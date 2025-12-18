Toma de contacto con el Redmi Note 15 Pro+, el mejor móvil de gama media de Xiaomi que podrás comprar en España

Xiaomi ha presentado en España los nuevos móviles de gama media de Redmi, los Note 15 Series, que están llamados a ser de los modelos más vendidos en 2026.

De los tres que se han presentado nosotros hemos estado probando el más potente de ellos el Redmi Note 15 Pro+, que hay que dejar claro que no es como el modelo chino.

Ya el año pasado vimos algunos cambios entre los modelos europeos y los chinos, y este año el cambio es aún mayor.

Una de las primeras cosas que llama la atención de este modelo es su construcción y sus acabados. Pasa perfectamente por un terminal de gama alta por su marco metálico y por la zona trasera de cuero vegano en tono marrón en la unidad que nos ha cedido Xiaomi.

Es un dispositivo realmente elegante y bonito que podría pasar perfectamente por un móvil que cuesta más de 1.000 euros y eso es algo que llama mucho la atención.

En la mano no se siente especialmente pesado y es cómodo, porque pese a que su pantalla es bastante ancha, la curvatura de las esquinas hace que sea también ergonómica.

También hay que agradecer a Xiaomi que haya apostado tan claramente por la resistencia. Este es un dispositivo que ha sido diseñado para soportar golpes y accidentes por encima de la media. Además, la resistencia IP66 e IP68 al polvo y al agua hace que no tengamos problemas si por casualidad se nos cae en el lavabo o en el inodoro.

La potencia viene dada por el Snapdragon 7s Gen 4, un procesador de última generación pero diseñado para la gama media. El rendimiento es más que bueno para lo que esperaríamos. Además, la unidad cedida viene con 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna.

La pantalla también destaca de manera sobresaliente tanto por su resolución como por su brillo máximo y tiene un perímetro que, si bien no es el más fino del mercado en cuanto a los marcos de la misma, sí que es homogéneo en sus cuatro lados, algo que hasta hace poco también estaba reservado a la gama alta

En cuanto a las cámaras, tenemos sorpresa. Redmi ha apostado por utilizar solo dos sensores en la parte trasera. Ya el año pasado el modelo europeo carecía del teleobjetivo del modelo chino y en esta ocasión también es así, pero en vez de poner un macro de 2 Mpx que no vale para nada.

La empresa ha optado directamente por quitar este tercer sensor. Ojalá el modelo europeo hubiera contado con un teleobjetivo óptico, porque hubiera diferenciado mucho este modelo del resto de sus competidores, pero entendemos que el perfil de usuario al que va enfocado no suele prestar atención a esta lente en concreto, como muchas veces nos han explicado las empresas.

Con todo, mucho mejor eliminar el tercer sensor que poner uno inútil. Eso sí, entendemos que por diseño se ha mantenido el espacio que ocupaba ese tercer sensor, aunque sea meramente con un elemento estético.

Así pues, el zoom se queda restringido a lo que podemos hacer con el sensor principal que al ser de 200 Mpx nos ofrece la posibilidad de hacer un recorte sin pérdida de calidad en el zoom 2X y 4X, aunque no sea exactamente un zoom óptico. Aquí tenemos una diferencia importante, y es que el modelo chino tiene un sensor principal de 50 Mpx, por lo que en ese caso el zoom óptico era más necesario.

Otro apartado en el que vemos recortes es en la batería. El modelo europeo viene con 6.500 mAh, lo que es una cifra más que decente, pero lamentamos que no se haya mantenido la batería de 7.000 mAh que tiene su hermano chino.

Donde sí que ganamos ligeramente es la velocidad de carga, ya que la variante del viejo continente tiene 100 W por carga con cable. La variante China tenía 90 W. Eso sí, seguimos sin carga inalámbrica, otro de esos elementos que hubiera diferenciado a este terminal de su competencia directa.

De nuevo, entendemos por qué Xiaomi no lo ha implementado, ya que el perfil de usuario que se compra este móvil raramente va a utilizar la carga inalámbrica. Con todo, cada vez más coches disponen de este tipo de cargadores y poco a poco se irá normalizando su uso. No sería mala idea que las marcas empezaran a implementarla en sus dispositivos de entorno a los 500 €.

En cuanto al software, Xiaomi opta por Android 15, no Android 16, y por HyperOS2, que en breve debería actualizarse a HyperOS3. Lo que no nos ha gustado es la excesiva apuesta por aplicaciones preinstaladas.

Hemos visto más de una docena, en varias carpetas, además de pantallas de configuración que nos invitaban a instalar más. Por suerte, todas se pueden desinstalar, por lo que el problema no es grave.

A falta de poder probar más a fondo el terminal, cosa que haremos en los próximos días, parece que Xiaomi tiene un buen móvil para ganar cuota de mercado en España el próximo año.

Está por ver que merezca la pena apostar por este o por el Redmi Note 15 Pro, en función de las necesidades de cada usuario, pero realmente es un móvil bien ejecutado y que no falla estrepitosamente en nada.

Este modelo se pondrá a la venta el 15 de enero, a un precio de 499 euros en su versión de 8 + 256 GB, y 529 euros en su versión de 12 + 512 GB.