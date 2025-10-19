Probamos los auriculares 'gaming' definitivos de Sony: calidad de sonido premium con la mejor cancelación de ruido

Auriculares gaming en España hay muchos, y muy variados. Existen dispositivos para los usuarios multi-plataforma, como los Astro 50 de Logitech, así como modelos más inmersivos que buscan meternos en el juego. Pero, ¿tienen tus auriculares cancelación de ruido?

Es el caso de los Sony Inzone H9 II, los auriculares más potentes de la ya conocida por muchos gama de periféricos y accesorios para jugar de Sony. Recientemente, pudimos probar su Inzone M9 II, otra bestia en cuanto a rendimiento, y ahora hacemos lo mismo con los auriculares de Sony.

La idea detrás de estos auriculares es que ofrecen un audio muy cercano al de unos auriculares Sony de la línea WH-1000 pero con todas las bondades de un headstet gaming de alta gama. Porque sí; los Inzone H9 se posicionan en la gama alta con un precio de 349 euros en España.

Un diseño, por fin, sobrio

Debo reconocer que me gustan los auriculares gaming, pero estoy saturado de su estética. Las líneas agresivas, que casi transforman nuestros auriculares en naves espaciales me hartan. Los Inzone H9 II directamente van en el sentido contrario.

La filosofía de diseño de Sony se ha enfocado en dos aspectos clave: la sobriedad y la identidad. Cualquier usuario amante del sonido verá en estos Inzone H9 II el diseño de unos buenos Sony WH-1000 junto a un minimalismo casi extremo.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Nada de LEDS, nada de elementos futuristas. Los Inzone H9 II, salvo en la unidad blanca, no destacan en absoluto y pasan completamente desapercibidos, siendo uno de los auriculares más elegantes que he tenido el placer de probar.

La innovación y el minimalismo también van en la dirección de lo funcional. En lugar de bandas superiores acolchadas, Sony opta por una suerte de 'correa' que se superpone a la cinta superior, y que nos ayuda a regularla.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

El micrófono también es increíblemente minimalista, y las copas son prácticamente calcadas a las de unos Sony WH-1000XM5 o incluso a las de unos Sony WH-1000XM6. Y sí, tenemos prácticamente su misma botonera.

Tal y como veremos más adelante, los H9 II también buscan ser unos auriculares para escuchar música; de ahí que sean tan discretos en lo estético. Y lo agradezco sobremanera.

El motivo es sencillo. Puedo usar los Inzone H9 II en situaciones más allá del terreno de juego. Puedo llevármelos a la calle gracias a su conectividad Bluetooth, puedo usarlos en videollamadas sin dar el cante. Puedo usarlos como unos auriculares normales.

Aquí también juega un papel importante el peso, de apenas 260 gramos sin micrófono que ayuda a redistribuir mejor el peso de los auriculares por la cabeza. Y se nota, sobre todo en sesiones largas de escucha y de juego.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

El diseño de los Sony Inzone H9 II presenta, eso sí, algún que otro pero. Para empezar, la construcción no destila ese aire premium que sí esperaríamos de unos auriculares de alta gama.

Obviamente estos auriculares se sienten bien, pero no transmiten una sensación de wow a la hora de cogerlos. Se nota que Sony ha querido priorizar el peso y los materiales ligeros en pos de lo demás, y eso se ve reflejado en su uso.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Además, hay ciertos y pequeños detalles de la distribución física que hubiéramos cambiado. Por ejemplo, hubiéramos hecho más claro el hueco del micrófono. A veces hay que girarlo un par de veces más de la cuenta para acoplarlo en su sitio.

Los botones se presionan bien, pero son algo extraños. El botón de mute del micrófono parece más un dial (que no gira), y algunos botones no se distinguen bien al tacto. Hubiéramos agradecido tactos distintos en según qué botones a la hora de pulsarlos.

Minucias, desde luego, que no empañan el hecho de que estos son unos excelentes auriculares para el uso híbrido si nos ceñimos a cómo lucen y cómo se sienten en la cabeza.

Y es que los Inzone H9 II son, definitivamente, comodísimos. Se ajustan perfectamente a la cabeza, y su banda distribuye de forma muy eficiente el peso para no fatigarnos. He podido usar los dispositivos sin problemas durante varias horas de corrido.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, es importante destacar que los auriculares no son ni mucho menos plegables, afianzando todavía más la idea de que los Inzone H9 II están muy basados en los Sony WH-1000XM5. No pasa nada; incluye una funda de protección y transporte.

Mitad auriculares gaming...

Una muestra del carácter gaming de los Inzone H9 II está en el hecho de que los auriculares han sido desarrollados en colaboración con Fnatic, el famoso club de e-sports que ha participado activamente en su concepción.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Lo vemos en su micrófono cardioide, con brazo flexible que capta de forma más amplia los tonos de la voz para que suene más natural. Por si fuera poco, el poder de la IA se filtra a través del micro, filtrando el sonido externo.

He podido probar esto y funciona a las mil maravillas. Tengo ventiladores bastante potentes en casa, y los he puesto directamente contra el micrófono. Mis amigos nunca me han llamado la atención.

Por si fuera poco, los Inzone H9 II disfrutan de la app Inzone Hub y modos preestablecidos para aplicar tanto una configuración personal como preajustes desarrollados por los equipos de Fnatic dedicados a Apex Legends y a Valorant.

Dejando a un lado la calidad de audio, podemos confirmar que los H9 II presumen de una muy buena amplitud de audio. Podremos reconocer los sonidos más importantes y localizarlos con una precisión mayor.

Sony INZONE H9 II junto a su funda. Manuel Fernández Omicrono

Se nota que la capacidad de los H9 II de reproducir audio espacial y de regular el nivel entre el chat y el juego hace su trabajo. Me he visto identificando sonidos lejanos, las posiciones de enemigos en base a sus disparos y los sonidos de habilidades en juego sin problema alguno.

No faltan los clásicos añadidos de calidad de vida; control de rango dinámico, control automático de ganancia, un dial para controlar el balance entre el audio del chat (si usamos Discord o PlayStation) y el juego, etcétera.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

No hace falta ni mencionar que la latencia es nula. Los Inzone H9 II incluyen un práctico dongle para poder conectarlo al dispositivo de salida de audio, incluyendo una PlayStation. Ni que decir tiene que la integración entre los auriculares y la consola de Sony funciona a las mil maravillas.

La calidad sonora del micrófono también me ha sorprendido. Todos mis allegados coincidían en que el micro de los H9 II se escuchaba muy bien, sin ruido externo y con una claridad pasmosa. Uno de sus mejores fuertes, sin duda.

... mitad auriculares convencionales

Cuando decimos que los Inzone H9 II son unos híbridos entre unos WH-1000 y unos auriculares gaming lo decimos por algo. Sony no ha limitado de forma artificial estos cascos y les ha dotado de ciertas características muy agradecidas.

Y es que además del adaptador USB-C para usar la conexión 2,4 GHz, los Inzone se pueden usar con Bluetooth o LE Audio. Tanto es así que si los conectamos al móvil, podremos controlarlos con la app Sound Connect.

Esta es la misma app que usaríamos para controlar otros dispositivos de la gama WH. Sin ir más lejos, en mi día a día uso unos WH-1000XM4 y unos WF-1000XM4, y la experiencia de uso es prácticamente la misma.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Para potenciar más esta idea, Sony ha incluido drivers con diafragma de compuesto de carbono. La misma unidad de diafragma, según la firma japonesa, que incluyen los WH-1000XM6 con una claridad de espectro completo.

No solo eso; también montan la tecnología de cancelación de ruido tan famosa en los auriculares de alta gama de Sony, y que se puede ejecutar aquí. No es habitual ver esta función en dispositivos dedicados a videojuegos.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Por compartir, los Inzone comparten una autonomía también similar, de 30 horas de duración haciendo un uso moderado del ANC que hasta cuenta con su propio botón dedicado en los auriculares.

La firma sonora es casi exacta a la de los WH-1000XM5, pero con una ligera variación. La calibración es prácticamente igual; unos graves prominentes pero no sobresaturados, unos agudos suficientemente brillantes y unos medios que predominan sobre todo.

Mientras que los XM5 presumían de una sonoridad más centrada en los bajos y en la amplitud sonora en torno a los graves, los H9 II ceden a su condición de auriculares gaming y apuestan por un sonido más equilibrado, que posiciona por encima los medios.

Notamos que la calidad de audio general está un peldaño por debajo de lo que podríamos esperar de unos XM5. Sin embargo, los XM5 y los XM6 (incluso los XM4, si me apuran) están muy por encima en lo que a audio refiere.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Por ende, el audio general de los Inzone H9 II (sobre todo si usamos una conexión cableada con un DAC, ya sea vía USB-C o jack de 3,5 milímetros) es excelente, sobresaliente incluso. Es superior a la media en el mercado de auriculares gaming.

Algo muy parecido ocurre con el ANC. No llega a las cotas de los XM5 o XM6, pero sigue siendo muy bueno para el día a día. Además, la gran mayoría de auriculares gaming ni siquiera presentan esta prestación.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial a algunos de los accesorios que hemos podido probar junto con los Inzone H9 II. Además de los auriculares, hemos experimentado con el ratón Inzone Mouse-A y con la alfombrilla Inzone Mat-D.

El Mouse-A es un ratón de apenas 48,4 gramos con una tasa de sondeo de 8000 Hz, totalmente inalámbrico y que elimina la latencia gracias a su dongle dedicado. Rígido, muy bien construido y que destaca por ser un gran ratón de gama alta.

¿Me los compro?

Sony difumina de forma consciente la línea que separa los auriculares de consumo y los auriculares para jugadores. Ofrece lo mejor de los dos mundos, ofreciendo lo mejor de unos y otros para convencer a los más indecisos.

Sony INZONE H9 II. Manuel Fernández Omicrono

Soy el público objetivo de estos H9 II. Poseo una PlayStation y un PC, y juego intercalando entre ellos. La facilidad de uso de los auriculares de Sony para jugar en ambas plataformas y escuchar música ha sido, definitivamente, muy conveniente.

La idea es simple: estamos pagando por tener un híbrido para los amantes de la música y los jugadores de alto nivel. De ahí la etiqueta nada desdeñable de 349 euros, muy próxima a lo que cuestan por ejemplo los XM5.

¿Buscabas unos auriculares de Sony para escuchar música, y juegas en tus ratos libres? Ya adelantamos que si el usuario se lo puede permitir, los Inzone H9 II son una compra más que recomendada.