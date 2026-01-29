He probado el nuevo móvil de Honor ultrarresistente que desafía a los rugerizados con gran diseño y masiva batería

Tras conocer in situ al nuevo HONOR Magic8 Pro, como uno de los gama alta más atractivos para este año 2026, ahora pasamos por el análisis al nuevo HONOR Magic8 Lite.

Es un móvil que llama poderosamente la atención por su batería de 7.500 mAh, sus capacidades fotográficas y una durabilidad líder en el sector al contar con tres certificaciones de resistencia en un solo móvil.

Se puede adquirir en España por un precio de 399 euros para la versión de 8 + 256 GB de memoria interna y 429 euros si nos pasamos a los 512 GB.

Cuenta con la prestigiosa certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification que garantiza que soporte caídas desde alturas de hasta 2,5 metros. Y tres certificaciones contra el agua y el polvo: IP69K, IP68 e IP66.

Atención a IP69K, ya que alcanza la máxima clasificación de resistencia al polvo que garantiza una protección completa contra partículas finas, arenas y residuos, y que a bien seguro sabrán poner en valor ciertos profesionales de ciertos sectores.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Sobre todo aquellos que tengan que ver con la industria alimentaria que exige una higiene extrema, o el de la construcción en el que el polvo fino y cemento es común en el día a día de cualquier profesional.

Es un móvil con un diseño muy elegante con características de rugerizado industrial que soporta protección polvo estanco, inmersión más chorros a presión, hasta 80°C (vapor/caliente) y 100 bares de presión a chorro.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Su diseño y estructura reforzada con tecnología anticaída HONOR UltraBounce permite soportar hasta 10 tipos de superficies de piedra e incluso de disparos con pistolas de aire comprimido.

Es solo un primer vistazo de sus capacidades para dejar claro que si se busca un móvil resistente, pocos se pueden acercar a lo que ofrece HONOR con el Magic8 Lite.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Lo que también llama poderosamente la atención es su batería de 7.500 mAh con tecnología de silicio y carbono y una durabilidad ultra de 6 años.

Es otro de los aspectos a tener muy en cuenta con la compra del nuevo HONOR Magic8 Lite, ya que pasa perfectamente de los dos días de autonomía para que nos olvidemos de cargarlo.

La pantalla y diseño

El HONOR Magic 8 Lite cuenta con una pantalla OLED de 6,79 pulgadas que sigue ofreciendo una calidad de visualización excelente y a la que ya nos tiene acostumbrados la marca china desde hace unos años.

Es difícil encontrar un móvil de HONOR que no destaque en este sentido, y adquirir uno significa siempre tener una pantalla de máxima calidad, siempre dependiendo del rango del precio en el que nos movamos.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Otros de sus detalles son su compatibilidad con 1070 millones de colores y una resolución de 1.5K. A la par que los biseles ultra estrechos del frontal con 1,2 mm con una relación pantalla-cuerpo del 94,6 %.

La tasa de refresco es de 120 Hz para la fluidez de todas las animaciones que se generen en pantalla y con brillo HDR Máximo líder del sector con 6000 nits.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Su grosor de 7,76 mm también ayuda a que posarlo en la mano sea una experiencia cómoda y ligera para que el propio móvil tome todo el protagonismo que debe.

Tampoco hay que olvidarse de que cuenta con tecnologías HONOR Eye Comfort Display que reducen la fatiga ocular tras el uso prolongado del smartphone.

O atenuado sin riesgos PWM de 3840 Hz, pantalla nocturna circadiana, pantalla con desenfoque IA, el dinámico y a nivel de hardware para la luz azul.

El diseño se caracteriza por ese módulo circular con acabado en tonos dorados que rodea la circunferencia y en nuestro caso hemos tenido el modelo con color Reddish Brown, y que ha estado presente incluso en sus plegables más top como el HONOR Magic V3.

El lateral con el acabado metálico dorado le da una presencia muy elegante con unas esquinas redondeadas no muy acentuadas que en términos generales terminan de dibujar un móvil muy atractivo en todas sus formas.

El tacto de su trasera, aunque nos podemos olvidar al poner una funda, también transmite la sensación de suavidad y otorga ese punto especial de tratar bien cada material que ha sido usado en su manufactura.

Rendimiento y potencia

El HONOR Magic 8 Lite viene avalado por el chip Snapdragon 6 Gen 4, lanzado el año pasado, que desde su hoja técnica mejora en un 29 % la potencia gráfica y un 11 % en la CPU comparado con la generación anterior.

Si nos basamos en el rendimiento del anterior Snapdragon 6 Gen 3, que se caracterizó por ser un chip muy eficiente, el 6 Gen 4 recoge el testigo del chip que ha estado presente en multitud de móviles de la gama media.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Por lo que si ya va bien en gráficos y rendimiento de la CPU, ese punto de la eficiencia le ha permitido a HONOR vanagloriarse de que llega a los tres días de batería.

Un señor chip para llevar una fluidez infinita en el sistema y para echar unas buenas partidas a juegos como League of Legends: Wild Rift, juego que hemos estado probando y del que hemos disfrutado fervientemente.

No solo por la calidad de los gráficos o la fluidez de las animaciones y efectos que se producen a 120 Hz, sino por un sonido envolvente que ha sido la bonita sorpresa que no esperábamos para completar una experiencia gaming de alto nivel.

Los ajustes gráficos de LoL: Wild Rift han sido calidad de los gráficos alta, resolución media con el posprocesamiento desactivado y los 120 Hz como eje principal para la partida.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Más adelante comentaremos la eficiencia del Magic 8 Lite en una partida de 25 minutos que nos ha dejado bien asombrados por su rendimiento en este sentido.

La fotografía del HONOR Magic 8 Lite

Estamos frente a la tercera clave del nuevo móvil de HONOR que se puede comprar en España, y es su fotografía comandada por una increíble cámara ultrasensible de 108 Mpx con un gran sensor de 1/1,67".

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Se caracteriza por capturar imágenes con detalles nítidos y un brillo mejorado tanto en un entorno diurno como uno nocturno. Incluye estabilización óptica de la imagen al igual que digital (OIS + EIS).

Estas son las especificaciones desde la hoja técnica del dispositivo, pero hay más ya que otra de las facetas del Magic 8 Lite es su capacidad para transferir fotos en movimiento HD entre dispositivos iOS.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

En las pruebas que hemos hecho con la cámara, en las fotos diurnas respeta muy bien la temperatura de color, capta perfectamente detalles nítidos al igual que sucede con el rango dinámico para dibujar capturas muy interesantes.

Es una cámara que capta imágenes realistas sin sobresaturarlas con los verdes y azules que otras marcas tienden a usar para buscar ese efecto "pop".

En definitiva, que no busca "maquillar" la realidad para ser un móvil con un sensor equilibrado ideal para el usuario que busca fotos urbanas donde importa más lo que se ve que el impacto que tenga luego en redes sociales (que lo tendrá igual).

En ciertas composiciones, como fotos en las que aparezca un árbol con multitud de ramas secas y sus hojas caídas en el suelo, el algoritmo de compresión sufre un poco para definir los bordes.

Sucede también en algunas fotos con el día gris donde el algoritmo prefiere centrarse en la casa que componer perfectamente la variedad de tonalidades de un cielo gris.

Son limitaciones clásicas en la fotografía móvil, pero hay que quedarse con lo dicho, es una fotografía honesta con lo que la cámara "ve" y el algoritmo termina de definir.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

HONOR ha mejorado la fotografía nocturna gracias al sensor de 108 Mpx y si desde la hoja técnica se vanagloria de su capacidad de captación de luz y estabilización, lo podemos atestiguar con las fotos hechas.

En fotos oscuras el sensor es capaz de exponer la escena de forma correcta (las fotos las hemos hecho sin flash) y sin que salgan movidas, gracias a la estabilización óptica de la imagen.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Es capaz de mantener buen contraste y colores vibrantes, aunque peca en ciertas capturas en las que hay poca luz y se produce el efecto acuarela sin detalles en algunas zonas.

También el rango dinámico es limitado con luces quemadas al no saber manejar la intensidad de las luces artificiales. Algo común en la fotografía móvil y que la única forma de evitarlo es buscar otra perspectiva para que no se produzcan esos efectos.

Las funciones IA también están presentes con Goma de borrar con IA, Recorte con IA y Expansión de imágenes con IA como unas funciones que se explican por sí solas

Ya es una costumbre que estas funciones sean indispensables en un móvil que quiere despuntar en un mercado competitivo donde el resto de marcas traen más o menos estas características que mejoran las fotos que hacemos.

Capa personalizada e IA

MagicOS 9.0 es la capa personalizada basada en Android 15 del Magic8 Lite que introduce mejoras en varios aspectos.

La experiencia con la interfaz es fluida y elegante, sobre todo si activamos los 120 Hz para que cualquier gesto que hagamos en pantalla responda de inmediato y no se sienta ninguna pérdida de fluidez.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Aunque no hay mejoras llamativas en el diseño para seguir el camino de MagicOS 8.0, esperamos que HONOR trabaje en este sentido, ya que tanto Google con Android como Samsung con One UI están logrando avances significativos.

En torno a la inteligencia artificial, una de las sorpresas del Magic8 Lite es la traducción en tiempo real con IA para comunicación multilingüe.

Magic Portal 2.0 ha mejorado para agilizar las interacciones que hagamos con las apps como la posibilidad de arrastrar un enlace de dirección a Google Maps para obtener indicaciones.

Las experiencias de Gemini y Rodea para Buscar están integradas en el sistema como base de Android para dar alas a la IA generativa.

Otra de las mejores herramientas que ofrece HONOR es su app Notes que en anteriores móviles como el HONOR Magic 400 Pro ya nos sorprendió por algunos detalles en la transcripción de texto.

Y si ya con Gemini o ChatGPT tenemos la posibilidad de generar texto, el móvil de HONOR también cuenta con herramientas específicas en este sentido.

Podemos tomar un fragmento de texto de un correo electrónico para que AI Writing se encargue de perfeccionarlo o reescribirlo.

Batería

Batería de silicio y carbono de 7.500 mAh para, según HONOR, revolucionar este componente en los móviles al proporcionar la mayor duración y capacidad de batería disponibles en el mercado actual.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

¿Nuestras pruebas con LoL: Wild Rift? Lo confirman con una configuración de gráficos en alto, resolución mediana, posprocesamiento desactivado y los 120 Hz de tasa de refresco.

En una partida PvP (Jugador contra jugador) de 25 minutos hemos pasado del 63 % al 58 % de batería con un rendimiento exquisito e incluso pasando por alto la configuración que recomendaba el juego multijugador online de Riot Games.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Si llevamos esa cifra a los 50 minutos sería el 10 % de consumo de batería, y al pasarla a los 100 minutos (1 hora y 40 minutos) consumiría un 20 % de batería y sin notar apenas que el móvil se calienta.

Es verdad que la temperatura donde hemos estado jugando no era una templada, pero deja claro que en la eficiencia de la batería juega un papel supremo para que se pueda decir que en 2 horas consumiría el 25 %.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

8 horas al máximo nivel de gaming para un juego en el que en todo momento se están generando efectos de luz de todo tipo, en el que nuestra interacción es máxima y en el que el sonido juega un importante papel para avisar de los campeones atacando bases, deja claro que rinde muy bien.

Otra prueba llevada a cabo es al hacer fotografías y en una sesión de 11 minutos de forma ininterrumpida, el consumo fue del 51 al 49 % de batería.

Queremos recordar que HONOR también ha apuntillado la monitorización multipunto de la temperatura de la batería para que funcione bien a temperaturas entre -30 °C y 55 °C y el modo de ahorro de energía ultra para sacarle todo el jugo posible para que una llamada continua de 60 minutos solo consuma el 2 %.

HONOR SuperCharge de 66 W completan este apartado que destaca por sí solo para ser uno de los tres ejes primordiales de la experiencia del nuevo móvil de HONOR en España.

¿Me lo compro?

Un móvil que está construido casi a prueba de bombas, con una batería masiva con casi 8 horas de juego de una sola carga (dos o tres días con uso normal) y con un diseño elegante por 399 euros es una compra segura.

Dependiendo siempre de las necesidades del usuario, aunque en este sentido HONOR cubre con gran nota en la pantalla y algún detalle que otro como el sonido, y muy buena nota en el resto de componentes.

HONOR Magic8 Lite Manuel Ramírez

Echamos de menos alguna mejora en el diseño de la interfaz. Sobre todo porque hay marcas que se están poniendo las pilas en este sentido tras Liquid Glass como el lenguaje de diseño de los iPhone 17.

Pero contar con un smartphone con tres certificaciones de resistencia contra el agua y el polvo para ser capaz de superar caídas de 2,5 m, asegura que nos podamos olvidar de que sufra en ciertos entornos en los que otros smartphones lo pasarían francamente mal.