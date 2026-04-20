Los Airpods Pro 3 de Apple han encontrado la horma de su zapato: probamos los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 Pro

En España Apple no es la referencia en móviles, pero sus auriculares tienen la fama de ser los mejores del mercado de consumo no melómano.

Samsung ha estado batallando contra eso durante generaciones y parece que por fin ha logrado tener una alternativa a los Airpods Pro que no sólo los iguala, sino que los supera.

Junto con los Samsung Galaxy S26 Series la empresa ha lanzado los Galaxy Buds 4 Pro (249 euros), un producto que busca posicionarse como el referente absoluto dentro del universo Android.

Un diseño diferente

El primer contacto con los Galaxy Buds 4 Pro revela un cambio estético notable respecto a sus predecesores.

Samsung ha optado por un estuche en forma de cubo con una tapa transparente tintada, un detalle que no solo es visualmente atractivo, sino que permite verificar la presencia de los auriculares sin necesidad de abrirlo.

Aunque el estuche es ligeramente más alto que el de algunos competidores directos, mantiene unas dimensiones contenidas que lo hacen extremadamente fácil de transportar en cualquier bolsillo o compartimento pequeño. Y es más compacto que otros.

En cuanto a los auriculares en sí, la transformación es evidente. Se ha abandonado la forma redondeada de modelos anteriores por un diseño de vástago o patilla que ya vimos en los Buds 3 Pro. Pero ahora el palo es más cómodo de usar.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro y 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

A primera vista, podría recordar a los Airpods Pro de Apple, pero que adquiere una personalidad propia al observarlo de cerca. El saliente presenta una forma cuadrada con un acabado de metal cepillado en la parte posterior, una elección que no es puramente estética.

Esta geometría cuadrada facilita enormemente los controles táctiles. Podemos deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen, o realizar gestos de presión para alternar entre los diferentes modos de escucha.

Ergonomía y resistencia

La comodidad y el ajuste son factores críticos en cualquier par de auriculares de tipo in-ear, y aquí es donde Samsung parece haber dado en el clavo con una precisión quirúrgica.

Los Buds 4 Pro se mantienen firmes en el canal auditivo incluso durante actividades físicas intensas como correr o entrenar en el gimnasio.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La inclusión de diferentes tamaños de almohadillas de silicona asegura que cada usuario encuentre el sellado perfecto, algo esencial tanto para la comodidad a largo plazo como para el rendimiento de la cancelación de ruido.

El diseño se adapta de forma natural a la anatomía del oído, permitiendo sesiones de uso prolongadas sin generar fatiga o puntos de presión molestos.

Además, cuentan con una certificación IP57 de resistencia al polvo y al agua, lo que garantiza su durabilidad frente al sudor o la lluvia inesperada.

Sonido y fidelidad acústica

Cada auricular alberga un sistema compuesto por un subwoofer de gran superficie para las frecuencias graves y un tweeter dedicado exclusivamente a los agudos.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cada uno de estos controladores cuenta con su propio amplificador independiente, lo que permite una claridad y una separación de frecuencias excepcional que rara vez se encuentra en dispositivos tan compactos.

En las pruebas de escucha, estos auriculares ofrecen un sonido vibrante y detallado a lo largo de todo el espectro, logrando que instrumentos y voces se sientan definidos y presentes en la escena sonora.

Para aquellos que prefieren personalizar su experiencia, la aplicación de Samsung ofrece un ecualizador de nueve bandas y varios ajustes preestablecidos de fábrica.

El modo dinámico, en particular, resalta los graves y los agudos de una manera que hace que la música resulte enérgica y divertida, sin perder la fidelidad en los medios.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta capacidad de ajuste permite que los auriculares se adapten a géneros musicales tan diversos como el jazz, la música electrónica o los podcasts hablados.

La profundidad de los bajos es notable, proporcionando un impacto físico que añade emoción a las pistas de audio, mientras que los agudos se mantienen cristalinos sin llegar a ser estridentes o fatigosos para el oído.

Cancelación de ruido

La cancelación activa de ruido es otro de los pilares de estos nuevos auriculares. Samsung ha implementado cinco niveles de intensidad, permitiendo al usuario decidir cuánto aislamiento necesita en función de su entorno.

En su nivel máximo, la tecnología es capaz de silenciar el ruido ambiental de manera sorprendente, situándose al nivel de los mejores exponentes de la industria.A la altura de Apple.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto es especialmente útil en entornos ruidosos como cabinas de avión o transporte público, donde el aislamiento pasivo de las almohadillas se ve reforzado por un procesamiento digital avanzado que elimina las frecuencias molestas de forma constante y efectiva.

Paralelamente, el modo ambiente también ha sido refinado, ofreciendo cinco niveles de transparencia que suenan de forma asombrosamente natural.

El resultado es un sonido que permite al usuario escuchar su propia voz y la de los demás sin esa sensación de oclusión artificial que suele afectar a otros modelos menos avanzados. Posiblemente es el mejor modo ambiente en los auriculares que solemos usar en móviles Android.

Además, los auriculares son capaces de detectar sonidos de emergencia, como sirenas de ambulancias o policía, y cambiar automáticamente del modo de cancelación de ruido al modo ambiente para garantizar la seguridad del usuario en la vía pública.

Carga inalámbrica en los Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Buds 4 Pro cuentan con una función de detección de voz que activa la transparencia en cuanto el usuario empieza a hablar.

Esto permite mantener conversaciones breves, como pedir un café o responder a un amigo, sin necesidad de quitarse los auriculares o tocar ningún control manual.

Unos segundos después de terminar la charla, los dispositivos vuelven automáticamente al modo de aislamiento previo, retomando la música con el nivel de cancelación de ruido original.

Esta fluidez en la transición hace que el uso de los auriculares en entornos sociales sea mucho más cómodo y menos intrusivo, eliminando la necesidad de constantes interrupciones manuales.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro y 3 Pro fuera de las cajas de carga Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el apartado de las llamadas, Samsung ha integrado un sistema de seis micrófonos que trabajan en conjunto para aislar la voz del usuario del ruido ambiental.

La calidad del micrófono sobre Bluetooth es sólida y funcional, permitiendo que el interlocutor escuche con claridad incluso en condiciones de viento o ruido urbano.

Ecosistema, conectividad y autonomía

En el ámbito de la conectividad, los Galaxy Buds 4 Pro ofrecen una integración perfecta con otros dispositivos del fabricante, creando una experiencia de usuario cohesionada.

Funciones como el emparejamiento rápido, el cambio automático entre tableta y teléfono inteligente, y el audio espacial de 360º con seguimiento de cabeza, proporcionan una inmersión que antes era difícil de encontrar de forma tan pulida.

Interfaz de los ajustes de los Galaxy Buds 4 Pro El Androide Libre

También incluyen herramientas específicas para diferentes perfiles de usuario, como un modo de juego diseñado para reducir la latencia al mínimo, algo fundamental para los jugadores competitivos.

La función de traducción en vivo es otro añadido interesante que aprovecha la potencia del procesamiento moderno para facilitar la comunicación en diferentes idiomas.

Interfaz de los ajustes de los Galaxy Buds 4 Pro El Androide Libre

Incluso tienen una función llamada Sonido Adaptativo que ayuda al usuario a escuchar mejor en función de la edad. Aumenta la potencia en según qué frecuencias para garantizar una mejor escucha.

En cuanto a la batería, ofrecen aproximadamente 6 horas de uso continuo con la cancelación de ruido activada y hasta 7 horas con ella desactivada, cifras que se sitúan en el estándar de la industria.

Son suficientes para cubrir cualquier jornada laboral o un viaje de larga distancia, especialmente considerando que el estuche proporciona múltiples cargas adicionales.

¿Me los compro?

Nos encontramos ante un producto que representa la culminación de años de refinamiento tecnológico por parte de Samsung en el sector de audio en la electrónica de consumo.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Galaxy Buds 4 Pro no solo cumplen con las altas expectativas del mercado, sino que las superan en casi todos los apartados medibles, desde la calidad de construcción hasta la sofisticación de sus algoritmos de audio.

Se consolidan como una de las mejores opciones disponibles para cualquier persona que busque la máxima calidad sonora sin comprometer la comodidad, la funcionalidad o la estética.