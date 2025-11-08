He probado el rival del iPad de Xiaomi: una brutal tablet con una espectacular pantalla para ver series y trabajar sin fin
Un dispositivo que será perfecto tanto para los más amantes del contenido multimedia como para los que necesitan un dispositivo on the go.
Tablets Android hay muchas en España, y por ello es importante buscar las mejores. Existen modelos económicos, mientras que también vemos dispositivos curiosísimos, que aspiran a sustituir no tanto su portátil como su Kindle.
Xiaomi, como en otros tantos productos, ha demostrado un gran hacer en este sentido y lo vuelven a mostrar con su REDMI Pad 2 Pro, la tablet que ha sido el centro de mi entretenimiento estos días.
Una tablet que tiene como bandera una relación calidad-precio difícil de superar. No es para menos, ya que cuesta 299 euros en España y ofrece, entre otras cosas, una poderosa pantalla de 12,1 pulgadas en resolución 2,5K.
Una tablet sobria, pero premium
El precio de esta Xiaomi REDMI Pad 2 Pro puede dar lugar a engaño, y llevarnos a pensar en la clásica tablet barata, con acabados no muy allá que se rompe con mirarla. La alternativa de Xiaomi es justo lo contrario.
La REDMI Pad 2 Pro es una tablet premium, perfectamente rematada que recoge el testigo del buen hacer de Apple y sus iPad Pro. Cantos planos, bordes redondeados pero con una construcción soberbia que sin duda se nota en el tacto.
Y es que si Xiaomi se fija en Apple es porque la firma china sabe llevar estas funciones a su terreno y aplicarlas con maestría. Tanto es así que esta REDMI Pad 2 Pro incluso ofrece un acabado nanotexturizado mate para su pantalla.
El diseño de esta tablet, increíblemente sobrio, esconde añadidos de calidad de vida que agradecemos sobremanera, como la presencia de un jack de 3,5 milímetros o cuatro altavoces estéreo.
Todo ello sin llevarnos a una tablet pesada o que sea difícil de manejar. La REDMI Pad 2 Pro de Xiaomi es una tablet relativamente compacta y ligera, que pesa 610 gramos y que mide 279 mm de alto, junto a 181,65 mm de ancho.
Es una tablet que se siente bastante más cara de lo que parece, y que es tremendamente llevable y usable incluso con una mano. La experiencia de Xiaomi de rematar sus productos con buenos acabados está más presente que nunca en esta Pad 2 Pro.
Una brutal pantalla protagónica
Aunque pueda parecer algo obvio si hablamos de una tablet, la protagonista indiscutible de este dispositivo es su pantalla. Xiaomi lo sabe, y por ello ha dotado a su REDMI Pad 2 Pro de un panel de categoría.
Hablamos de una pantalla crystal-clear de 12,1 pulgadas, con resolución 2,5K aderezada con Dolby Vision y 600 nits de brillo, que además cuenta con una sensibilidad táctil potenciada para usarla incluso con restos de agua.
Además, el panel puede funcionar a un máximo de 120 Hz de tasa de refresco valiéndose por el camino de una certificación de cuidado visual TÜV Rheinland para evitar la fatiga visual por las noches.
Por supuesto, la pantalla de la REDMI Pad 2 Pro de Xiaomi no se puede comparar con un panel perteneciente a tablets mucho más caras, como los de un iPad Air. Pero no tiene mucho que envidiarle; la distancia no es muy pronunciada.
Esta es sin duda una de las mejores pantallas en una tablet en la gama media de dispositivos Android. El brillo, si bien no es increíble, se ve compensado por unos muy buenos ángulos de visión que se conjuntan con una gran reproducción del color.
Ver series, jugar a videojuegos y consumir contenido en general es todo un gustazo en esta pantalla, cuyo único 'pero' refiere a la cuestión ya mencionada del brillo. Una pantalla de notable alto, que hará las delicias de cualquier usuario medianamente exigente.
La pantalla no viene sola; sus altavoces con Dolby Atmos presentan un sonido ya potente de por sí, que se puede ver ampliado a un 300% gracias a Xiaomi HyperOS, el sistema de la REDMI Pad 2 Pro.
La tablet suena contundente, suena alto y además nítido. Siempre será mejor tener una experiencia auditiva con cascos, pero con la REDMI Pad 2 Pro no nos tendremos que preocupar de habernos dejado los auriculares en casa.
HyperOS desbloquea el potencial
La Xiaomi REDMI Pad 2 Pro es una tablet excelsa en su gama de precio, pero irónicamente no tanto por el hardware, sino por el software. La firma china ha tomado notas de otros sistemas y ha confeccionado un sistema que sabe exprimir sus especificaciones técnicas.
Primero, los números. El corazón de la bestia está firmado por Qualcomm, usando un chip Snapdragon 7s Gen 4 más que suficiente para tareas del día a día e incluso para juegos de media-baja carga gráfica.
El sistema no es otro que Xiaomi HyperOS 2, que aterriza en esta tablet con una plétora de funciones pensadas para sacarle todo el partido a esta tableta. Y no faltan ejemplos.
De nuevo, Apple ha estado presente en influencia, con una Xiaomi que ha tomado importantes notas del nuevo sistema iPadOS 26. Y estas son buenísimas noticias, desde luego.
HyperOS 2 combina lo mejor de los sistemas operativos móviles de los teléfonos Xiaomi con mejoras de calidad de vida casi sacados de los iPad, que han sido aclamadas por los usuarios desde hace años.
Por ejemplo, desde la tablet podremos hacer uso de ventanas flotantes en las apps pudiendo tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, en una suerte de sistema que recuerda a un híbrido entre Windows e iPadOS.
Podremos tener, por ejemplo, una app en primer plano funcionando en conjunto con una app abierta de forma secundaria, que puede ocupar un pedazo de la pantalla o estar flotando sobre otras aplicaciones.
Sin embargo, la mejor novedad de esta REDMI Pad 2 Pro es la capacidad de redimensionar cualquier app como si fuera una ventana. Hasta juegos como Hearthstone que no se suelen llevar con estos cambios funcionan a la perfección.
Me he visto usando Chrome, Hearthstone y apps de sistema en una misma pantalla, redimensionando cada una de ellas a mi parecer con tan solo tocar unos pocos botones. Un absoluto placer, desde luego.
Afortunadamente, hemos podido usar los principales accesorios de esta REDMI Pad 2 Pro de Xiaomi, incluyendo el Xiaomi Redmi Smart Pen. Un lápiz que funciona suficientemente bien, pero que no se acopla mediante imanes a la tablet de ninguna forma.
Casi he podido usar esta tablet como un pequeño ordenador con Windows, o al menos una aproximación directa de este concepto. La Xiaomi REDMI Pad 2 Pro se deja usar, tanto por usuarios pro como por personas menos versadas en el asunto.
Su batería, eso sí, también ha resultado ser magnífica. Xiaomi no ha escatimado, introduciendo en su Pad 2 Pro una brutal batería de 12.000 mAh que promete 14 hora sde reproducción de vídeo valiéndose de la eficiencia energética del Snapdragon 7s Gen 4.
Incluso jugando, editando multimedia y utilizando apps de importante carga técnica para la CPU y para la GPU he podido alargar el uso de la tablet durante varios días sin tener que pasar por el cargador, lo cual es muy conveniente.
¿Me la compro?
La Xiaomi REDMI Pad 2 Pro es la idea de "bueno, bonito y barato" llevada a una tableta de consumo. No pretende destronar a los iPad Air y ni mucho menos a los iPad Pro, ya que desea algo mucho más loable y humilde: ser la pantalla de tu día a día.
Es perfecta para ver series, para ver películas y para consumir contenido general, ya sea en Internet o mediante apps de streaming. Cualquier persona, ya sea niño, adulto o anciano, podrá disfrutar de esta tableta y de sus muchísimas capacidades, máxime teniendo en cuenta su precio.