Tecno, el portátil que no conoces y quiere conquistar a los estudiantes de España con precio, funcionalidad y robustez
El MegaBook K15S es un dispositivo que reutiliza hardware de hace unos años para ofrecer una brutal relación calidad-precio en varios sentidos.
El mercado de los portátiles y 'ultrabooks' en España es cada vez más feroz. Ya disponemos de opciones tan pintorescas como portátiles con pantallas transparentes o modelos que destacan por su poderío en materia de IA.
Con este panorama, la firma TECNO ha aterrizado oficialmente en España, con un abultado catálogo de nuevos portátiles de varias ramas distintas. Es el caso del TECNO MegaBook K15S, uno de sus productos más potentes.
Y es que este MegaBook K15S de TECNO ha llegado a mi escritorio con unas especificaciones que quitan el aliento: un i9-13900HK y 32 GB de RAM para un portátil que comienza en los 799 euros.
Metal más sobrio
Lo primero que debemos destacar, tal y como relata TECNO en su página web, es el acabado metálico del chasis del MegaBook K15S. El diseño de este portátil no está exento de carencias, pero lo que no se le puede negar es su robustez.
Sí, es un portátil que resistirá todo lo que le echemos sin problemas. Se siente muy bien rematado, con una buena construcción y sobre todo un tacto suave, que aporta una sensación 'premium' a la hora de usarlo.
Recordemos que la idea detrás del MegaBook K15S es ser un 'ultrabook' barato, y en este sentido, el MegaBook K15S lo cumple a la perfección. Nada de 'cracks', nada de ruidos extraños. Este portátil es un tanque para el día a día.
En contraposición sí que nos encontramos con algunas carencias principalmente estéticas que no empañan la experiencia, máxime si tenemos en cuenta el sector al que va dirigido este dispositivo.
Por ejemplo, los marcos de pantalla son bastante gruesos; no tenemos esa idea de 'todo pantalla' que los fabricantes han introducido en sus portátiles recientemente. No es un drama, ni mucho menos, pero es algo a tener en cuenta.
Lo mismo se aplica al hecho del grosor. De nuevo, el MegaBook K15S no es un portátil fino, y su peso se nota, en parte debido a ese chasis de metal. En contraposición, tenemos ventajas como la posibilidad de abrir el portátil con una mano.
Al no ser un portátil fino o de pequeñas proporciones, disponemos de una buena pantalla de 15,6 pulgadas y una plétora de conexiones que nos harán el día más fácil. Incluso tenemos un RJ45 de tamaño completo para conectividad cableada.
En definitiva, el MegaBook K15S no es un portátil que creemos que vaya a entrar por los ojos. Es sobrio, elegante y no tiene elementos diferenciadores en su diseño. A nivel personal nos da igual, ya que la idea es usar este portátil para trabajar y estudiar.
Funcionamiento correcto
El TECNO MegaBook K15S disfruta de varias configuraciones de hardware, siendo nuestra unidad de prueba una de las más altas. En su variante más básica, obtendremos una configuración con un i5-13420H junto a 16 GB de RAM y 512 GB SSD.
Nuestra unidad de prueba integra un i9-13900HK, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD. TECNO ha tenido a bien permitirnos ampliar la memoria RAM hasta 32 GB, lo que siempre es un plus.
En cuanto a conectividad, el portátil disfruta de WiFi 5, carga rápida USB-C de 65 W (con cargador GaN incluido), puertos USB-C y USB-A, ranura Kensington, HDMI, jack de 3,5 mm y los puertos RJ45 y microSD o TF.
Cualquier entendido en hardware sabrá que estas especificaciones corresponden a unos componentes ya presentes en el mercado. Tanto el i5 como el i9 son de la decimotercera generación de Intel, que se presentó en enero de 2023.
¿Significa esto que el portátil es viejo? Ni mucho menos. Monta tecnologías de hace unas pocas generaciones, pero dedicadas a la gama media-alta de por aquel entonces.
El objetivo de TECNO es recurrir a estos componentes para que el coste del portátil no se vea afectado y así ofrecer un desempeño solvente sin rascarnos demasiado el bolsillo. Y esta idea se cumple perfectamente.
Obviamente nuestro i9 rinde mejor que la versión base, pero es un hecho que este MegaBook K15S sabe aprovecharlo bien. La decimotercera generación de Intel ha demostrado seguir siendo válida a día de hoy, y esto se nota en el día a día.
He podido editar fotos y vídeos sin problema, además de trabajar en mi día a día. He renderizado metrajes, he exportado imágenes RAW sin problema y he usado aplicaciones de inteligencia artificial sin tirones o problemas de ningún tipo.
Soy un usuario que le mete bastante 'caña' a mis dispositivos y no he desaprovechado la oportunidad para editar en Lightroom, exportar vídeo en Premiere y usar Copilot así como otras herramientas en Windows 11.
El MegaBook K15S ha podido con todo y más. Es evidente que no es un portátil pensado para jugar, pero no importa. Su potencia, pese al tiempo que tiene su hardware, sigue estando muy bien para nuestros estándares.
Otro punto que nos ha encantado es la batería. 70 Wh dan para mucho, y si podemos llenarlos en apenas una hora con sus 65 W, mejor que mejor. Hemos podido estirar la batería de este portátil durante varios días sin echar de menos el cargador.
El rendimiento solo se ve opacado por dos pequeñas cuestiones mejorables del portátil: su pantalla y su app TECNO PC Manager. El panel es uno de los puntos más evidentemente recortados de este portátil.
Es más que suficiente para trabajar y para ver contenido de forma ocasional, pero se ve lastrada por una falta de brillo acusada y por una reproducción del color algo pobre. Si no trabajamos con multimedia a nivel profesional, estaremos bien.
Por otro lado se sitúa la TECNO PC Manager, una app de gestión del sistema que aunque da una buena cantidad de opciones, se queda algo corta en algunas áreas concretas. Tiene margen de mejora.
No podemos dejar de mencionar su cámara frontal, de apenas un megapíxel que está aderezada con micrófonos e inteligencia artificial para videoconferencias. Cumple sin demasiados problemas, pero no destaca.
Lo que sí destaca (y sorprende) son sus altavoces. TECNO ha dotado a este MegaBook K15S de un conjunto de altavoces muy potente, con una muy buena reproducción de sonido y con un volumen fuera de todo lo esperado.
Dispone no solo de DTS para sonido envolvente, sino del sistema TECNO Audio Lab potenciando un total de cuatro altavoces repartidos por el chasis. Son tremendamente buenos, especialmente en el terreno de los bajos.
Me he visto escuchando música sin auriculares, solo con los altavoces de un MegaBook K15S que despeja todas las dudas en el apartado sonoro. Si lo tuyo es escuchar tu música 'a pelo', entonces con este portátil quedarás contentísimo.
¿Me lo compro?
Mientras que la configuración base se puede encontrar por 799 euros, nuestra versión pasa a costar 899 euros en sitios como Carrefour. Incluso con este coste extra, el precio sigue siendo buenísimo para lo que ofrece el MegaBook K15S.
Este no es un portátil de gama alta, o un ultrabook con un diseño espectacular que presuma de grandes capacidades de diseño. Es un portátil funcional, con muy buenas especificaciones para que estudiantes y trabajadores estén contentos.
Si encajamos dentro de este perfil, entonces el MegaBook K15S es una muy buena compra, con alguna limitación que otra pero compensada por un rendimiento sobresaliente. Lo que en muchas ocasiones, es realmente lo importante.