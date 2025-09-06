He probado el móvil ligero de gran batería que se lo pondrá difícil a la gama alta en España: "Es muy fácil de recomendar"

La gama media en Android está en un estado de forma espectacular. La competencia en este segmento siempre ha sido fuerte, pero con las mejoras en las cámaras, batería y diseño, muchas marcas están consiguiendo grandes resultados en España.

Muchos usuarios apuestan por estos dispositivos, que poco a poco ya van integrando bastantes funciones relacionadas con la inteligencia artificial, como editores de imágenes o traductores.

Tan solo unos meses después de la presentación de los OPPO Reno 13, una de las familias de dispositivos más competentes del segmento, la compañía ha presentado ya la siguiente generación.

Siguiendo con la costumbre, este primer lanzamiento se compone de tres móviles. El OPPO Reno 14, el OPPO Reno 14 F y el OPPO Reno 14 FS, siendo el primero el más pudiente de los tres.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado ya el OPPO Reno 14 5G, y se trata de un móvil de lo más interesante, en especial para aquellas personas que busquen un móvil que no sea ni muy grande, ni compacto.

Este dispositivo, cuyo precio parte de 649 euros, está disponible en blanco y en verde, y destaca por su cuidado diseño, pero también por tener un gran apartado fotográfico.

El software le pone la guinda sobre el pastel gracias a la gran cantidad de posibilidades que ofrece Color OS y las funciones de inteligencia artificial que cada vez están en más dispositivos de la marca.

Diseño con detalles marinos

No cabe ninguna duda de que en el apartado estético, este OPPO Reno 14 luce muy bien, empezando por su forma rectangular y sus bordes planos, fabricados en aluminio de grado aeroespacial.

Dándole la vuelta, la parte trasera estrena el OPPO Velvet Glass, un cristal esculpido, que tiene tacto mate, extremadamente suave y al que es muy complicado que se le peguen las huellas dactilares.

OPPO Reno 14 por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

Esta no es de un color plano, sino que cuenta con un patrón inspirado en las sirenas y en motivos marinos que le sienta muy bien, y que es bastante sutil.

Para conseguir este acabado, la compañía ha llevado a cabo un proceso de micro-grabados que cuenta con hasta 12 capas distintas y que se ha conseguido con su proceso Iridescente Glow.

Su módulo de cámaras sobresale ligeramente de la trasera, pero es cierto que los tonos transparentes ayudan a que esto no desentone estéticamente.

Además, en los dos sensores de mayor tamaño, la parte externa de la circunferencia es de color blanco, lo que ayuda a hacer que esté mucho más integrado todo con el aspecto del móvil. Se trata de detalles pequeños, pero que hacen ver el mimo que hay detrás de este dispositivo.

Respecto a su botonera, OPPO ha apostado por la distribución clásica, con los botones de volumen y de encendido en su parte derecha.

Eso sí, cuenta con un pequeño marco que recorre toda la parte exterior de su pantalla y que da la sensación de ser del mismo grosor por todos los lados, lo que le confiere un gran aspecto.

Con un peso de 187 g y un grosor de tan solo 7,42 mm, se hace un dispositivo extremadamente cómodo para llevar en el bolsillo o en la mano.

Además, tiene resistencia al agua IP69, por lo que se puede usar bajo la lluvia sin problema, y su puerto USB tiene un recubrimiento anticorrosión de grado platino, para evitar cualquier problema.

Pantalla de calidad

En mano, este dispositivo es más pequeño que la mayoría de alternativas del mercado, pero con una pantalla de 6,59 pulgadas no se puede decir que sea precisamente un móvil compacto.

Ofrece una experiencia a medio camino entre un smartphone de tamaño normal y uno pequeño, pero sin renunciar a las ventajas de ambos, como la comodidad o el espacio suficiente para ver contenido multimedia cómodamente.

Pantalla del OPPO Reno 14 Jacinto Araque El Androide Libre

Desde luego, es un panel muy bueno para desempeñar cualquier tarea. Su resolución de 2.760 x 1.256 píxeles, 1,5K, y sus 120 Hz de tasa de refresco hacen que cualquier acción que se lleve a cabo en el dispositivo se vea a la perfección.

Es compatible con HDR10+, y además cuenta con una frecuencia de actualización de 3.840 Hz, que ayuda a evitar el parpadeo del panel, que puede causar fatiga al usuario.

Destacan dos tecnologías. Splash Touch, que permite usar el móvil aunque se use con las manos mojadas y sucias, sin que haya tantos toques fantasma; y Glove Mode, que deja utilizar el móvil llevando guantes.

Potente y con funciones de IA

Para este OPPO Reno 14, la compañía china ha elegido el procesador MediaTek Dimensity 8350 un modelo que se enmarca dentro del segmento de la gama alta en el catálogo de la compañía y que está acompañado por 12 GB de memoria RAM.

Esta combinación va a ser más que suficiente para jugar, editar documentos o cualquier otra tarea. Es un dispositivo en el que se puede confiar en cuanto a rendimiento. Su almacenamiento puede ser de 256 o 512 GB en función de la versión.

La batería, que es sin duda uno de sus grandes puntos positivos, tiene una capacidad de 6.000 mAh, que da de sobra para aguantar un día y medio con un uso intenso. La carga rápida de 80 W permite cargarlo en solo 50 minutos.

Laterales del OPPO Reno 14 Jacinto Araque El Androide Libre

Cabe destacar que el dispositivo integra un procesador NPU 780 que hace que las funciones de inteligencia artificial se ejecuten aún más rápido.

La inteligencia artificial se ha convertido en una tecnología clave en muchos dispositivos, y por la que los fabricantes están apostando en diferentes ámbitos. En este sentido, OPPO, con ColorOS 15, no se queda atrás.

Quizá, la más útil, es Mind Space, que básicamente es un espacio para guardar capturas de pantalla y que la IA extraiga información de estas para crear eventos o incluso notas.

Se activa deslizando con tres dedos desde la parte inferior hacia la superior de la pantalla, y es útil para utilizarlo por ejemplo en un correo en el que se establezca la fecha y hora de una reunión o un evento.

Patrón trasero del OPPO Reno 14 Jacinto Araque El Androide Libre

La IA extraerá la información de la fecha, la hora y el objeto de dicha cita para crear un evento automáticamente en el calendario y resumir la información en la app de Mind Space.

Por otra parte, la compañía cuenta con un traductor impulsado por Gemini que incluso es capaz de hacer traducciones simultáneas para que puedas hablar con otra persona en tiempo real, pero cada uno en su idioma.

En la galería, es posible usar el editor para quitar reflejos, aumentar el detalle en imágenes recortadas e incluso para corregir errores en las fotos, como que alguien salga con los ojos cerrados.

Una cámara que recomendaría

OPPO ha tomado grandes decisiones a la hora de configurar el apartado fotográfico del dispositivo, empezando por la integración de una cámara teleobjetivo de 50 Mpx.

Esta es de 3,5 aumentos, y va a permitir hacer bastante zoom sin perder calidad. Ideal para viajes y todo tipo de situaciones, ya que, además, las imágenes quedan muy vistosas en este modo de imagen.

Su cámara principal es también de 50 Mpx, y consigue grandes resultados, con un nivel de detalle bastante bueno y que le va a permitir a los aficionados a la fotografía sacarle mucho partido.

Cámara del OPPO Reno 14 Jacinto Araque El Androide Libre

El tercer sensor, de 8 Mpx es el ultra gran angular, y en este sentido, nos parece bien que la marca haya apostado por darle más importancia al sensor teleobjetivo.

Tiene un sistema de flash triple que permite conseguir una buena iluminación en retratos nocturnos, y que es hasta diez veces más brillante que en la generación anterior, según los datos de la compañía.

En general, la experiencia fotográfica es bastante buena, y además, la compañía ofrece una gran experiencia con las Live Photo, aquellas fotografías que toman un pequeño vídeo a la par. Ahora incluso se pueden convertir vídeos 4K en este tipo de imágenes.

Además, el OPPO Reno 14 es de los primeros móviles que permite subir este tipo de imágenes a Instagram y TikTok, gracias a un acuerdo con la red social.

Su editor de imágenes con inteligencia artificial también es una gran ventaja de cara a sacarle el máximo partido a sus cámaras, y cuenta con opciones para mejorar la resolución, la composición e incluso para cambiar las caras de las personas que aparezcan en las fotos.

¿Me lo compro?

La experiencia con este OPPO Reno 14 ha sido muy positiva. Es uno de esos móviles que reciben el calificativo de "flagship killer", y que puede ponerle las cosas difíciles a la gama alta.

Al fin y al cabo su precio es de 649 euros, casi la mitad que los mejores dispositivos del mercado, y eso ya es decir.

Por un precio bastante menor es capaz de ofrecer una cámara bastante buena, con un zoom de tres aumentos a 50 Mpx al que se le puede sacar mucho partido a la hora de ir de vacaciones.

Además, es muy competente en materia de potencia y batería, a fin de que también sea un dispositivo ideal si se necesita trabajar con él.

No se le pueden poner muchas pegas, desde luego, y lo cierto es que nos ha parecido un móvil muy fácil de recomendar a cualquier usuario que quiera un rendimiento avanzado por un precio contenido.