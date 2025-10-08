He probado el nuevo reloj de Huawei: el primero con comunicación submarina por sonar y buceo hasta 150 metros

Después de probar el increíble HUAWEI Watch GT 6 Pro, ahora el fabricante chino vuelve a la carga con un inaudito reloj inteligente con comunicación submarina y tecnología de buceo de 150M, el HUAWEI Watch 2 Ultimate.

Hoy mismo ya se puede adquirir en España el nuevo HUAWEI Watch Ultimate 2 por un precio de 899 euros en color negro y 999 euros en color azul.

El HUAWEI Watch Ultimate 2 es un reloj muy especial en varios sentidos, y el principal es su capacidad de resistir la presión del agua a 150 metros de profundidad.

Es como si tuviéramos a 35 elefantes en la espalda o el peso de 5 adultos por centímetro cuadrado. El Ultimate 2 en la muñeca de nuestra mano significa llevar lo último en tecnología.

Otro de sus aspectos es que tanta tecnología también conlleva un peso extra, y no es un reloj pequeño, al revés, bastante grande y que pesa.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Se debe principalmente a todo lo que ofrece, ya que estamos frente al primer reloj inteligente con comunicación submarina basada en sonar, tecnología de buceo 150M y una caja de metal líquido con cristal de zafiro.

No se queda solo aquí, sino que sigue la pauta indicada por el HUAWEI Watch 5 al contar con la tecnología X-TAP que en un minuto es capaz de medir hasta 11 constantes vitales.

El sensor X-TAP en el HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Es un reloj concebido para los deportistas que les gusta forzar su propia máquina o simplemente adentrarse en espacios en los que los humanos corrientes no estamos acostumbrados.

Ahí también están las llamadas independientes eSIM con cancelación de ruido AI, para esos momentos en los que el viento impide que se experimente una llamada normal.

El informe de X-TAP en el HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Y se debe principalmente a que está hecho para ciertos deportes en los que nos pondremos a prueba físicamente al igual que mentalmente, así que en mi caso lo he podido probar para el running.

En las pruebas que he llevado a cabo ni he podido subir al Everest ni bajar a la fosa de las Marianas, esperando que en algún momento me quede a medio camino en una montaña bien alta o bucear con tubo.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Y al menos para bucear y bajar unos cuantos metros probar la función de comunicación submarina que es prácticamente uno de los aspectos determinantes del nuevo HUAWEI.

Antes citaré algunas sensaciones, sobre todo en mi práctica deportiva como es el running con cinco salidas por semana para carreras de 3, 5 o 10 km.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Y aquí, aun siendo uno de los relojes más completos, su peso se nota y bien cuando corres tus 5 o 10 km, y eso que cuento con unas manos bien grandes y no soy para nada pequeño, pero acostumbrado a otros relojes, que para running vienen de miedo por su poco peso y tamaño, la diferencia es importante.

Que no quita, que si solemos salir a la montaña o practicar algún deporte más especial, seguro que nos acostumbraremos a llevarlo, pero como he dicho anteriormente es un reloj específico para cierto tipo de usuarios.

Para los que practican buceo recreativo (de hasta 40 metros) es un wearable ideal, al igual que para los que prefieren deporte más extremos, o al que le gusta perderse por la montaña (con un modo expedición mejorado).

El HUAWEI Watch Ultimate 2 es un reloj todoterreno en el que los botones físicos juegan un gran papel, y no solo por el hecho de que incluso tengamos el sensor X-TAP, que mide las constantes vitales en un minuto.

Hay tres en total, dos ya conocidos del resto de la gama de relojes de HUAWEI (encendido y accesos rápidos), y el dedicado a la expedición, justo el situado a las 10 en punto.

Su diseño y resistencia

Año tras año HUAWEI nos muestra el grado de atención que pone en cada detalle de sus relojes y en el Watch Ultimate 2, vuelve con esa sintonía tan agradable para nuestros oídos con un diseño exquisito.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

En este caso he probado el color Black, aunque me hubiese quedado con el azul por traer otros aires. Aquí HUAWEI ha cuidado tanto el diseño, con ese aspecto sport e incluso un poco rudo, como la resistencia.

Materiales como la aleación de circonio amorfo de metal líquido y recubrimiento ultra duro y una trasera de cerámica de nanocristal van a cubrir las posibles dudas que tengamos si será capaz de resistir ciertos momentos.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Diseño octogonal ahuecado para dar esa impresión de ser un reloj rígido y resistente con el circonio amorfo como uno de los materiales que se pueden ver en los relojes de lujo de otras marcas.

Constantes vitales en 3 pasos con X-TAP: prueba cardiovascular, de salud en general y una de respiración en la que hay que respirar profundamente y toser varias veces.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Es un reloj que toma su espacio, y si no tenemos una muñeca mediana o grande, casi que va a estar oscilando de un lado a otro. Es un importante dato a tener en cuenta, así que recomendamos pasar por algún centro para probarlo antes de su compra.

En el diseño HUAWEI ha tratado de que exista un equilibrio en convertir al Ultimate 2 en un reloj para llevarlo si salimos a dar una vuelta, como si lo hacemos para pasar unos días practicando deportes de nieve.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Aunque mi sensación es que está más indicado para el deporte, ya que tiene unas líneas agresivas que dejan la impronta de que lo podemos poner bien a prueba frente a golpes o cualquier situación meteorológica extrema.

El Ultimate 2 y el buceo

Que podamos bajar más de 100 metros no es cualquier cosa e incluso los que bucean de forma recreativa (con titulación básica), lo hacen con un límite recomendado de unos 30 o 40 metros.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Los buceadores técnicos, que cuentan con entrenamiento especial (mezcla de gases y mucho equipo), pueden alcanzar los 100 metros o más, pero con un plan específico.

Es decir, que HUAWEI haya sido capaz de alcanzar los 150 metros es más bien una demostración de su capacidad tecnológica, y como este reloj puede llegar a tener un nicho de usuarios muy determinado.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Y se explica bien fácil su tecnología: estructura resistente que detecta la presión del agua y sella automáticamente los huecos cuando se sumerge profundamente.

Bloquea también el agua jabonosa, la del mar y productos químicos en aguas pocos profundas, al igual que usa una dispensación adaptativa dinámica y revestimientos internos para mantener piezas secas y evitar corrosión.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

El Huawei Watch Ultimate 2 es el primer smartwatch con funciones de audio y capacidad de inmersión de 150 metros, y cumple con la norma de resistencia al agua ISO 22810 y las normas de buceo ISO 6425 y EN 13319.

Hay otro punto importante para conocer la tecnología que hay detrás del Ultimate 2 en comparación con la competencia: Garmin sí necesita sensores adicionales en el tanque de aire para la comunicación basada en sonar submarino.

Así se ve desde el transmisor

El Ultimate 2 no necesita ningún accesorio extra y en vez de poder enviar solo 5 mensajes, es capaz de más de 50 mensajes predefinidos.

La comunicación submarina basada en sonar sí que es una experiencia magnífica para el buceo recreativo y a la que se pueden sumar una gran cantidad de usuarios que practiquen este deporte.

Y el reloj que recibe los mensajes de la captura anterior

Y cuenta con funciones como agregar compañeros de buceo, información personal personalizable, clasificación de mensajes / emojis, y visualización de mensajes históricos.

A una distancia máxima de 30 metros se presiona el botón en la posición de las 10 en punto para acceder al menú avanzado, se selecciona comunicación con delfines y se envía un mensaje. El reloj tarda 500 ms en enviarlo.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Todo aderezado con OT+3 y OD+5 para monitorizar datos de buceo técnicos para ayudar a que las inmersiones sean más seguras y científicas al recordar al buceador que debe regresar a la superficie a tiempo.

Un poco de running con el nuevo sistema GPS

HUAWEI ha mejorado el sistema de posicionamiento Sunflower con una precisión mejorada de 10 a 8 metros, precisión de distancia 3D aumentada en 20 % y una mayor intensidad de la señal en entornos complejos (un 30 %).

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Y frente al Huawei Watch GT 6 Pro, el GPS se conecta más rápido, aunque si lo comparamos con el COROS Pace 3, este último sí que mide con mayor precisión la ruta que hayamos hecho.

En una sesión de running de 3 km, el Pace 3 recogió 3,10 km de distancia mientras el Ultimate 2 midió 3,11 km de distancia. En Strava apareció así: 3,10 km en el registro de ruta del Pace 3 y 3,08 km en el hecho por el Ultimate 2.

Comparativa entre el HUAWEI Watch Ultimate 2 y Coros Pace 3

Lo que significa que si hubiéramos hecho una distancia de 3 km, el Ultimate 2 hubiera registrado 2,98 km. Si buscamos un reloj que mida con gran precisión, ahí está la respuesta, y sobre todo para los que nos gusta medir nuestro progreso en el tiempo con distancias exactas.

Su peso de 80,5 g es bastante mayor que los 45,7 g del HUAWEI Watch GT 6 Pro o los 37 g que puede llegar a pesar el Pixel Watch 3. Esta comparación es para dejar claro que es un reloj que pesa.

Que no quita que para el running u otros deportes sea excepcional, ya que cuenta con una pantalla LTPO2 AMOLED de 1,5 pulgadas de excelente calidad en la que se distinguen perfectamente cada una de sus mediciones, ya sea el tiempo medio en tiempo real o los metros que nos quedan por recorrer.

El modo expedición mejorado

Y ya he mencionado que es un todoterreno hecho para todo tipo de experiencias al tiempo libre y su modo de expedición mejorado confirma lo dicho.

El modo expedición en el HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

También, gracias a su pico de brillo de 3.000 nits, su pantalla se ve perfectamente para poder configurar las rutas largas que podemos llegar a hacer bajo este modo.

Y sí, pesa 80,5 g, pero ¿a quién no le gusta disfrutar de una pantalla enorme para ver un mapa descargado sin conexión a todo color y así hacerse una idea mejor de hacia dónde va o de dónde viene?

Así se ve un mapa en la app Petal Maps del HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Antes de iniciar el modo de expedición, con el botón dedicado en el lateral izquierdo, se puede cargar mapas sin conexión a todo color e incluso configurar el intervalo de posicionamiento (para que no consuma tanta batería).

Este modo también ofrece avisos de tormenta, acceso a rutas precargadas u otros detalles como atenuar después del atardecer o que al levantar la muñeca se encienda la pantalla.

Se configura el intervalo de posicionamiento en el modo expedición del HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Si vamos a pasar el día caminando en una ruta bien extensa, los detalles a configurar importan y mucho, al igual que esa gran pantalla dicha que nos permite ver perfectamente el mapa a todo color con una interfaz precisa.

Centrada en una pequeña brújula situada en la parte superior izquierda, y otro botón para los puntos de referencia, más el icono de ubicación y las flechas que indican hacia donde nos dirigimos.

Algunos detalles que suman

El HUAWEI Watch Ultimate 2 también cuenta con un sistema de detección de caídas. Si la eSIM está activada en el reloj, se puede pedir ayuda sin el móvil.

El reloj detectará la caída y si no se responde, mostrará automáticamente una ventana en la pantalla durante 14 segundos. Si no se cierra en 60 segundos, se iniciará una llamada de emergencia.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Otro de sus detalles son la cancelación de ruido AI que ofrece más claridad de la voz en entornos ruidosos como el viento que puede convertir una llamada en algo imposible de realizar.

Capacidad de supresión de ruido de 100 % mayor que el primer Ultimate y una resistencia al ruido del viento de 7+ m / s. Esta experiencia se puede trasladar a los deportes acuáticos.

La experiencia de jugar al golf sigue presente con más de 1.000 campos de golf en 19 países con un total de más de 16.000 en todo el mundo.

La salud y la batería

Huawei lleva ya años sumando muchas funciones de salud a sus relojes y prácticamente todos cuentan con las básicas como medir el sueño, ritmo cardíaco u oxígeno en sangre, pero aquí tenemos el X-TAP con tres sensores: ECG, PPG y sensores de presión.

Usando el X-TAP en el HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Dejamos posada la yema de nuestro dedo sobre el sensor que se ubica justo en el lateral derecho (entre los dos botones físicos) y comenzará la prueba que dura un minuto.

Obtendremos un informe de salud con 11 indicadores que incluyen frecuencia cardíaca promedio, oxígeno en sangre, temperatura corporal, estrés y ECG.

También se incluye la monitorización de gran altitud, que también se realiza con el X-TAP, y en la que hemos de respirar profundamente al igual que toser varias veces. Sirve principalmente para identificar riesgos de mal de altura o cambios rápidos de altitud.

El HUAWEI Watch Ultimate 2 en su modo estándar llega a los 4,5 días de uso típico (3 días con AOD activo) y con el modo de ahorro de batería alcanza los 11 días en uso ligero, 6 días en uso típico y 4 días con AOD activo.

¿Me lo compro?

Como he mencionado, es un reloj muy específico para un tipo de usuario que ama el deporte al aire libre y quiere llevar en la muñeca de su mano la mejor tecnología posible en un wearable.

Comunicación submarina basada en sonar, sus 150 metros de profundidad y su cuerpo de metal líquido de lujo son su principales reclamos.

HUAWEI Watch Ultimate 2 Manuel Ramírez

Ahí es donde el HUAWEI Watch Ultimate 2 destaca frente a la competencia y se convierte en toda una proeza tecnológica. Que conlleva ese peso dicho y que para ciertos deportes, como la precisión en la distancia, quizás hay que mirar otras alternativas.

Pero, por lo demás es un reloj excepcional en su diseño, funciones de salud como el sensor X-TAP y una batería que, aunque no alcanza la del GT 6 Pro, es más que perfecta para todo lo que puede llegar a dar si nos aventuramos a la práctica de ciertos deportes al aire libre.