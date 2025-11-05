He probado el nuevo rival del iPhone Air en Android: un diseño fino espectacular con dos cámaras y una gran batería

La innovación en los móviles Android se suele presentar de maneras bastante distintas en función de la marca y del mercado.

En España tenemos la suerte de poder acceder a todo tipo de dispositivos cada año, entre los que se incluyen algunos de los más variopintos del mercado.

En los últimos años, hemos podido ver como compañías como Samsung o Motorola apostaban por el lanzamiento de móviles plegables, un concepto que cada vez coge más fuerza y por el que muchos usuarios han apostado.

Ahora, esta última compañía ha sorprendido en España con el lanzamiento de un nuevo smartphone, el Motorola Edge 70, su nuevo móvil ultrafino.

Se trata de un dispositivo que también presume de innovación, y que llega al mercado con el mismo concepto que el iPhone Air, puesto que se trata de un móvil con un grosor por debajo de los 6 mm.

Este nuevo dispositivo ultra delgado llega con un diseño muy interesante, una buena batería y varias cámaras en su parte trasera, algo de lo que saca pecho en comparación con el móvil ultra delgado de Apple.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido pasar un rato con el dispositivo, que llega con un precio de 799 euros y lo cierto es que las primeras impresiones han sido muy buenas.

Un diseño que marca la diferencia

Sin duda, una de las cosas de tu dispositivo que más llama la atención es el hecho de que se trata de un móvil extremadamente delgado.

Concretamente, tiene un grosor de 5,99 mm, lo que hace que se sienta muy bien en la mano, y hace que sea muy cómodo de tener en el bolsillo.

Acabado del Motorola Edge 70 Jacinto Araque El Androide Libre

Además, no solo es fino, sino que también es extremadamente ligero, con un peso de tan solo 159 g, lo que llama también bastante la atención y hace que sea muy cómodo de usar durante períodos prolongados de tiempo.

En cuanto a materiales, tiene un marco de aluminio de calidad aeronáutica, mientras que los acabados de su trasera están inspirados en el nailon, lo cual hace que tengan un tacto muy bueno.

El dispositivo llega en tres versiones diferentes, cuyos colores han sido seleccionados por Pantone, algo que hace que destaquen por su buena combinación.

No por ser un dispositivo fino es débil, ya que cuenta con estándares de durabilidad militar y protección frente al agua y al polvo IP69.

Grosor del Motorola Edge 70 Jacinto Araque El Androide Libre

Las sensaciones en manos son muy buenas, y el acabado de nailon le da un gran tacto, que además hace que sea difícil que se escurra de las manos.

Prestaciones que apuntan muy bien

Este dispositivo no solo saca pecho en el apartado del diseño, sino que también ofrece características muy interesantes y que en muchos casos superan a su competidor de Apple y se igualan con el móvil extrafino de Samsung.

En el apartado fotográfico, por ejemplo, cuenta con una doble cámara trasera a una resolución de 50 Mpx para la principal y otros 50 Mpx para el sensor ultrawide. Lo mismo que para la cámara selfie.

En el apartado de la batería, promete contar con una buena autonomía a pesar de ser un dispositivo fino. Monta un modelo de silicio carbono con una capacidad de 4.800 mAh.

Motorola Edge 70 por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

Esta es compatible con la carga rápida de 68 W, y también puede funcionar con carga inalámbrica a una velocidad máxima de 15 W.

En su interior cuenta con el Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria RAM.

Pantalla del Motorola Edge 70 Jacinto Araque El Androide Libre

Su pantalla de 6,7 pulgadas deja atrás las curvas para ser totalmente plana, con una resolución 1,5K, y un brillo máximo de 4.500 nits que hace que incluso supere a otros dispositivos de gama alta.

La compañía incluye también varias funciones relacionadas con la inteligencia artificial a las que se les puede sacar mucho partido en el día a día, como su creador de imágenes o su funcionalidad para resumir las notificaciones o para crear listas de reproducción inteligentes en Amazon Music.

¿Me lo compro?

Desde luego, si se busca un móvil fino y extremadamente ligero, es una de las opciones más recomendables que hay ahora mismo en el mercado.

Gracias a la batería de silicio carbono con la que cuenta, es capaz de introducir una buena cantidad de la misma en el dispositivo, lo que le va a ayudar a conseguir una gran autonomía. De hecho, está certificado que puede tener una duración de alrededor de 50 horas.

Se trata de un dispositivo que no solamente es fino, sino que también cuenta con un muy buen apartado del diseño hecho en colaboración con Pantone.

Motorola Edge 70 Jacinto Araque El Androide Libre

En la caja del dispositivo se incluye una funda con anillo magnético, lo cual es ideal para empezar a utilizar este tipo de accesorios que se quedan pegados a la parte trasera del móvil.

Tiene un precio de 799 euros por el que es bastante recomendable si se busca un móvil que destaque por su finura.

Además, cuenta con una increíble oferta de lanzamiento, con la cual es posible conseguir también varios accesorios totalmente gratis, valorados en 319 euros. Estos son el Moto Tag, su etiqueta NFC de rastreo, sus auriculares Moto Buds loop, su reloj Moto Watch Fit y un cargador TurboPower de 68 W.