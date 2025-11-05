He probado el monitor curvo de Samsung que casi parece un televisor: resolución 4K, y una gran experiencia para jugar

Si se trabaja con ordenador, o se pasan varias horas al día jugando frente a una pantalla, merece la pena invertir en un modelo de buena calidad y que sea capaz de durar años sin quedarse obsoleto en cuanto a tecnología.

Al fin y al cabo, se trata de dispositivos que los usuarios suelen usar en casa durante años, por lo que se va a tener que convivir durante bastante tiempo con la elección que se haga.

Samsung es uno de los fabricantes de pantallas más reputados del mercado, y sus modelos Odyssey son una de las elecciones más recomendables para muchos tipos de uso.

La nueva generación de Samsung Odyssey G7 fue presentada el pasado mes de agosto en la Gamescom, el mayor evento de videojuegos del mundo.

Este modelo ha despertado bastante atención por sus interesantes novedades y características, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probarlo durante más de un mes.

La experiencia ha sido simplemente espectacular, empezando por su increíble tasa de refresco de 165 Hz, que hace que se pueda disfrutar de una fluidez increíble.

Con un precio de 899 euros, es un monitor muy competente que, además, llega sobrado en cuanto a resolución y prestaciones para el usuario.

Panel de mucha calidad

Hay que tener en cuenta que dentro de la gama Odyssey G7, existen varios modelos con diferentes tamaños. El que hemos probado es el de 37 pulgadas, que es el de menor tamaño, aunque no es, ni mucho menos, pequeño.

De hecho, al verlo sobre el escritorio parece un televisor. Su relación de aspecto es de 16:9, no es un modelo ultrawide, por lo que la experiencia que ofrece en este sentido es la tradicional de los monitores convencionales o los televisores.

Red Dead Redemption 2 en el Odyssey G7 Jacinto Araque El Androide Libre

Por su gran tamaño, al utilizarlo como monitor, es posible aprovecharlo en materia de productividad, pudiendo abrir cuatro ventanas a la vez y usarlas de forma cómoda..

En el contenido multimedia es, sin duda, donde más destaca, en especial por lo que ofrece en cuanto a nivel de detalle y visualización. Este modelo tiene resolución 4K, de 3840 x 2160 píxeles.

El contenido en esta resolución se ve a la perfección y con sus 165 Hz, a la hora de jugar se puede disfrutar de una fluidez extrema que cambia por completo la forma en la que se experimentan muchos videojuegos.

No es fácil encontrar monitores tan fluidos y con una resolución tan alta a la vez, y la experiencia al jugar es diferencial. Además, gracias a su tiempo de respuesta de 1 ms, es ideal también para juegos competitivos.

Otra cosa a tener en cuenta de este monitor es su curvatura. Concretamente, es de 1000R, por lo que es bastante perceptible. Al ser un monitor grande, esta mejora los ángulos de visión, pero también la inmersión que ofrece.

En este sentido, es un monitor que hace que el usuario pueda centrarse únicamente en lo que aparece en pantalla, ya sea un videojuego o en aplicaciones para el trabajo.

Samsung Odyssey G7 jugando a EA FC Jacinto Araque El Androide Libre

También cuenta con soporte para HDR10+, por lo que los juegos compatibles con este se verán con una gran profundidad de color, aunque sin llegar a la experiencia que ofrecen los paneles OLED, aunque también evita las desventajas características de estos últimos.

Cargado de funciones

El Samsung Odyssey G7 es un monitor premium, y esto hace que, más allá de sus características técnicas en cuanto a la visualización, que son muy buenas, también cuente con funciones extras de lo más interesantes.

Lo primero que nos ha parecido digno de mención es la buena calidad de su peana. Es muy fácil cambiar la orientación de la pantalla hacia un lado o hacia otro.

Lo mismo ocurre cuando queremos regular la altura, ya que no hace falta ejercer fuerza para moverlo, por lo que resulta muy sencillo dejarlo en la posición óptima.

Trasera del Samsung Odyssey G7 Jacinto Araque El Androide Libre

Aunque también cuenta con soporte VESA para utilizar otras peanas universales o para colgarlo en la pared. En su parte trasera está uno de sus puntos más interesantes, que es su iluminación inteligente CoreLighting+. Para disfrutarla al máximo, se debe colocar frente a una pared.

La idea con esta iluminación es que el monitor detecte el contenido de la pantalla y emita luces en ese color por su parte trasera. Estas se reflejarán en la pared, creando un efecto inmersivo muy bueno, y sin tener que gastar dinero en tiras LED.

Ajustes del Samsung Odyssey G7 Jacinto Araque El Androide Libre

Por otra parte, en los shooters, es decir, los juegos de disparos, se puede activar una opción que puede ayudar al usuario a ganar partidas. Se trata de una mirilla que permanece en el centro de la pantalla todo el tiempo, haciendo que sea más fácil apuntar.

En cuanto a conectividad, no tiene puertos USB Tipo C para cargar el ordenador portátil, pero sí que cuenta con tres puertos USB Tipo A, además de con dos puertos HDMI 2.1 y un DisplayPort.

¿Me lo compro?

Este monitor es una opción increíblemente buena para todos aquellos usuarios que quieran una gran resolución y mucha fluidez a partes iguales. Para jugar, es de lo mejor que hay.

Al contar con una pantalla curva 4K, se consigue una experiencia muy inmersiva e ideal para juegos de modo historia, aunque también para jugar online.

Hay que tener en cuenta que hay que acostumbrarse a esta curvatura, pero esto, junto a sus 165 Hz de tasa de refresco hace que la experiencia con cualquier juego sea increíble.

Samsung Odyssey G7 Jacinto Araque El Androide Libre

Este monitor cuesta 899 euros, al ser un modelo de gama alta, y es algo que se nota en detalles como su peana. Esta permite que se pueda mover y ajustar con mucha facilidad, pudiendo dejarlo en la posición perfecta de una manera muy cómoda.

Más allá de esto, cuenta con extras como sus luces LED traseras o su mirilla virtual que pueden marcar la diferencia a la hora de jugar. Aunque, con su gran tamaño, también es ideal para trabajar con varias ventanas o para consumir contenido en vídeo.