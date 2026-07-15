He probado los auriculares abiertos que, una vez que los pruebas, no te los quieres quitar: así son los Huawei FreeClips 2 S

Los auriculares inalámbricos se han convertido en una categoría tan grande que hay modelos para todos. Si los AirPods se han convertido en la absoluta referencia de los intrauditivos, Huawei ha logrado convertirse en el rival a batir en la categoría de abiertos tipo clip y ahora llega para extender su poder.

Si con los FreeClip 2 demostró su maestría y buen hacer, ahora logra elevar la experiencia con los Huawei FreeClip 2 S con un diseño más inspirado en el mundo de la moda, con mayores capacidades y el diseño de un estuche único que no pasa desapercibido.

Los nuevos FreeClip 2 S llegan al mercado a un precio de 229 euros; y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre los hemos probado durante la última semana para comprobar de primera mano qué los hace tan especiales y por qué hay cada vez más gente abrazando este formato.

Extremadamente cómodos

Lo más habitual es que estés acostumbrado a usar unos auriculares intraurales y si nunca has probado unos open ear tipo clip, necesitas un par de días de adaptación para que desaparezca la sensación inicial de 'algo rodea mi oreja'.

Es un cambio de concepto del estar inmerso en la música y aislarte por completo del ruido exterior a que la música te acompañe a todas partes, sin importar donde estés.

Ese matiz es clave para entender por qué está triunfando Huawei con este tipo de auriculares en general y la fortaleza de estos FreeClip 2 S en particular.

La estructura abierta tipo clip mantiene el concepto de la serie FreeClip: se sujetan a la oreja sin entrar en el canal auditivo, con lo que con un peso de unos 5,1 gramos por auricular, acabas con una sensación de no llevar nada que se hace extremadamente agradable.

Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

Este modelo es un 25% más suave que el del FreeClip anterior, y la sensación va en esa línea, con menos presión y mejor adaptación a distintas orejas. Lo hace con el rediseño del puente C‑bridge, fabricado en silicona líquida hipoalergénica, que dispara la comodidad.

Uno de los detalles que hacen único el diseño de estos auriculares es que no hay que preocuparse en qué lado colocamos cada uno, reconocerán de forma automática en la oreja que están para ajustar así el sonido.

Pese a buscar esta comodidad, pensando en que los lleves todo el día puestos, Huawei refuerza dos aspectos clave para quien busca unos auriculares: resistencia y elegancia.

Para lo primero vienen con certificación IP574 al polvo y al agua, con lo que podremos hacer deporte con ellos con total tranquilidad. Por otro lado, enfatiza el diseño con una terminación que combina la innovación con la elegancia, haciendo que sean un modelo único en el mercado.

Estuche de los Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

Tan único como su estuche con forma de casi esfera que rompe moldes con cualquier estuche de auricular que conozcas. Es llamativo y resultón, y cuando lo ves no te deja indiferente. Particularmente lo considero menos práctico que la generación anterior a la hora de guardarlos en el bolsillo, pero lo cierto es que se sienten más premium.

Un sonido inteligente

Más allá del diseño, lo principal de estos auriculares es cómo suenan. Y lo cierto es que lo hacen de forma excelente, más aún teniendo en cuenta que disponemos de un diseño abierto pensado para que el usuario escuche todo lo que le rodea.

Cumplen con esa ambición de escuchar tu música o pódcast sin aislarte. Al no sellar el canal auditivo, sigues oyendo el tráfico, la conversación de la oficina o el aviso por megafonía del transporte público. Así pues, son especialmente interesantes para deporte al aire libre, desplazamientos urbanos o para quienes no soportan la presión de las siliconas clásicas.

Cambia el concepto de auricular. Ya no nos aislamos del mundo para sumergirnos en la música, sino que llevamos una banda sonora a todas partes.

Para reforzar su sonido, Huawei apuesta por un controlador de doble diafragma y un chip de audio de tercera generación con NPU de IA, que se encarga de la detección en tiempo real y del ajuste inteligente de volumen y voz.

Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

El resultado es un perfil bastante equilibrado para ser open ear al poder presumir de voces claras, buena presencia en medios y graves con más cuerpo del que esperarías en un diseño abierto, aunque no llegan al impacto físico de unos intrauriculares cerrados.

Igualmente importante es el algoritmo de volumen adaptativo. Estos auriculares son capaces de analizar el ruido ambiental y ajusta el nivel de reproducción para mantener una experiencia más constante, con tres niveles de sensibilidad.

Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

No es perfecta, y sigue habiendo situaciones en las que tendrás que tocar manualmente el volumen porque el ruido exterior gana. Sin embargo, una de las ventajas es que podremos gestionar los comandos a través de toques en los auriculares, incluyendo convocar al asistente del móvil.

El otro punto donde la IA se luce es en las llamadas. El sistema combina reconocimiento de voz y reducción de ruido prioriza la voz. Rinde mejor en entornos cerrados, pero en situaciones adversas se defiende pese a no ser unos intrauditivos.

Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

Otro detalle fundamental para llevarlos todo el día es su autonomía. Y aquí los FreeClip 2S se colocan en la parte alta de su segmento.

Presumen de unas 9 horas de reproducción solo con los auriculares y hasta unas 38 horas si contamos las recargas del estuche. Si no haces un uso intensivo de ellos, te olvidarás cargarlos. Eso sí, si sucede, la carga rápida ayuda a tenerlos operativos pronto, ya que con unos 10 minutos tendrás unas 3 horas de uso.

¿Me los compro?

Los Huawei FreeClips 2 S llegan para convertirse en la mejor opción de auriculares abierto tipo clip del mercado. Todavía no es la opción más generalizada, pero sí la que gana más adeptos.

Aquí el principal motivo para su compra es dar el salto a este formato que, una vez lo pruebas y te acostumbras a llevarlo todo el día, es complicado renunciar a él. La posibilidad de convivir con unos auriculares con los que puedes hacer vida normal sin quitártelos, es un plus que mucha gente ha comenzado a descubrir. Y los FreeClips 2 S son la mejor forma de hacerlo.

Huawei FreeClip 2 S Chema Flores

Llegan a España por 229 euros, con una promoción inicial de 30 euros de descuento mediante cupón. Es un precio alto si se mira únicamente desde el prisma de "auriculares para escuchar música", pero es mucho más razonable si se conciben como una mezcla de wearable de diseño, audio diario y accesorio de moda. Esa es su apuesta ganadora.

Por precio, compiten de forma directa con modelos con cancelación que ofrecen aislamiento, versatilidad y calidad de música. Sin embargo, si buscas un open ear ligero, de estética cuidada, con integración con servicios y funciones de IA son una de las propuestas más completas —sino la que más—.

En suma, no son auriculares para todo el mundo, y eso juega tanto a favor como en contra del producto.

Si lo que buscas es aislamiento, graves contundentes y un precio ajustado, aquí no está tu solución; si lo que quieres es escuchar tu música, tus audiolibros y tus llamadas sin desconectarte del entorno, con un diseño que puede convivir con pendientes y se integra en tu estética diaria, los FreeClip 2 S encajan a la perfección. La clave está en entenderlos como una solución para que la música te acompañe, no te aísle, y Huawei da en la diana.