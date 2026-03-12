Quince días con los Galaxy S26 y S26+, los móviles de gama alta que demuestran cómo Samsung tiene la fórmula para acertar

Samsung es una de las marcas de móviles más importantes del mundo, y la número uno en ventas en España, aunque en una posición disputada algunos trimestres con Xiaomi.

Hace unas semanas pudimos asistir a San Francisco a la presentación de los nuevos gama alta de la empresa, los Samsung Galaxy S26 Series.

Hemos podido probar los tres modelos, pero en esta ocasión hemos querido centrarnos en los Galaxy S26 y S26+, con lo que hemos pasado unos días, para ver si son o no una buena compra.

Estos modelos han cambiado muy poco con respecto a los modelos del año pasado, pero más allá de las diferencias, que mencionaremos, queremos ver si son una buena compra para el usuario que lleva años sin cambiar de móvil.

Obviamente cambiar de móvil cada 12 meses es algo que hace muy poca gente y que, económicamente, no tiene mucho sentido.

S25 Series frente a S26 Series

El modelo Ultra este año ha estrenado pantalla y algunas mejoras algo más notables, pero los S26 y S26+ son casi indistinguibles de los S25 y S25+.

Cambios que tienen ambos modelos en común es que los dos empiezan en los 256 GB de memoria interna este año, y usan el Exynos 2600, un nuevo procesador de Samsung.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el caso del Samsung Galaxy S26 tenemos una pantalla ligeramente mayor, que pasa de las 6,2 a las 6,3 pulgadas. La batería también crece, de los 4.000 a los 4.300 mAh, casi un 10%.

Como se puede apreciar, las variaciones son mínimas, y parece que Samsung no ha querido cambiar mucho, de forma similar a lo que ha hecho Google con el Pixel 10a.

Un móvil para la gente normal

Cuando analizamos un teléfono, o cualquier dispositivo, hay que ser consciente de a quién se dirige. No tiene sentido echarle en cara algo que el 99% de sus compradores ni va a notar.

Así pues, los Galaxy S26 y S26+ se han diseñado para esa persona que quiere un móvil competente, potente, con buena cámara, pantalla y que sea fiable.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

En realidad los dos son el mismo móvil, con sutiles diferencias como el tamaño de pantalla, de velocidad de carga o de batería y la presencia de UWB en el modelo más grande, pero poco más.

Partiendo de esa premisa, tenemos que decir que Samsung ha fiado todo un año en la gama alta a que los usuarios estaban muy contentos con los S25 Series y no ha querido cambiar casi nada.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y parece que las reservas y las ventas apuntan a ello, al menos en Corea del Sur, donde se han batido récords, si bien hay que remarcar que el protagonismo lo tiene el S26 Ultra.

Estos modelos tienen una autonomía que llega al día con un uso normal, aunque lógicamente podemos gastarla antes si conectamos Android Auto de manera inalámbrica, o si grabamos muchos vídeos en 4K.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otra parte, las pantallas son de primer nivel, con marcos muy pequeños, buena resolución, tasa de refresco muy optimizada y un sensor de huellas que responde bien. Incluso el brillo es suficiente aunque no lleguemos a las cifras locas que muchas marcas usan casi por motivos de marketing.

El apartado fotográfico no ha cambiado en absoluto en estos modelos, y seguimos teniendo móviles que funcionan muy bien, pero es cierto que cada vez hay terminales que cuestan mucho menos que ofrecen sistemas similares.

El apartado más llamativo es el de la potencia, con el nuevo procesador Exynos 2600 que se ha mostrado más que potente y rápido. Incluso más que lo que la mayoría de usuarios busca.

En otros mercados la empresa ha optado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el mismo que tiene en España el S26 Ultra. Pero no serán muchos los que busquen un móvil para jugar y no se vayan a por el modelo más caro.

¿Me compro un S26 o S26+?

Samsung es una de esas marcas que, en España, está en todas partes. Se puede comprar en grandes superficies, en tiendas online como Amazon, en la web de la empresa, en promociones con bancos o empresas de telecomunicaciones...

Eso es parte del éxito de la compañía, que invierte en tener una visibilidad enorme. Pero nada de eso serviría si el producto no fuera bueno. Lo es. Es excelente.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es posible que para los más tecnófilos los S26 y S26+ sean más costosos que algunas alternativas, pero es que no son móviles pensados para ellos. O para mí.

Estos terminales son los que se pueden recomendar, sin problemas, a los usuarios de a pie que no quieren que sus móviles les den problemas, que quieren buenas fotos, buen rendimiento y autonomía.

O que no quieren tener que buscar en decenas de tiendas fundas porque el dispositivo que usan es algo extraño y no hay muchas opciones disponibles.

Como siempre, los precios son altos para el coste medio de compra en España, pero poco a poco las promociones los irán haciendo más interesantes. Con todo, en España triunfan más los Galaxy A Series, que en breve deberían ver renovado sus modelos.