dar importancia al ultra gran angular y detrás tenemos dos cámaras, una principal de 50 Mpx y un ultra gran angular también de 50 Mpx.

La definición en las dos es más que correcta y el comportamiento es muy bueno, pero lo que yo sí he echado en falta es un teleobjetivo.

Está claro que Samsung ha querido derivar al que busque teleobjetivo hacia el Z Fold8 Ultra, pero yo hubiera agradecido una configuración de tres cámaras traseras (angular, ultra gran angular y teleobjetivo) para superar a la competencia.

Para los selfies se mantienen las mismas cámaras de 10 Mpx en ambas pantallas que hemos visto en los plegables de la empresa en los últimos años.

Con todo, el apartado fotográfico es correcto: vas a poder hacer fotos y vídeo sin problema en cualquier circunstancia, pero si tu prioridad absoluta es la fotografía, hay opciones superiores en el mercado.

Samsung sigue liderando en interfaces

Este móvil llega con tenemos Android 17 y con One UI 9. Aquí vemos a Samsung siendo Samsung: una personalización brutal, muchísimas funciones para aprovechar la pantalla (abierta, cerrada, en distintas orientaciones, multitarea, ventanas flotantes...).

La política de actualizaciones de Samsung es increíblemente buena, la estabilidad se mantiene al máximo nivel y la integración con el ecosistema Galaxy (ordenadores, auriculares, relojes, anillos) suma muchísimo valor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque no hay grandes saltos disruptivos en software, la suma de pequeñas mejoras y el soporte garantizado a largo plazo (7 años) hacen que la experiencia sea redonda.

¿Me lo compro?

Este no es un móvil para todo el mundo, ningún plegable lo es. Sin embargo, si el precio no es un inconveniente, probablemente sea el plegable más amigable y equilibrado para la mayoría de usuarios que buscan dar el salto a este formato.

Gastarse 2.000 euros en un teléfono no es algo habitual para el usuario medio, al menos en España, pero para quien busque lo último en tecnología multimedia, un diseño extraordinariamente fino y la madurez de software que ofrece Samsung, el GalaxyZ Fold8 es una opción tremendamente atractiva.