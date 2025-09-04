Probamos las nuevas Galaxy Tab S11: inteligencia artificial y pantalla antirreflejos para ser la mejor herramienta de trabajo

Las tablets de Samsung son algunas de las mejores que se pueden comprar en España si se busca un modelo de gama alta para trabajar o estudiar.

Se trata de dispositivos bien diseñados, potentes y que además, a nivel de software, cuentan con ventajas únicas de lo más interesantes tanto en el ámbito laboral como en el escolar.

La compañía ha aprovechado el IFA de Berlín para lanzar, además del Samsung Galaxy S25 FE, dos nuevos modelos que llegan a su catálogo. Son la Samsung Galaxy Tab S11 y la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya hemos podido probarlas para tener unas primeras impresiones.

Son las tablets que llegan presumiendo del marco de servicios de IA de la marca, y que además son las más delgadas de su historia, puesto que cuentan con 5,5 y 5,1 mm de grosor, respectivamente.

Esto es algo que se nota bastante en mano y que hace que, cuando se les ponga una funda, dé la sensación de seguir siendo bastante delgada.

Llegan por un precio que parte de los 1.229 euros para la Samsung Galaxy Tab S11 y de 1.909 euros para la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, y prometen ser una gran solución para aquellas personas que busquen una tablet que pueda ser su herramienta de trabajo.

Además, llegan con funciones de multitarea mejoradas para poder ofrecer la mejor experiencia a la hora de trabajar.

Galaxy Tab S11 Ultra

De los dos, este modelo es el más grande que ha lanzado la compañía, con un tamaño de pantalla de 14,6 pulgadas que hace que sea prácticamente igual de grande que un ordenador portátil.

Esta tiene una resolución de 2.960 x 1.848, una cifra por encima de la resolución 2K y que aseguran una muy buena calidad de visionado.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

Además este panel cuenta con un tratamiento antirreflejo que va a ser clave a la hora de utilizar la tablet en entornos bastante iluminados o al exterior.

Además, el brillo máximo sube hasta los 1.600 nits, lo cual también va a ayudar a tener la mejor experiencia se esté en el entorno que se esté, y sin duda es una de las grandes novedades de este modelo.

Como sigue siendo una tablet, por muy grande que sea sigue siendo más fácil de transportar que muchos ordenadores, y más teniendo en cuenta lo optimizadas que están sus dimensiones, con 208,5 x 326,3 x 5,1 mm.

Su procesador es un modelo de gama alta, el MediaTek Dimensity 9400+, que va a ser capaz de aguantar todo lo que le echen a la hora de jugar o de hacer tareas pesadas.

Este modelo se acompaña de 16 o 12 GB de memoria RAM en función de la configuración que se escoja, y el almacenamiento puede ser de 256 GB, 512 GB o de 1 TB.

Galaxy Tab S11

En este caso se trata de un modelo más pequeño, con un tamaño de pantalla de 11 pulgadas, un formato más común en el mercado.

Este panel cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz ideal para los juegos y para notar el movimiento de la interfaz lo más fluido posible. Igual que su hermana mayor, tiene una resolución también superior al 2K, en este caso de 2.560 x 1.600 píxeles.

Una gran resolución que hace que todo el contenido se vea muy bien en cualquier situación, aunque hay que tener en cuenta que en este caso, el panel no cuenta con un tratamiento antirreflejos.

Samsung Galaxy Tab S11 Jacinto Araque El Androide Libre

Samsung ha optado también por el MediaTek Dimensity 9400+, por lo que va a ir sobrada en el apartado de rendimiento.

Además, también es compatible con el S-Pen, lo que hace que se le pueda sacar el máximo partido a sus apps de dibujo y escritura.

En este caso, la batería es de 8.400 mAh, que promete una autonomía suficiente para pasar una jornada de trabajo, con uso intenso y esta cuenta con una carga rápida de 45 W.

Está disponible en varias configuraciones, todas con 12 GB de memoria RAM, pero con un almacenamiento que parte de los 128 GB y que llega hasta los 512 GB.

Samsung Galaxy Tab S11 Jacinto Araque El Androide Libre

Esta se puede complementar con el uso de una tarjeta microSD, que puede ser de hasta 2 TB, por lo que quien necesite el mayor almacenamiento posible va a poder optar por esta solución.

Lo mejor para sustituir el portátil

La compañía coreana tiene entre ceja y ceja que sus tablets sean lo mejor para sustituir al ordenador portátil, y lo cierto es que estos modelos lo apuestan todo por este concepto.

Para ello, cuentan con funciones que Samsung ha creado específicamente para sus tablets, como son su sistema de gestión de ventanas.

Este funciona prácticamente igual que en cualquier ordenador con Windows, ya que las apps se pueden abrir en pantalla completa o bien arrastrarlas al lugar de la pantalla en el que se necesite.

Samsung Galaxy Tab S11 con teclado Jacinto Araque El Androide Libre

La cosa no se queda aquí, sino que Samsung también permite que los usuarios creen diferentes escritorios para guardar sus entornos de trabajo.

Igual que sucede en los ordenadores, es posible dejar abiertas todas las apps de trabajo colocadas en una posición, y luego abrir otro escritorio para el tiempo de ocio.

De esta manera, se puede volver a mostrar todas las aplicaciones de trabajo en el lugar en el que estaban con solo volver al escritorio anterior.

También cuenta con la posibilidad de arrastrar elementos multimedia, como imágenes, de una aplicación a otra para copiarlos y pegarlos.

Estas tablets están pensadas para trabajar disfrutando de la mejor experiencia en la multitarea, en especial el modelo Ultra con su mayor tamaño de pantalla.

Si se conecta un cable USB Tipo C a un monitor, gracias a DeX, se podrá utilizar este como segundo escritorio, dándole aún más espacio al usuario.

Spen de Samsung Jacinto Araque El Androide Libre

Ambos modelos son compatibles con el S-Pen, que en esta generación tiene una forma hexagonal que le sienta muy bien y que hace que sea muy cómodo en mano.

One UI 8, que es la versión de la capa con la que llegan, además, cuenta con sus propias apps de escritura y dibujo, y esta última integra diferentes pinceles e incluso actividades para colorear un dibujo ya hecho.