He probado la nueva aspiradora en seco y húmedo de Roborock: de una pasada aspira y friega dejándolo todo bien limpio

Después del aspirador Qrevo Curv 2 Pro, es hora de analizar la nueva aspiradora en seco y húmedo Roborock F25 LT que tiene como mayor virtud aspirar y limpiar los suelos, todo, de una pasada.

El aspirador Roborock F25 LT se puede comprar en Amazon España por un precio en oferta de 284,99 euros (habitual de 349,99 euros) gracias a la promoción de Prime Day de Amazon.

Y digo mayor virtud porque evita usar un robot aspirador para limpiar el polvo y luego otro (o la fregona) para limpiar los suelos, tal como he podido constatar los días que la he estado probando.

En mi casa, hasta ahora, he estado usando el robot aspirador (seco y mojado) Roborock S7 Pro Ultra, y un aspirador sin cables que me han ayudado a ahorrar energía y tiempo, aunque siempre he necesitado la inestimable ayuda de la fregona.

Ese especial utensilio, que no pasa de unos cuantos euros, todavía sigue siendo el que perfila y deja los suelos como una patena, así que la entrada del Roborock F25 LT en el hogar puede desbaratar las rutinas diarias con los robots y aspiradoras que uso.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

El robot Roborock S7 Pro Ultra es capaz de limpiar los suelos, pero siempre he tenido que usar la fregona de toda la vida para dar esa última pasada, sobre todo porque no puede usar detergente, pero no quita que el S7 Pro Ultra haga su trabajo en mojado.

Antes de pasar a dar las especificaciones, primero prefiero dar mis sensaciones, porque al final de cuentas es lo importante y no hay otro objetivo que dejar limpia la casa con el menor esfuerzo posible, y si es automatizado, mejor que mejor.

Mi conflicto personal y primeras sensaciones

La aspiradora Roborock F25 LT en seco y húmedo evita pasar la aspiradora sin cables e incluso puedo eliminar de la ecuación el uso del robot, porque aspira y deja los suelos bien limpios gracias a su sistema de rodillos: rodillo + limpieza de bordes (ambos lados).

Sobre todo porque se puede usar detergente líquido que ayuda a la desinfección y dejar un olor agradable a estar limpio.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Y la verdad que se facilita el movimiento y el desplazamiento gracias a sus ruedas motrices adaptativas. Es decir, que no supone ningún esfuerzo moverla de un lado a otro de la casa.

Su sistema de limpieza en húmedo también logra resultados positivos al limpiar la gota del café que se ha caído al suelo y ha quedado seca. Para limpiar zonas más sucias o que se haya caído algún líquido que ensucia más, tenemos el modo Máximo de limpieza.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Son cuatro justamente los que tenemos: automático, máximo, eco y esponja. Este último viene de miedo para succionar líquidos remanentes o mojar superficies ligeras, sin añadir agua o solución de limpieza.

Es decir, que si hemos derramado leche al servirla en el café, tiramos de este modo para succionar el líquido y así pasar a usar el modo máximo para dejar el suelo impoluto.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Lo que echo de menos es que el manual explique el uso de los cuatro modos, al menos el modo automático o máximo. Que al final hemos de entender que funciona de tal forma o preguntar a algún amigo experto en estas lides.

El Roborock F25 LT cuenta con un rodillo JawScreapers que, aparte de evitar las marcas de agua gracias al rascador de presión constante, incluye uno de peine dentado que atrapa los pelos.

Y en este conflicto que tengo por si será capaz de sustituir alguno de los utensilios o robots, el F25 LT tiene una forma cuadrada que viene de miedo para la limpieza de borde a borde.

Así que en este sentido sale bien parado, aunque aquí se encuentra una de mis mayores dudas: ¿Qué sucede con los rincones más difíciles, ya que mi aspiradora sin cables sí cuenta con accesorios para llegar a ellos?

De momento, no he encontrado respuesta, y la única es dejar que pase el tiempo para tomar la decisión final, como sería quedarme con la Roborock F25 LT y la aspiradora sin cable, y ¿decir adiós al robot que tengo programado que limpie al mediodía y noche diariamente? (¿más dudas?).

Lo que sí que me queda claro es que para limpiar profundamente los suelos en el menor tiempo posible, la nueva aspiradora en seco y húmedo de Roborock es una maravilla, y casi puedo decir adiós al uso de la fregona (aunque la dejaré bien guardada por si acaso).

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Mi casa no cuenta con todo el espacio que me gustaría para quedarme con uno u otro, ya que no pasa de los 50 metros cuadrados (vivir en el centro de Madrid es lo que tiene), así que mi conflicto es mayor.

La mejor solución, de momento, es deshacerme del robot aspirador (adiós a verle dar vueltas solo) y utilizar la aspiradora de Roborock y la aspiradora sin cable, que incluso tiene accesorios para limpiar los rincones del sofá y mucho más.

Sus datos técnicos

Ahora algunos datos técnicos para apoyar mi decisión: potencia de aspiración de 20 000 pa y frecuencia de limpieza de 450 r.p.m.

Duración de la batería de 60 minutos en modo Eco para llegar a cubrir 410 metros cuadrados sin tener que cargarla de nuevo. En modo automático unos 40 minutos.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Y otro aspecto bien importante: FlatReach 2.0 para llegar a los espacios reducidos, como debajo de los muebles, con aspiración a 0° (diseño giratorio de 70°), gracias a su perfil ultra bajo y unas dimensiones en la posición horizontal de 12,5 cm de alto.

El sensor inteligente DirTect es el que se encarga de detectar el nivel de suciedad en tiempo real, así que ni nos hará falta usar el modo esponja en muchos casos (aunque si la hemos armado bien en la cocina...).

La entrada de agua limpia del Roborock F25 LT Manuel Ramírez

El volumen del depósito de agua es de 740 ml para el de limpia y el de agua sucia de 720 ml. Que dicho esto, es bien fácil desmontar este último para dejarlo de nuevo vacío.

Al igual que sucede con el filtro que se limpia de una pasada rápida con el grifo. Y la primera vez que lo uséis, os daréis cuenta de que sí limpia profundamente (por la suciedad remanenente que tuve que quitar).

Así de fácil se desmonta para sacar el depósito de agua sucia del Roborock F25 LT Manuel Ramírez

La aspiradora Roborock F25 LT cuenta con una estación que realiza dos importantes misiones: la carga para tenerla perfecta para limpiar de nuevo y el sistema de autolimpieza de la propia aspiradora.

Cuando la hemos dejado en su estación de carga, pulsamos el botón de autolimpieza y gracias a sus funciones de autolimpieza con agua caliente y secado, al estar también totalmente sellada, optimiza el secado.

Roborock F25 LT colocado en su estación de carga Manuel Ramírez

Hay dos modos, e importante por el ruido que pueden generar: secado rápido en 5 minutos y secado silencioso en 30 minutos. Misma eficacia, pero el nivel de ruido es importante (lo recalco).

Lo que echo de menos es que no puedo vincularla a la app de Roborock, y vendría muy bien poder saber el tiempo de batería que le queda (cuando carga), o saber si ya ha terminado el sistema de autolimpieza cuando está en la carga.

Es raro porque prácticamente la mayoría de este tipo de utensilios para el hogar suelen vincularse, así que aquí me quedé con las ganas, ya que mi robot aspirador lo tengo en la app de Roborock e incluso puedo realizar programaciones o iniciar la limpieza en casa.

¿Me la compro?

Es una aspiradora en seco y húmedo muy completa. Fácil de manejar, con una gran batería y que deja los suelos bien limpios.

Su compra dependerá de varios factores, pero si tienes un espacio pequeño como el mío, en poco tiempo tendrás los espacios de tu casa con eliminación de bacterias del 99,9% gracias a la certificación TÜV SÜD maternoinfantil.

Roborock F25 LT Manuel Ramírez

Y evita tener que comprar otra para solo aspirar, a la vez que de una pasada se aspiran los suelos al igual que se limpian. Hay modelos con mayores capacidades como el Roborock F25 Ultra que tuve ocasión de probar en el IFA en Berlín en septiembre, pero a otros precios (y que limpia en húmedo a una temperatura elevada).

Mi conflicto personal sigue sin resolverse, aunque la idea más práctica, también por el espacio que ocupa cada aparato en mi cocina, sería desprenderse del robot aspirador en seco y húmedo.

Es verdad que me toca coger el mango del Roborock F25 LT para limpiar, pero gracias a su sistema de tracción se lleva solo, y en una pasada consigo lo que antes necesitaba en dos (usar la aspiradora sin cables para ciertos espacios y el uso de la fregona).

Si mi piso fuera más grande, me quedaría con los tres y el Roborock F25 LT sería el último que utilizaría para dejar los suelos bien limpios y con ese olor tan agradable que deja gracias al detergente líquido (incluye una muestra al comprarlo).