Primer contacto con el Watch GT 6 Pro, el reloj de Huawei con mayor batería de la serie presentada hoy en España

Al poco de que acabase agosto conocimos que Huawei ya estaba calentando motores para la presentación internacional de la serie Huawei Watch GT 6. Hemos tenido oportunidad en EL ESPAÑOL - El Androide Libre de probar el modelo GT 6 Pro durante unos días para dar nuestras primeras impresiones.

Entraremos en más detalles en el análisis y ahora simplemente dejaré caer algunos de los aspectos por los que me ha sorprendido para bien el nuevo reloj de Huawei, al igual que las diferencias con el modelo base HUAWEI Watch GT 6 para ponerlo en perspectiva.

El HUAWEI Watch GT 6 Pro ya se puede comprar desde hoy, 19 de septiembre, por 379 euros, mientras que el HUAWEI Watch GT 6 se queda en los 249 euros (colores Black, Green y Pink Fluoroelastomer), y por 269 euros (Black Vegan Leather y Fluoroelastomer).

Para los que han esperado para renovar su reloj antiguo, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre compartimos un cupón de descuento de 60 euros (válido hasta el 2 de noviembre): AGT6LANZ. Hay más descuentos disponibles y el regalo de correa adicional y báscula inteligente para el modelo base.

Las dos mayores diferencias entre el HUAWEI Watch GT 6 Pro y el GT 6 se encuentran en el tamaño del reloj/pantalla y en la batería.

Ambos alcanzan las 1,47 pulgadas de pantalla en los modelos de 46 mm, pero el GT 6 se queda en las 1,32 pulgadas en el modelo de 41 mm. En la batería, el primero alcanza los 21 días en uso normal, mientras el modelo base se queda en los 14 días.

Este último se distancia enormemente en el tamaño y en el diseño, y es el que recomendaríamos al público femenino que no quiera llevar un reloj tan grande en su muñeca.

Es un reloj bien bonito en cualquiera de los tres colores White, Purple y Milanese e incorpora unas asas pivotantes innovadoras que lo hacen bien distinto al resto de la serie (en el diseño sería nuestro favorito).

Unos primeros momentos con el GT 6 Pro

Entrando ya en materia, lo primero que destaca del Huawei Watch GT 6 Pro es su diseño y en mi caso he probado el modelo Wilderness Brown con un acabado en la correa tejida reciclada que le da una estética muy llamativa y distinta a la que estamos acostumbrados en otros relojes.

Aquí HUAWEI sigue empeñada, y para bien, de distanciarse de la competencia con wearables propios y auténticos que tengan una identidad propia, que es justamente lo que le ha permitido erigirse como una de las marcas de relojes inteligentes más importantes en España al igual que en otras regiones.

Hay un detalle importante este año con la nueva edición, y es que no hay un modelo en 42 mm del GT 6 Pro como sí lo hubo con su predecesor, así que el usuario que quiera uno más pequeño y femenino, tendrá que dirigirse al Watch GT 6 41 mm.

Hay otros dos detalles que quiero destacar en este primer contacto: la cubierta frontal de cristal de zafiro, y la nueva nanopelícula de cuerpo completo y recubrimiento de componentes centrales para que sea un wearable más resistente (cuenta también con grado de buceo de 40 m, IP69 y 5 ATM).

Fuera del diseño, uno de los aspectos que se ha mejorado considerablemente en el GT 6 Pro frente al modelo anterior del año pasado es en la batería, ya que alcanza hasta los 21 días en un uso normal.

La mejora en la batería se debe a un cambio en la estructura interna del reloj en la que, si antes había más espacio libre con una disposición cuadrada, ahora se ha adaptado el formato de la batería al reloj para mejorar en un 65 % la capacidad y con un 10 % de proporción de anodo basada en silicio.

Este último dato se está usando ya en las especificaciones de los móviles y relojes que empiezan a usar la tecnología de silicio-carbono y que permite aumentar la batería de los dispositivos sin que aumente el tamaño de la misma.

Esta jugada por parte de Huawei nos lleva a una experiencia elevada en la autonomía sin que se pierda un ápice de valor, ya que las especificaciones por las que conoce cada año siguen estando ahí, incluso añadiendo nuevas.

Aquí cada fabricante tiene la oportunidad de ofrecer nuevas experiencias, como pantallas en la parte trasera que consumen más, o alargar la autonomía, pero al final de cuentas son experiencias desde móviles o wearables que se adaptarán a las necesidades de cada usuario.

En los días que he pasado con él la experiencia se equipara a lo anunciado por HUAWEI y prácticamente uno se puede olvidar de cargarlo, a no ser que pasemos a un uso intenso del GPS de doble banda para alcanzar las 40 horas de uso máximo.

A por el ciclismo

Este año HUAWEI se ha centrado en darnos un nuevo modo de ciclismo y esquí y dar la oportunidad a entusiastas de la resistencia, atletas de élite y ciclistas de aprovecharse de unas experiencias hiladas para ellos.

En mi caso no tendré la oportunidad de probarlo por no disponer de una bicicleta, pero el nuevo modo de ciclismo cuenta con todas las mediciones básicas para revisar nuestro progreso en el tiempo. Lo único que de momento se encuentra en un estado beta, por lo que algunas de sus mediciones, como la de potenciómetro, dista de ser perfecta.

Podemos mencionar la nueva métrica FTP, que es el umbral de potencia que se suele medir con un medidor de potencia externo. Es un factor clave y determinante de la capacidad del ciclista en la larga distancia y un componente central en el desarrollo de programas de entrenamiento optimizados.

Es justamente la máxima potencia promedio que un ciclista puede mantener durante 1 hora de esfuerzo constante, medida en vatios (W). Y en el Watch GT 6 Pro está disponible, aunque tendremos que introducir ciertos datos para hacer un promedio de los vatios (W) de forma virtual.

Y es justamente donde entra en juego Huawei con la nueva serie presentada y que se valió de la construcción de un túnel de viento dedicado para el cálculo de esta nueva métrica que se introduce en su nueva serie y que será de gran ayuda para los ciclistas.

Se incluyen otras métricas como gradiente en tiempo real, gradiente promedio y rango de gradiente. La métrica en tiempo real del gradiente de subida es de un valor incalculable para el ciclista cuando se ha de enfrentar a esas subidas kilométricas y que conllevan un gran desgaste energético.

Con todo ello, el nuevo reloj de HUAWEI da la sensación de ser un portento para las mediciones de nuestras prácticas deportivas, ya que ahora también se incluyen las rutas en grupo rastreables (compartir la ubicación en tiempo real, aunque solo en la serie GT6) o la detección de caídas completamente nueva con solicitudes automáticas de ayuda.

Antes de pasar a otra de sus mejores especificaciones, para los que hacen kilómetros y kilómetros en su bici, se incluye detección de pausa automática en ruta. Lo que significa que el reloj detectará cuando nos detenemos en un semáforo para pausar el registro de nuestra ruta.

Puede parecer un detalle nimio, pero para el que observa con detenimiento su progreso en el tiempo con sus salidas en bici semanales, seguramente sabrá apreciar el mimo que pone aquí Huawei en detalles que añaden valor al conjunto de su nuevo reloj disponible ya en España.

Otros detalles

Entraré en más detalles sobre la experiencia trail run o la de esquí, al igual que la del golf para dar más detalles, pero antes lo dicho, otra de sus especificaciones que llama mucho la atención.

La pantalla, que alcanza las 1,47 pulgadas con un área un 5,5 % más grande que su predecesor GT 5 Pro, se vale una especificación: brillo máximo de 3.000 nits, para superar los 1.200 nits del anterior.

Con la luz del día incidiendo directamente en nuestro reloj HUAWEI cuando pedaleamos sin parar después de kilómetros en una ruta extensa, que podamos echar un vistazo y la pantalla muestre perfectamente cada una de las métricas que nos interesan, es un punto bien importante y que quiero recordar en este primer contacto.

Hay mucho más del reloj de Huawei, y seguramente que otros usuarios podrán apreciar que se conecta con apps de terceros como sería con las máquinas de entrenamiento en un gimnasio para compartir datos biométricos.

El GPS ultrapreciso es otro de los avances hechos por el fabricante chino: seguimiento tridimensional con un 20 % más de precisión que el modelo anterior gracias a una nueva arquitectura de antena, nuevos algoritmos de posicionamiento y la doble banda con Beidou + GPS + GLONASS o Galileo + QASS + NAVIC.

Queda por último un aspecto del software y es que el nuevo HUAWEI Watch GT 6 Pro lleva consigo Harmony OS 6.0. Entraré en más detalles sobre la personalización en el análisis, que es uno de sus ejes, pero hay un detalle que gustará mucho.

Vídeo esferas en movimiento y vídeos personales de hasta 10 segundos. Podemos subir fácilmente vídeos cortos para poder reproducirlos como uno de los nuevos detalles de la capa personalizada de Huawei para seguir elevando la calidad de sus relojes inteligentes.