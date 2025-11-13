Primera toma de contacto con el OnePlus 15: equilibrio perfecto entre potencia, IA y fotografía, con una masiva batería

Tras el OnePlus Nord 5 lanzado en España el verano pasado, OnePlus vuelve a la carga con uno de los móviles que más va a llamar la atención y que se enfrentará a los próximos Samsung Galaxy S26, el OnePlus 15.

Llega a España a un precio de 979 euros en el modelo de 12 + 256 GB y por 1.129 euros la variante de 16 GB (LPDDR5X Ultra) + 512 GB. Se puede adquirir desde su web o a través de grandes superficies.

Son cuatro claves las del OnePlus 15: potencia, sistema de cámara de nivel profesional, funciones de IA prácticas y personalizadas y una batería masiva.

En el diseño, salta a la vista sus esquinas con una curva más acentuada que recuerda más al frontal de los iPhone de Apple, y es otro de los importantes cambios en el diseño sumado al del módulo trasero de las cámaras.

Estrena el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 que vamos a ver en el resto de buques insignias de los fabricantes de Android en los próximos meses.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

Y es justo el dedicado a ofrecer una experiencia magnífica en el gaming sumado al giroscopio de grado UV, como sensor de alta sensibilidad, y la primera pantalla LTPO 1.5K de 165 Hz de la industria.

Es decir, que podremos llevar juegos como Fortnite al máximo de fluidez en un móvil con una pantalla OLED de gran calidad y que realmente me ha sorprendido en esta primera toma de contacto con el móvil de OnePlus.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

OnePlus no se ha olvidado de nada, y estamos frente a uno de los móviles que va a llamar mucho la atención por su batería: 7.300 mAh con tecnología Silicon NanoStack y carga rápida SuperVOOC para pasar del 6 % al 14 % en 5 minutos.

Es una de sus mejores apuestas frente a los móviles de Samsung y Xiaomi, sobre todo cuando el Galaxy S26 Ultra sea lanzado en España.

El OnePlus 15 cuenta con un sistema de cámaras caracterizado por su algoritmo de procesamiento de imagen OnePlus DetailMx Engine y en el que destaca sus tres cámaras de 50 Mpx en la trasera.

La principal se caracteriza por estabilización óptica de imagen (OIS), la ultra gran angular por su autoenfoque para incluso tomar macros detallados y el teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico 3,5x y digital de 7x.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

Aquí entra en juego el algoritmo mencionado para tres modos bien importantes: Ultra Clear 26MP, para detalles minuciosos a plena luz del día, Clear Burst, para las fotos con sujetos en movimiento, y Clear Night Engine para la toma de fotos nocturnas.

En todo lo relacionado con las cámaras, hay otro detalle bien interesante del nuevo OnePlus 15: graba en 4K a 120 FPS con el sistema Dolby Vision, lo que aporta un extra importante para grabar vídeos de excelente calidad.

Unas cuantas fotos hechas con el OnePlus 15

Antes de pasar a uno de los aspectos que más está primando en los móviles flagships, como es el software, una fotogalería con unas cuantas fotos hechas para admirar el trabajo que hace en la foto nocturna.

Lo único que en la ultra gran angular con poca luz Clear Burst no funciona igual que con la cámara principal, que deja a los sujetos fijos incluso en movimiento.

En las fotos al atardecer también realiza un trabajo estupendo con enfoque correcto, exposición que preserva detalles en sombras y balance de blancos que refleja la temperatura del color de la toma.

Habría que probarla un poco más para entrar en profundidad, pero con estos detalles deja claro lo que supone, y sirve como previo para conocer lo que supone fotografiar con el OnePlus 15.

La IA y el software del OnePlus 15

Hasta aquí todo lo concerniente a las especificaciones más importantes del nuevo móvil de OnePlus, pero cada vez más, lo que importan son las experiencias en el software.

Google con el Pixel 10 lo ha dejado bien claro, y OnePlus no iba a ser menos al traer una inteligencia artificial con funciones prácticas, como la ya conocida con la tecla AI Plus Mind.

Mind Space en el OnePlus 15 Manuel Ramírez

Lo que hace es guardar cualquier contenido en pantalla para llevarlo a Mind Space, un espacio en el que ahora Gemini puede conectarse para hacer sugerencias personalizadas con un prompt o consultas sobre ese contenido.

Lo que abre a "jugar" con las capturas de pantalla que vamos haciendo en el móvil y así Gemini se encargue de facilitarnos toda información que aparezca en ellas o como si queremos usarlo como base para que nos busque un destino al que ir de viaje.

Es una de las experiencias más interesantes de inteligencia artificial del nuevo OnePlus 15, y que, aunque no es nueva, se suma a otras como AI Writer, AI Recorder y AI Portrait Glow.

En nuestro caso nos quedamos con AI Recorder, capaz de transcribir en tiempo real con la identificación de los participantes en las reuniones.

OnePlus 15 y su buscador universal con el panel informativo Manuel Ramírez

OnePlus ofrece tres meses gratuitos de Google AI Pro para elevar la experiencia de inteligencia artificial generativa y así disfrutar de mayores límites de uso en NotebookLM o de la magia de Nano Banana, la edición de imágenes con IA de Google que se ha vuelto viral.

Ya hemos mencionado que el software es vital para ofrecer una experiencia acorde a estos días, y en la interfaz OnePlus han sido uno de los mejores, incluso como fuente de inspiración para Samsung en One UI 8 y su "parallel space".

Aquí trae en OxygenOS 16 basado en Android 16 a Parallel Processing 2.0 para garantizar la fluidez del sistema en la multitarea, al igual que nuevas animaciones (y bien geniales) que captan nuestra atención al abrir apps o desbloquear el móvil.

En los días que lo he probado, la fluidez es total abriendo apps, pulsando la tecla AI Plus Mind, pasando al panel de notificaciones, cargando la cámara o echando alguna partida rápida.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

Si OnePlus ha decidido dar un salto hacia delante en el diseño de la trasera, las curvas de las esquinas del móvil se notan bastante como otro de sus aspectos visuales más llamativos.

La referencia hecha anteriormente a los iPhone de Apple no es por nada, sino porque desde el frontal parece prácticamente uno sino fuese por el agujero en pantalla central situado en la parte superior.

OnePlus ha precisado en dar los detalles de los cambios en el módulo con marcos ultrafinos de 1,15 mm y esquinas redondeadas gracias al uso de la tecnología Low Injection Pressure Over-molding (LIPO).

Una que se encarga de maximizar la superficie de pantalla sin comprometer la integridad estructural, así que en ese sentido lo borda tal como he podido constatar in situ en las primeras horas de contacto.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

He tenido en mi mano la edición Ultra Violet de los tres colores disponibles, siendo los otros dos Infinite Black y Sand Storm (este con marco tratado mediante MAO y 3,4 veces más duro que el aluminio convencional).

Hay más detalles que apreciar en el nuevo OnePlus 15 como sucede con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K que ofrecen una protección bien completa.

Sobre todo en resistencia al polvo, inmersión en agua hasta 2 metros durante 30 minutos e incluso chorros de agua a alta presión.

¿Me lo compro?

Siendo una primera toma de contacto, las sensaciones son las mejores y sus cuatro claves lo bordan para ser uno de los móviles flagship más equilibrados que se pueden comprar ahora mismo en España.

OnePlus 15 Manuel Ramírez

Y justamente en un momento del año en el que se acerca el Black Friday y las compras navideñas, para tomarse muy en serio el cambio a un móvil que se puede adquirir por 979 euros y que se lo va a poner bien difícil al Galaxy S26 Ultra o el próximo Xiaomi 17.