He probado la diminuta batería de Anker: ya es mi gadget favorito en años con cable retráctil y carga rápida

Después del increíble power bank con Bluetooth y mucho más, toca analizar la nueva serie Anker Nano presentada en verano por Anker con el nuevo Anker Nano Power Bank de 10.000 mAh.

Un accesorio para el móvil o tablet que se ha convertido en uno de los gadgets al que más cariño he cogido en las semanas que lo he estado probando.

Está disponible para su compra en Amazon por 49,99 euros, aunque estos días cuenta con una oferta del 14 % de descuento para que se quede en los 42,99 euros.

Sobre todo por su tamaño compacto, por su carga rápida de hasta 45 W (ideal para mi Samsung Galaxy S25 Ultra) y por lo coqueto de su diseño al igual que su cable USB-C retráctil.

Que este último me ha permitido llevar el Nano Power Bank en el bolsillo del pantalón para que el cable llegase al otro extremo donde tenía guardado y conectado mi móvil a su carga rápida.

Anker Nano Power Bank 10K Manuel Ramírez

Con 81,5 x 51 x 36 mm es una power bank bien compacta que pesa meramente 231 g y que en mi caso, según mi Samsung, da suficiente para dos cargas completas del S25 Ultra con 5.000 mAh.

Tiene detalles bien interesantes aparte de todos los aspectos por los que ha destacado, y también es bien resistente porque ha sufrido alguna caída de la que ha salido bien airoso (toco madera).

Anker Nano Power Bank Manuel Ramírez

El primero es el único botón que al pulsarlo enciende la pantalla con ciertos datos en tiempo real para conocer su estado.

Indica la carga restante, potencia de salida y el estado de salud de la batería (con sus ciclos). La pantalla es ideal con colores vivos que reflejan la información adecuada (también la temperatura).

Y según si estamos cargando o no, da cierta información. La potencia de salida viene muy bien para saber si mi Samsung Galaxy S25 Ultra está cargando a una velocidad óptima (36 W).

Ofrece una ventana de información con C1 de carga de entrada / salida de puerto USB-C, el C2 igual que el C1 pero para el cable y la salida USB-A para el A.

Anker Nano Power Bank 10K Manuel Ramírez

Cuenta con carga rápida bidireccional, así que podemos cargarlo a la vez que recarga simultáneamente con salida USB-C de 45 W y una entrada de 30 W para una recarga rápida.

La power bank se carga al 100 % en dos horas. Y si queremos usar la máxima potencia de carga siempre hemos de usar el USB-C.

Anker Nano Power Bank Manuel Ramírez

Si usamos la carga combinada, se queda así la potencia de salida para cargar nuestros dispositivos: 15 W en el cable USB-C y 7,5 W para el puerto USB-C.

Hay un dato que no quiero que se me pase, y está relacionado con la carga. Compatible puerto y cable con Samsung Fast Charging 2.0, así que es una power bank ideal para los Galaxy.

Anker Nano Power Bank Manuel Ramírez

Conectarlo al Galaxy S25 significa disfrutar de la carga ultrarrápida 2.0 del móvil de Samsung, así que encaja perfectamente en las necesidades de cualquier usuario de estos móviles.

Lo que echo en falta es un pequeño LED en verde que indicase cuando la Anker Nano Power Bank llegue a la carga completa para desconectarla de la corriente eléctrica.

Es la única pega que puedo poner a esta compacta power bank que en unas semanas me ha encandilado para convertirla en uno de mis gadges favoritos.

¿Me la compro?

Sin dudarlo. Si buscas una compacta, con batería más que suficiente, que dé la información más importante con un botón y encima su cable sea retráctil y muy cómodo, ¿para que complicarse?

Anker Nano Power Bank 10K Manuel Ramírez

Pasa totalmente desapercibida por su pequeño tamaño y peso, así que se puede llevar en una mochila o incluso en el bolso o bolsillos del pantalón.

Su cable retráctil (de 70 cm) hace que nos olvidemos de llevar un cable extra, y solo será extenderlo para conectarlo al móvil. No se puede pedir más.

Y al precio que está la batería externa Anker Nano Power Bank la convierte en la mejor excusa para renovar la que usemos o dar el primer paso en un accesorio de este tipo para el móvil.